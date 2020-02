 »  Jim Scott, Adam MacHale (Cisco): 5G má větší flexibilitu spektra, Wi-Fi 6 ale jen tak nevytlačí

JS: Myslím, že jednu z odpovědí na tuto otázku mohou představovat tzv. managed services. Pro operátora nebo ISP je mnohem zajímavější nabídnout kompletní management IT služeb spolu s okruhem než pronajímat jen samotný okruh. A pro zákazníka je to zase pohodlnější než interní řešení nebo řešení skrze další třetí stranu. Oproti ostatním hráčům mají operátoři a ISP navíc výhodu v tom, že již většinou dané zákazníky stejně obsluhují, mají tedy velmi zajímavou zákaznickou bázi na dosah ruky.

Jak bude podle vás vypadat trh s 5G službami ze strany telco operátorů? Nemohu se ubránit dojmu, že operátoři coby poskytovatelé služeb už od dob 3G neustále vymýšlejí nové a nové služby, ale zákazníkům je pak musí doslova nutit, protože jediné, co od nich většina zákazníků chce (nebo za co je ochotná platit), je hlavně konektivita. Je šance, že s příchodem 5G přestanou být operátoři jen takové „lepší vodárny“?

Pokud jde o 5G, dnes víme, že by s ním mohl přijít mnohem větší důraz na spotřebitelské služby (například gaming market), IoT, škálování služeb a podobně, ale s čistým svědomím nedokážeme říci, které z těchto služeb budou nakonec úspěšné. Realita se nakonec může výrazně lišit od toho, co je nám dnes prezentováno jako hlavní aplikace 5G. Z čistě technologické perspektivy se tedy raději (coby Cisco) soustředíme na to, abychom byli schopní budovat sítě, které budou kompletně otevřené, a ti, kdo je využívají, si nad nimi mohli stavět takové aplikace, jaké sami uznají za vhodné.

AM: Myslím, že pohled Cisca je ten, že se soustředí hlavně na to, která z technologií přináší lepší pokrytí pro daný scénář. Také zde existují některé nevyjasněné otázky ohledně licencovaných a nelicencovaných pásem a podobně, ale věřím, že to se brzy podaří společnými silami vyřešit a obě technologie budou velmi úzce spolupracovat. Myslím, že to, podle čeho se lidé budou nakonec rozhodovat, budou ve finále hlavně dva faktory: bezpečnost a cena.

Myslím, že i ekonomická stránka věci to potvrzuje a hovoří v řadě scénářů ve prospěch Wi-Fi 6. Vybudovat 5G síť, a nemusí to být zrovna 5G síť pro telekomunikační operátory, bude stát obrovské množství prostředků a ten, kdo ji provozuje, musí počítat s takovým byznys modelem, který mu umožní tuto investici v nějaké rozumné době vrátit.

JS: Je zajímavé, jak často se setkáváme s podobnou otázkou u našich partnerů a zákazníků. Lidé se často ptají, je to 5G, nebo Wi-Fi 6, co je nejlepší? Naše odpověď zní, že určitě obojí, obě technologie se budou doplňovat podobně jako hudební nástroje při koncertu.

Další úkol pro nás je pomáhat srážet provozovatelům celkové provozní náklady na technologie, to opět umožní úplně nové scénáře využití.

Kde vidí Cisco svoji hlavní roli na 5G trhu?

AM: 5G sítě jsou pro Cisco absolutně prioritní oblast, i když to tak nemusí z dnešního mediálního pokrytí vypadat. Důvod je ten, že se dnes všude mluví hlavně o té rádiové části, kdežto pro Cisco je hlavní priorita backhaul část sítě, která (alespoň pokud všechno funguje, jak má) není zase tolik vidět. Tam chceme hrát zásadní roli.

Představují podle vás čínské společnosti na 5G trhu potenciální bezpečnostní hrozbu, jak tvrdí Spojené státy, nebo je to spíš součást obchodní války?

AM: Myslím, že je to spíš geopolitická otázka, nerad bych to detailněji komentoval. Myslím, že máme i tak dost výzev ohledně toho, co se aktuálně ve světě děje.

JS: Snažíme se stát absolutně stranou, pokud jde o politická rozhodnutí. Každá vláda a země si musí sama rozhodnout, co je pro ně dobré. Namísto toho se soustředíme na to, abychom dodávali skvělé technologie, a myslím, že to, s čím nyní přicházíme na trh, bude definovat nejbližší budoucnost internetu.

Co se týče našich politik, jsme přesvědčeni, že kvalita technologie, otevřenost a integrita budou tím hlavním, podle čeho budou lidé nakonec rozhodovat, co nakoupí. Vždycky jdeme cestou, kdy se snažíme, aby naše sítě byly maximálně otevřené, protože chceme mít jistotu, že do nich můžeme bez větších problémů zapojit cokoli.

Také náš dodavatelský řetězec je solidní a jdeme cestou, abychom byli tak transparentní, jak je to jen možné (například co děláme a neděláme s daty). Všechny subkomponenty důkladně sledujeme a to, co v našich produktech naleznete, jsou vždy originální Cisco technologie.

Co se týče ostatních výrobců, myslíme si, že konkurence je rozhodně dobrá věc a nemá příliš smysl snažit se měnit něco, co stejně není v naší přímé moci ovlivnit. Namísto toho se soustředíme na to, jak světu dodat v rámci dnešních možností nejlepší možné síťové technologie a jak co nejvíce zjednodušit našim zákazníkům jejich implementaci.

To děláme jednoduše tak, že se snažíme naslouchat zákazníkům a partnerům, čeho se snaží dosáhnout, a podle toho technologie přizpůsobujeme (ne naopak). A nejde jen o vývoj, když se podíváte napříč posledními roky, všechny naše novodobé akvizice se točí kolem stejné filosofie.

Přenosová rychlost spolu s cenovou politikou operátorů byla prakticky od počátku hlavním úzkým hrdlem pro rozvoj služeb, které vyžívají mobilní internet. Změní se to s příchodem 5G?

AM: Nemyslím si, že 5G služby budou prodávány podle stejných obchodních modelů jako 3G a 4G služby, ale to není hlavní problém. Dnes například bezpečně víme, že například pro hráče není rozhodují cena, ale kvalita připojení. Myslím, že hlavním problémem dnešních služeb jsou spíš nízká hustota a vysoké latence. Gaming, augmentovaná realita, to jsou všechno příklady, kde jsou milisekundy rozhodující a lidé jsou ochotni si za ně připlatit.

Kde vidíte hlavní výzvy příchodu 5G z pohledu bezpečnosti?

JS: Obecně se na trhu začíná objevovat velké množství technologických řešení, jejichž bezpečnost je úplně někde jinde, než byla ve stejném segmentu třeba před 5 lety, problém ale je, že tato zařízení často příliš nespolupracují, nebo je jejich kompatibilita limitovaná, což vytváří slepá místa, na která právě často cílí novodobé útoky. Proto si myslíme, že otevřenost sítí je velmi důležitým aspektem bezpečnosti sítí budoucnosti.

