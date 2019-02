 »  MF DNES: Ministerstvo průmyslu zvažuje zpoplatnění využívání wi-fi

Aktualizace 17.1.2015 – Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v rozhovoru pro televizi DVTV řekl, že návrh je součástí pracovních materiálů a nebyl ještě odeslán na vládu. „Chci občany ubezpečit, že dokud budu ve funkci ministra, žádné nesmyslné zpoplatnění wifi nedovolím,“ slíbil.

Nestává se často, aby se text týkající se připojení k internetu probojoval na otvírák denního tisku. Dnes se to stalo: „Stát chce zdražit internet přes wi-fi“, napsala MF DNES (MFD).

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle článku zvažuje, že zpoplatní využívání rádiových kmitočtů i v pásmech, kde fungují wi-fi sítě. To by pravděpodobně vedlo k velkému zdražení služeb lokálních operátorů, kteří připojení přes wi-fi poskytují.

Ministerstvo podle MFD argumentuje tím, že podmínky by měly být pro všechny stejné – část frekvencí, na kterých fungují například mobilní sítě, je totiž už dnes zpoplatněna. Návrh proto podporuje Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Pro mobilní operátory by totiž zdražení wi-fi bylo vítaným znevýhodněním lokálních poskytovatelů, kteří jim na řadě míst zdatně konkurují.

Například O2 v posledních letech regionální wifináře valem skupuje. A jak se ukázalo před koncem loňského roku, vyrábí si z nich farmu na prodej svého DSL připojení. V případě své dceřiné firmy Internethome dal zákazníkům jasné ultimátum: wi-fi rušíme, buď se připojíte na naše ADSL, nebo budete bez internetu – viz O2 plošně převádí klienty z Wi-Fi na xDSL. Leckde se zdraží.

Kdo tahá za nitky?

A právě O2 podle spoluautora článku Patricka Zandla za současným návrhem zřejmě stojí. Na svém blogu podotýká, že se návrh na zpoplatnění dostal do Strategie správy kmitočtového spektra velmi podivnou cestou až poté, co jej zpracoval a ministerským úředníkům poslal Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj materiál poslalo zpět – ovšem s drobnou změnou, která se týkala právě zpoplatnění dosud nezpoplatněných frekvencí.

„Otázka je, jak se tam ta věc dostala a zda to není překlep. Zdá se mi, že není a že se tak stalo docela snadno, přes nehonorovaného poradce MPO Pavla Dvořáka. Pro to, že to byl přímo on, kdo do dokumentu změnu doplnil, není ovšem listinný důkaz. Shoda se zájmy O2 v případě stávajícího člena rady ČTÚ a tedy člověka zodpovědného za regulaci telekomunikačního trhu, je až zarážející,“ píše Zandl.

Vše je zatím „jen“ ve formě návrhu, který nakonec nemusí při projednávání vládou projít. Pokud by se tak stalo, stala by se ČR pravděpodobně první zemí EU, která by zavedla svou „daň z wi-fi“.