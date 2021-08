Křišťálová Lupa 2021: nominace jsou za půlkou, pomozte do hlasování svým oblíbeným službám

S radostí sledujeme, jak přibývají vaše tipy do hlavního hlasování ankety. Své nejoblíbenější počiny můžete nominovat už jen do středy 18. srpna. Pokud jste provozovatelem či majitelem nějakého zajímavého projektu, můžete jej nominovat sami – na webu ankety stačí vyplnit formulář. Dostaňte do povědomí web, službu nebo osobnosti, které si to podle vás zaslouží.

Internetová veřejnost nominuje své oblíbence v těchto kategoriích:

Cena popularity

Zpravodajství a publicistika

Online video

Internetové obchodování

Nástroje a služby

Podcast roku

Zájmové weby

One (wo)man show

Odborná porota nominuje v následujících kategoriích:

Projekt roku

Osobnost roku

Anticena

E-commerce inspirace

Marketingová inspirace

Obsahová inspirace

Globální projekty českých tvůrců

Veřejně prospěšná služba – cena České televize

Odbornou porotu tvoří významné osobnosti podnikatelského, mediálního a internetového světa.

Připomeňte si vítěze loňského ročníku:

V kategoriích, kde hlasovala veřejnost, zabodovali Tři tygři (Nejlepší video), Kovy (One (wo)man show), INDIAN (Zájmové weby), Mapy.cz (Nástroje a služby), Zásilkovna (Internetové obchodování), Seznam Zprávy (Zpravodajství a publicistika), DVTV (Cena popularity), U Kulatého stolu (Podcast roku). Odborná porota ocenila Vstup Pilulka.cz na burzu (E-commerce inspirace), Covid19cz.cz (Projekt roku), Beat Saber (Globální projekty českých tvůrců), Film V síti (Obsahová inspirace), Reakce Rohlik.cz na epidemii COVID-19 (Marketingová inspirace), Paměť národa (Veřejně prospěšná služba – cena České televize), Selhání vlády při zavádění Chytré karantény (Anticena), Osobností roku se stal Michal Bláha.

Postupující projekty odtajníme 23. září – tím také odstartuje hlasování, které poběží až do 2. listopadu. Slavnostní vyhlášení se letos uskuteční v Divadle Pod Palmovkou 25. listopadu. Živý přenos budete opět moci sledovat díky České televizi, která bude na svém webu předávání cen streamovat.

Generálním partnerem ankety je DoDo, logistická služba pro e-commerce, maloobchod či rychlé občerstvení. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal, MediaGuru.cz a Tiscali Media. Produktovým partnerem jsou The Glenlivet a Rodinné biovinařství Válka. Anketu Křišťálová Lupa 2021 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info.