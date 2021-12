Jitka Obzinová: Vadí mi zbytečné záběry na cizí neštěstí

Jaký máte z Primy dojem?

Velmi dobrý. Ale dobrý dojem jsem měla, ještě než jsem do ní nastoupila. Jinak bych na tu nabídku nemohla kývnout.

Co konkrétně na vás ze zpravodajství Primy dobře působilo?

Především jeho serióznost. Nešla bych dělat takové zpravodajství, u kterého bych neměla záruky, že smím pracovat seriózně. Zpravodajství Primy jsem koneckonců vnímala jako seriózní ještě před tím, než jsem nabídku přijala. Je to pro mě priorita.

Je seriózní zpravodajství cestou pro komerční televizi?

Samozřejmě. Ale samozřejmě. Sám víte, že se neprodává jen bulvár.

Ale na českém trhu se prodává především bulvár.

Třeba je to snadnější cesta. Ale já jsem nikdy nevolila snadnější cestu. A naštěstí ji nevolila ani tato televize.

Jaké zadání vám dalo vedení Primy?

Pokračovat v seriózní lince zpravodajství, zefektivnit jeho výrobu a pokud možno více zacílit na moderní rodinu stejně tak, jako je to u veškerého programu Primy. Přesnějším zacílením následně zvýšit sledovanost.

Takže máte i zvýšit sledovanost?

Kdo by mi do zadání zvyšování sledovanosti nedal, byl by divný. Že by mi třeba řekl, že sledovanost může klesnout. (smích) Náš ředitel si naštěstí neklade malé cíle.

Jak moc lze zvyšovat sledovanost Zpráv TV Prima?

Momentálně dosahuje share Zpráv TV Prima od 30 do 36 procent. Je opravdu mýtus, že zpravodajství Primy nemá sledovanost. Říkala jsem to už v několika rozhovorech, ale nikdy se to ve výsledku neocitlo. Rozhodně jsme dvojka na trhu.

Tak o kolik ho lze zvednout?

To víte, já vám teď řeknu nějaká procenta a vy mi budete co týden telefonovat, že je ještě nemám. (smích)

To je možné. Zdá se, že novináře znáte.

A divíte se? Ale vážně. Každý, opravdu každý chce zvyšovat podíl na trhu.

A jakými kroky to hodláte udělat?

Vždyť jsem vám to už řekla. Chceme si zachovat linii, jež se přizpůsobuje moderní rodině. Pokud to řeknu po lopatě, zprávy musejí být užitečné. Diváci se pak nedozvídají neužitečné a bulvární informace, takzvané nehody prosté. Jde nám o informace, které můžou v praktickém životě využít. A to jak v souvislosti s politikou, společenským děním, přírodními úkazy a tak dále.

Máte už představu o změnách? Jestli budete měnit strukturu zpráv, délku příspěvků či celé relace?

Samozřejmě mám jisté koncepční změny, ale nechci je prezentovat. Určitě bude pořad postaven tak, aby divák neměl důvod v průběhu Zpráv TV Prima přeladit. To už vlastně funguje a my musíme dbát na každodenní dodržování tohoto pravidla.

A délka relace?

Ani to vám zatím nemůžu říct. Je to ve schvalovacím procesu.

Ale chápu to správně – máte ambici provést změny v hlavní zpravodajské relaci Primy.

Jistě. Mám takovou ambici.

Co ty personální změny? Třeba Mirka Čejková.

Jednání s ní probíhaly ještě před mým nástupem.

Jaká bude struktura zpravodajské redakce?

Mám za sebou desetidenní audit a to je zatím málo.

Kdy změny představíte?

Některé změny můžu představit už brzy. Tak, jak budou schvalovány. Ale nemůžete to čekat po deseti dnech.

Máte profesní zkušenosti, nejenom žurnalistické ale i manažerské, třeba z TV Joj. Proto jistě máte představu o tom, jak by správně měl takový organismus, zpravodajská redakce komerční televize, vypadat.

Momentálně funguje velmi dobře. Změny k zefektivnění jsou spíše vnitřní záležitostí a na obrazovce si je spíše nevšimnete. Jistě nebudeme vysílat čtené zprávy. (smích) Nebudeme ořezávat kvalitu.

Můžete říct, s kolika reportéry počítáte?

Reportéry považuji za prioritní osoby. Chtěla bych jim vytvořit co nejlepší podmínky pro práci a to včetně technických. Rozhodně nebudu omezovat možnosti v souvislosti s reportéry. To je moje opravdová priorita.

Řekněte, pro představu, kolik lidí se podílí na přípravě Zpráv TV Prima?

Je to naše vnitřní záležitost, kterou nechceme konkurenci říct. Můžete se zeptat ředitele Marka Singera, ale já nemám kompetenci tuto informaci sdělovat.

Nevěděl jsem, že je to tajné.

Řekli vám to na Nově, na České televizi?

Neptal jsem se.

Tak proč se ptáte mě? (smích)

Snažím se zjistit, jak lze vyrábět stejně kvalitní program s menšími náklady a k tomu ještě zvednout sledovanost.

Musí dojít k přeskupení. Ale rozhodně nemám zadání, aby se úspory dotkly kvality zpravodajství.

Kde tedy ušetříte?

To je naše tajemství. (smích) Naše know-how.

Co říkáte na práci Pavla Zuny? Dělal ji dobře?

Vůbec ho nechci hodnotit.

Ale dívala jste se na jeho zprávy, ne? Zapnula jste si je?

Myslíte, že ne? Samozřejmě. Pochopitelně, že každý kdo ve zpravodajství pracuje, konkurenční pořady hodnotí. Jelikož nevidí do vnitřních podmínek, může hodnotit jen subjektivně. Můžu říct, že Prima na mě vždy působila seriózně. Přeskupila bych třeba bodový scénář. Některé příspěvky bych zkrátila, jiné prodloužila. Ale nebylo tam nic, co by mě uráželo. Na rozdíl od jiných zpráv.

Jaká témata vás ve zpravodajství urážejí?

Třeba nehody prosté, zbytečné záběry na cizí neštěstí. Vadí mi zneužívání dětí. Vadí mi čistě komerční bulvární témata. Asi bych nechtěla zasahovat do soukromí někoho, kdo nic neprovedl a není společensky aktivní. Ani jako občana, ani jako diváka či šéfredaktora mě nezajímá čistá politika.

Stranické sekretariáty.

Nechci točit ve stranických sekretariátech.

Ale to vlastně na Primě ani příliš nebylo.

Ne, nebylo a ani nebude. Každý divák unese jen jisté penzum politiky.

Politici se však rádi vidí na obrazovce…

Politické handly já neznám.

Nesetkala jste se s tím, že by vám někdo z politiky řekl, že se chce vyjádřit k nějakému tématu?

Ne. Ale já jsem známá tím, že s politiky nevyjednávám.

Vrátím se ještě k Pavlu Zunovi. Jistě jste to zaznamenala, když prosadil posunutí zpráv proti Televizním novinám Novy. Co jste si o tomto kroku v tom čase myslela?

Nesedí tu, nechci to komentovat.

Vy sama byste šla proti hlavnímu zpravodajství Novy?

To je opravdu totálně předčasná otázka. Pokud bych se tím i zabývala, nebudou první novináři, komu to řeknu.

Na podzim jsou volby do sněmovny, ještě před tím navštíví Českou republiku papež. Chcete přinést něco speciálního u těchto příležitostí?

V souvislosti s volbami připravíme diskusní pořady a přímo ve večerním zpravodajství nabídneme nosná témata.

Jaké máte plány v publicistice? Mluvilo se o tom, že vedle Světu 2009 a nedělní Partie přibude další publicistický pořad.

Přemýšlíme o pořadech – spíše o magazínových než o talk show. Třeba spotřebitelský magazín. To by diváci kvitovali. Ale je to dlouhodobý plán.

Dotkne se šetření spolupráce s regiony?

S regiony normálně spolupracujeme a bude to nadále pokračovat.

A co zahraniční zpravodajství? Lze v něm čekat změny po vašem nástupu?

Pokud jde o zprávy, tak nerozeznávám domácí a zahraniční zprávu. Pouze atraktivní, důležitou a užitečnou. V některé dny je prostě více zajímavých zahraničních zpráv.

Co se týče zpravodajství, dosud je Prima na internetu zastoupená pouze ve formě archivu Zpráv TV Prima a reportáží z této relace na Novinkách.cz. Jaké místo má ve vaší misi na Primě rozvoj internetového zpravodajství?

Je to výhledová záležitost. Některé změny se již připravují.

Autor je redaktorem týdeníku Marketing & Media

Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz