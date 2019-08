 »  Michal Bláha: na český Internet jsem docela naštvaný

Twitter je mnohem více zaměřený oborově. Záleží samozřejmě do značné míry na tom, koho na Twitteru sledujete. Twitter používám víceméně místo RSS čtečky. Díky Twitteru se dozvím, co se děje v byznysu, u nás a ve světě. Na Facebooku je to příliš zdlouhavé a navíc je tam spousta rušivých věcí.

Je to strašný žrout času. Přirovnal bych to například k dříve populárním chatům. Není to způsob trávení času, který bych si představoval.

V jednom rozhovoru jste říkal, že nechápete, že Twitter, byť teoreticky, může být oceněný na stovky milionů až miliardu dolarů…

Myslím si, že když někdo koupí Twitter za miliardu dolarů, tak bude mít velký problém vydělat vložené peníze zpět. V současné době je Twitter sice ziskový, bavíme-li se o loňském roku. Jejich příjmy se pohybovaly okolo 20 milionů dolarů, ale v praxi to vypadalo tak, že za 10 milionů prodali přístup k Twitter streamu Bingu a za dalších 10 milionů to samé Googlu. To je v podstatě jediný byznys, který za loňský rok udělali. Žádná reklama, žádné placené služby, žádná nadstavba.

Co vás inspirovalo ke spuštění OnTheRoad.to?

Jezdím na motorce, a když jsem se vydával na výlety po Evropě, tak se rodina strachovala, jestli ještě žiju a tak jsem musel pravidelně informovat SMSkama. Později jsem to vylepšil tím, že jsem posílal SMSky jednomu člověku v Čechách, který je následně rozesílal zbytku rodiny. Když už i toho to přestalo bavit, tak jsem udělal jednoduchou aplikaci, která umožňovala zasílat zprávy na Internet. Aplikaci jsem ukázal několika motorkářům, těm se to zalíbilo, a když jsem ji spustil už třiceti kamarádům, tak jsem si řekl, že to udělám pořádně a tak vlastně vznikl OnTheRoad.to.

Kdy jste na OnTheRoad.to. začal pracovat?

Někdy v roce 2008. Do ostrého provozu se služba dostala začátkem loňského roku.

Kolik máte dnes uživatelů?

Přibližně 16 500. V poslední době nám přibývá 50 až 60 nových registrací denně.

A co návštěvnost?

Upřímně řečeno ta není příliš důležitá a navíc se neustále mění. Pro nás je směrodatný počet registrovaných uživatelů a jejich chování. Z registrovaných uživatelů je asi 40 procent Američanů a 30 procent Čechů.

Jaké máte s OnTheRoad.to plány? Chcete z něj udělat celosvětovou službu?

Já jsem docela naštvaný na český Internet. Máme českou lokalizaci, která slouží pro testování, protože vývojový tým sídlí v Čechách. Český trh není primárně trhem, na který se orientujeme.

Jaký máte cíl, co se týče počtu uživatelů? Jak jsou uživatelé aktivní?

Denně máme zveřejněno 150 až 200 příspěvků. Chceme na konci letošního roku mít 100 tisíc registrovaných uživatelů. Podle naší zkušenosti nejsou nově registrovaní uživatelé první měsíc, dva aktivní, protože si většinou naplánují trasu dříve, než se vydají na cestu. Nicméně dosud registrovaní uživatelé jsou ze 70 procent aktivní, to znamená, že službu pravidelně používají jednou za dva, tři měsíce.

Vydělává OnTheRoad.to v současné době?

Nevydělává. Ale připravujeme letos spustit placené služby. Chceme, aby firma byla provozně v zisku do prvního pololetí příštího roku.

Zúčastnil jste se loni konference TechCrunch50 v San Franciscu. Jak se člověk na takovou konferenci dostane?

Velmi jednoduše. Koupí si lístek a místo. Jsou dvě možnosti, jak se na tuto konferenci dostat. Buď máte projekt, který se spouští přímo v době, kdy se konference koná a tento projekt se dostane mezi 50 vybraných. Nebo si za přibližně 2 tisíce dolarů koupíte místo ve výstavní hale. Je to dobrá příležitost seznámit se s místními investory nebo okoukat současné trendy.

Říkal jste, že pracujete na placených službách, o co se bude jednat?

Těch příjmových kanálů bude několik. Uživatelům nabídneme například zálohování dat, tisk knížek, posílání informačních SMS zpráv s předpovědí počasí nebo dalšími užitečnými informacemi.

Plánujete OnTheRoad.to i do budoucna provozovat nebo míříte k exitu?

V současné době hledáme investora, který by nám pomohl rozvoj služby urychlit a umožnil nám expandovat na další trhy. Hledáme jak ve Spojených státech, tak v Evropě. Co se týká exitu, tak je to čistě otevřená věc. Rozhodně ale nechci dělat byznys, který by byl ztrátový.

Proč nemáte rád český Internet?

Podle mých zkušeností ze zahraničních projektů, na kterých jsem se podílel, si myslím, že zahraniční uživatelé jsou trochu vděčnější, zvláště za služby, které jsou zadarmo. Na českém Internetu se těžko zavděčíte. Čeští uživatelé například vyžadují abnormální servis i u bezplatných služeb. Tím hlavním důvodem je ale byznys prostředí na českém Internetu. Přiznám se, že mám obrovské vnitřní spory se SPIRem. Je to věc, která se táhne ještě z dob Atlasu.

Kdy vlastně vznikl Atlas?

Za to, že vznikl Atlas, může Pavel Sodomka. Ten začátkem devadesátých let pracoval na ministerstvu zahraničí, budoval česká centra po světě a při té příležitosti se seznámil s lidmi z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, kteří mu pomáhali po technické stránce. Z této patry lidí vznikla v polovině devadesátých let firma Sprinx, ve které jsem také působil. Tato firma byla založena s cílem vytvářet internetová řešení. V této době se objevil opět Pavel Sodomka, tentokrát už jako zaměstnanec Microsoftu a přesvědčil nás, abychom společně udělali case study na technologii Microsoftu, která dělala fulltext. V únoru 1997 jsme tak spustili fulltextové vyhledávání na Internetu a byli jsme první v České republice. Na konci roku jsme se rozhodli založit akciovou společnost Atlas.

Jaké jste měli v této společnosti podíly?

Pavel Sodomka měl 40 procent a zbytek několik lidí ze Sprinxu.

Vzpomínáte si ještě na počátky Atlasu? Byla mezi vámi a Ivo Lukačovičem rivalita?

Počátky byly krásné. Ta rivalita se omezovala pouze na to, kdo pustí jakou službu dříve. Kromě fulltextu jsme také spustili první český freemail a to o jeden den dříve než Seznam.

Proč jste později prohráli s Centrum.cz boj o druhou příčku v návštěvnosti, když jste měli náskok a k dispozici kvalitní technologie?

Udělali jsme v zásadě dvě chyby. V roce 1999 jsme dlouze diskutovali s Oldou Bajerem a Ondrou Tomkem, aby vstoupili do Atlasu a nedohodli jsme se tehdy na podílech. V roce 2000 jsme pak získali investora EPIC Holding. Vyjednávali jsme v té době i s Microsoftem, ale ten měl k případnému vstupu do Atlasu hodně zvláštní přístup.

Jaký velký podíl EPIC získal?

Lehce nadpoloviční podíl. Abych se ale vrátil k předchozí otázce. V roce 2000 jsme velmi rychle expandovali na zahraniční trhy, rozšiřovali jsme portfolio produktů, ale podcenili jsme příjmovou stránku věci. A po dvou nebo po třech letech nám začali docházet peníze. Po splasknutí internetové bubliny udělali v EPICu interní rozhodnutí, že nechtějí do Internetu příliš investovat. To nás omezovalo v dalším rozvoji. Navíc ta pravidla uvnitř firmy byla nastavena tak, že jsme si nemohli sehnat nějakého dalšího investora. Tudíž jsme přežívali pouze z provozního zisku.

S kým jste jednali o prodeji Atlasu?

Dlouhodobě jsme jednali o prodeji s iDnesem, ale ta jednání vždy zkrachovala na ceně. V roce 2007 a 2008 jsme nakonec jednali se třemi zájemci. S Novou jsme se téměř dohodli a byla pro nás i nejvíce preferovaným partnerem. Nakonec ale dostala přiděleno na investice pouze 150 milionů a za ty koupila Jyxo.

Jak z dnešního pohledu ten prodej hodnotíte?

Řekl bych, že jsme měli opravdu velkou kliku, že jsme Atlas podali včas.

Suma, za kterou se Atlas prodal, se asi nezveřejňuje, že?

Nějaké odhady se v médiích objevily a nebyly úplně daleko od reality, ale já se k tomu ještě vyjádřit nemohu.

Bylo to 500 milionů?

Řekněme, že to bylo v rozmezí 400 milionů až jedné miliardy.

Udělal z vašeho pohledu nový majitel při integraci Atlasu něco špatně?

Vždycky je složité integrovat dva konkurenty na trhu. První chybou byl přístup šéfa IT Centra, který svým přístupem přišel o kompletně celé IT oddělení Atlasu. Služby, o které mělo Centrum zájem a chtělo je brát od Atlasu, neměl kdo spravovat. Druhou chybou byl přístup šéfů Centra k samotné integraci, kdy dávali najevo, že oni jsou ti, kteří vyhráli. Tím se připravili o další šikovné lidi z Atlasu. Když se na to podívám zpětně, tak si myslím, že neexistovala v Centru strategie, co s Atlasem udělat.

Nemyslíte si, že by bylo bývalo lepší jednu z těch značek úplně zrušit?

Podle mého názoru je na Internetu prostor pro obě značky, ale rozhodně ne v takové podobě, jak je to postavené v současné době.

Který vyhledávač dnes používáte?

Většinou Google. V Čechách pak Seznam.

Ví se o vás, že máte rád elektronické čtečky. Vystřídají postupem času knihy nebo pomohou novinám v současné krizi?

Myslím si, že čtečky knihy úplně nevystřídají. Dopadne to pravděpodobně obdobně jako s MP3 přehrávači a CD disky, ale jisté je, že podíl papíru bude postupně klesat.

Myslíte si, že Google někdy na českém trhu porazí Seznam?

Já bych Seznamu věřil. Kdybych si mohl koupit akcie Seznamu, tak to udělám.

Foto: Ivana Dvorská, Lupa.cz