 »  Messenger pro macOS, nejrychlejší kvantový počítač, po 25 letech končí šéf Nokie

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Projekt SETI@home po 21 letech končí. Zapojovali se do něj dobrovolníci z celého světa, kteří poskytovali svůj výpočetní výkon. Tato síť analyzovala rádiové signály z vesmíru (teleskopy v Západní Virginii a Portoriku), na základě kterých se hledá mimozemský život. Důvodem ukončení má být fakt, že dat už je nasbírán dostatek a nyní je třeba je vyhodnotit.

Hewlett Packard Enterprise pracuje na novém nejrychlejším superpočítači světa, který do roku 2023 dodá americkému ministerstvu energetiky. Stroj s názvem El Capitan konkrétně vyvíjí Cray, jenž HPE koupilo. Počítač využije procesory od AMD, půjde o novou generaci Epyc (Genoa) s jádry Zen 4. AMD dodá i GPU, půjde o Radeon Instinct. Výkon má dosáhnout dvou exaFLOPS, což je zhruba desetinásobek současného IBM Summit. Rozpočet činí 600 milionů dolarů.

Honeywell zase údajně vytvořil nejrychlejší kvantový počítač na světě. Jeho quantum volume dosahuje na 64 a k dispozici bude v polovině letošního roku. Detailní popis fungování je zde (PDF) a sérii článků si lze pročíst tady.

Facebook začíná distribuovat novou verzi Messengeru pro iOS, která má být výrazně menší a rychlejší. Kód nyní čítá 360 tisíc řádků namísto předchozích více než 1,7 milionu, instalační soubor se zmenšil ze 70 na 30 MB. Messenger má také být připraven na budoucí propojení s WhatsAppem a zprávami na Instagramu. Facebook na propojení těchto komunikačních nástrojů už nějakou dobu pracuje a vytváří pro ně jednotnou platformu. Facebook rovněž začal vypouštět očekávaný Messenger pro macOS. 9to5Mac uvádí, že jde o postupný launch a aplikace se v Mac App Store objevuje dle regionů.



Autor: Hewlett Packard Enterprise, Cray Superpočítač El Capitan od Hewlett Packard Enterprise (Cray) má dosáhnout na 2 exaFLOPS

Rajeev Suri po 25 letech končí jako šéf finské Nokie, místo něj nastupuje Pekka Lundmark. Nokii je vyčítáno, že dostatečně rychle nereaguje na vývoj 5G technologií pro sítě. Nemělo tomu pomoci ani převzetí Alcatel-Lucent, které při spojování roztříštilo pozornost. Nokia má problémy zejména s vývojem 5G čipů. Firma tento týden oznámila, že se pro tyto účely spojila s Marvellem a také Intelem. V Česku Nokia naposledy navýšila tržby na miliardu.

Apple zaplatí odškodné ve výši 500 milionů dolarů za to, že vědomě zpomaloval staré verze iPhonů. Reuters píše, že firma u soudu na vyrovnání přistoupila, i když nepřiznala vinu. Na jeden telefon v průměru vychází 25 dolarů a týká se to modelů od modelů 6 až 7 a SE. Změny v iOS vedly k tomu, že se uživatelům mohlo zdát, že jejich telefon už to má za sebou. Apple omezování výkonu obhajuje tím, že by se jinak zařízení mohla nečekaně vypnout.

Microsoft vydal finální verzi nástroje PowerShell 7. Je zdarma na GitHubu, instalovat jej je možné na Windows 7, 8.1 a 10, macOS, Linuxu a Windows Serveru 2008 R2, 2012, 2016 a 2019. Brzy by se zároveň mělo objevit veřejné preview verze 7.1.

Microsoft dnes začne nabízet databázi Cosmos DB ve volně dostupné variantě. Cosmos DB je nástupce Document DB a jde o NoSQL databázi běžící v cloudu Azure. Redmond také v privátní verzi spouští Universal Print Service. Jde o v cloudu běžící správu tiskáren, které pak lze využívat v rámci zařízení s Windows 10, a není tak třeba instalovat ovladače a podobně. Služba spolupracuje s Active Directory. Zájemci o testování se mohou přihlásit zde, dokumentace je pak tady.



Autor: Honeywell Kvantový počítač Honeywell

Kingston vydává své nejrychlejší SSD disky pro servery. DC1000M U.2 NVMe SSD nabízí kapacity 960 GB (356 dolarů), 1,92 TB (552 dolarů), 3,84 TB (975 dolarů) a 7,68 TB (cena zatím neoznámena). Využívá se PCIe NVMe Gen3 x4 a rychlost čtení/zápisu je od 400 000/125 000 IOPS (960GB verze) po 540 000/205 000 IOPS (1,92TB varianta).