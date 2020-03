 »  Koronavirus trápí světové stanice. Stopku má olympiáda i seriály natáčené v Praze

Konání olympiády v létě 2021 bude také znamenat, že ji od následující zimní olympiády v Pekingu konané v únoru 2022 bude dělit zhruba půl roku. Prozatím není jasné, jak to ovlivní zájem diváků i sponzorů. Pro NBC byla olympiáda spolehlivým generátorem výborné sledovanosti, ostatně na ni drží exkluzivní vysílací práva pro americký trh až do roku 2032. Olympijské hry vysílá už od konce 80. let. Typicky mohla počítat s 25 miliony diváků v prime time.

Pro NBC to zatím znamená hlavně programovou komplikaci. „Všechny výdaje máme pojištěné,“ prohlásil ředitel mateřské společnosti Comcast Brian Roberts. „Takže bychom kvůli nekonání olympiády neměli přijít o žádné peníze,“ dodal. Odložení olympijských her je však také marketingovou nepříjemností, protože NBC chtěla pomocí sportovního obsahu nalákat zákazníky na chystanou streamovací službu Peacock. A chybět budou i výnosy z reklam – Roberts připustil, že v takovém případě NBC nejspíš nebude mít kladný výsledek hospodaření.

„Za současných okolností a na základě informací od WHO předseda Mezinárodního olympijského výboru a japonský premiér dospěli k závěru, že Hry XXXII. olympiády v Tokiu musí být přesunuty na datum po roce 2020, nejpozději však na léto 2021, aby bylo chráněno zdraví sportovců, všech, kteří se účastní olympijských her, a mezinárodního společenství,“ oznámili ve společné tiskové zprávě.

Ještě v lednu to vypadalo, že americkou televizní stanici NBC čekají v létě hvězdné okamžiky. Měla připravené ambiciózní pokrytí olympiády v Tokiu, dokonce chystala čtyři speciální pořady denně jen pro Snapchat. Obchodní plány počítaly s tím, že jen na vysílání reklam utrží více než 1,2 miliardy dolarů. Poslední údaje mluvily o tom, že je 90 procent reklamního času vyprodáno. Do Japonska měl odletět tým zhruba dvou tisíc televizních pracovníků.

Také Discovery má pojištěné výdaje související s odložením olympiády. Nicméně očekává, že ve třetím čtvrtletí spadne do provozní ztráty až 200 milionů dolarů. Celkově hodnotí finanční dopady jako malé, protože zároveň ušetří dost peněz na nákladech a zároveň zaznamenala zvyšování sledovanosti svých dalších stanic kvůli tomu, že lidé napříč Evropou tráví kvůli karanténě víc času před televizí.

Což je příznivá zpráva také pro provozovatele streamingových služeb. Například AT&T stále počítá s květnovým startem HBO Max a čím více lidí zůstane doma, tím lepší krátkodobý efekt to pro službu bude mít. Odloženo je ovšem natáčení mimořádného dílu seriálu Přátelé, který měl vzniknout na konci března a podpořit zájem právě o HBO Max.

Do jisté míry je ležení před televizí a u internetových videoslužeb únikem před koronavirem. Ale neplatí to stoprocentně: roste totiž popularita katastrofických filmů s náměty různých chorob, pandemií a nezdařených laboratorních experimentů.

Kvůli ochraně veřejného zdraví však momentálně není možné natáčet studiové pořady s publikem, seriály ani filmy. Netflix na několik týdnů zastavil veškeré natáčení v několika zemích, vynucenou pauzu má například štáb Stranger Things nebo Zaklínače, jehož druhá série vznikala v londýnských studiích. Firma se s koronavirem potýká i jinak – na výzvu Evropské unie snížila dostupnou obrazovou kvalitu streamovaných seriálů. V Americe vytvořila fond se sto miliony dolarů, ze kterého bude podporovat profese, které zůstanou kvůli zastavenému natáčení bez příjmů.

Studio Warner Bros. muselo přerušit práce na více než 70 pořadech a filmech. Natáčení odkládá také studio Disney. Jiné produkce a distributoři odkládají premiéry už natočených filmů a čekají, až se trh zmátoří natolik, že lidé zase budou chodit do kina. Platí to třeba o nové bondovce Není čas zemřít anebo devátém díle Rychle a zběsile. Dokončit se nedají ani animované filmy, studio Illumination například muselo zavřít svou pařížskou pobočku, kde animátoři pracovali na dalším dílu Mimoňů.

Desátá série Walking Dead skončí neplánovaně 15. epizodou a původní finálový díl odvysílá AMC až někdy později v tomto roce jako speciální epizodu. Amazon zhruba po měsíci natáčení dočasně přerušil práce na televizním seriálu Pán prstenů a pozastavil dokončování fantasy Carnival Row. Představitel hlavní role Orlando Bloom musel po nedávném návratu z natáčení v České republice do karantény.

Počkat musí i další americký akční seriál natáčený v Praze: The Falcon and the Winter Soldier, natáčený na motivy postav z komiksů vydavatelství Marvel Comics. Premiéra měla být v srpnu 2020 na streamovací službě Disney+. Stejná služba odložila svůj start ve Francii plánovaný na 24. března (nový termín by měl být 7. dubna) a ke stejnému kroku přistoupila v Indii, kde chtěla začít 29. března 2020.

Jinak si ovšem pochvaluje zájem zákazníků, na začátku února si ji platilo skoro 29 milionů lidí napříč různými trhy. Ve Velké Británii, Irsku, Německu, Švýcarsku, Španělsku a Itálii odstartovala navzdory pandemii podle plánů. Podobně jako Netflix, YouTube nebo Amazon však vyhověla prosbě Evropské unie a dočasně nabízí veškerý obsah jen ve standardní kvalitě místo vysokého rozlišení.

Zdrží se také nový obsah pro Apple TV, jako jsou druhé řady seriálů The Morning Show, For All Mankind nebo See. Americká stanice CBS odkládá natáčení reality show Survivor (už 41. řada se měla točit na Fidži) a The Amazing Race (v tomto případě šlo o 33. sérii). Přestávku má rovněž Malý Sheldon.

A na další pokračování svého oblíbeného seriálu si budou muset počkat i fanoušci Příběhu služebnice. Streamovací služba Hulu přerušila natáčení jeho čtvrté řady.

K omezení výroby pořadů a zastavení natáčení přistoupily také televizní stanice v České republice. Nasazení původně plánovaných jarních formátů bylo odloženo, zrušené natáčení ovlivní i podzimní sezonu.