 »  Milan Sameš (KKCG a Aricoma): Na nákupy dalších IT firem máme neomezené prostředky

To je z mé strany pouhá spekulace typu coby kdyby. Ale myslím si, že by to šlo, jen zkrátka pomaleji. Onu sněhovou kuličku potřebujete mít dostatečně velikou a AutoCont velikost dodal. Jeho „palebná síla“ a pozice na trhu je značná.

Panovalo by takové nadšení i v případě, kdyby KKCG nevytvořila velkou IT skupinu a DataSpring by fungoval samostatně? Jeho datacentrum je na Moravě, což ne každý zákazník vítá a tak dále.

Přesně tak. My jako skupina nejsme v byznysu datových center jako takovém. Naším byznysem je to, co je nad tím. Ale mít vlastní datacentrum je takzvaný enabler umožňující nabízet další rozvinuté služby. Potvrdilo se nám, že mít DataSpring s jeho datacentrem je velká výhoda.

Chápu, že na trhu se to možná někomu tak nemusí zdát a po válce je každý generál, ale já jsem přesvědčený o tom, že to byla správná investice. Nematerializovala se možná tak rychle, jak se původně očekávalo. Ale nyní, když se stal součástí AutoContu, který je mimo jiné zaměřen i na velké zákazníky, tak vše začíná dávat velký smysl. A obchody se začínají dařit.

Již dříve bylo možné zaznamenat menší investice KKCG do technologií, které byly zajímavé a správně udělané. Akcionář se rozhodl, že to je správná cesta a správný čas se do toho obrazně opřít pořádně. Po zmíněných menších investicích přišel AutoCont, který všemu dodal kritickou masu a roztlačil pomyslnou sněhovou kouli.

Vedením Aricomy byl pověřen Milan Sameš. Ten v minulosti vedl například tuzemskou pobočku Oraclu a působil jako evropský prezident Ness Technologies. Později ho KKCG najalo z jeho soukromé firmy Enrian Partners jako šéfa AutoContu. Sameš v rozhovoru pro Lupu rozebírá plány na expanzi na západě, motivaci KKCG pro vstup do IT byznysu nebo v podstatě neomezené finance na další nákupy.

Investiční skupina KKCG Karla Komárka v loňském roce zformovala rozsáhlou IT skupinu Aricoma , jejíž roční tržby se pohybují kolem sedmi miliard korun. Ta má vedle Sazky či Moravských naftových dolů (MND) tvořit jeden z hlavních pilířů. Je zároveň výsledkem několika velkých akvizic. Do Aricomy nyní spadají AutoCont, Cleverlance ES, AEC, Cloud4com, CAD studio, Internet Projekt a již dříve zainvestovaný DataSpring.

Co to přesně znamená, že je nyní ten správný čas naskočit do IT byznysu? Souvisí s tím i konsolidace trhu?

Ano i ne. Na trhu můžete mít menší firmy, které se zaměřují na různé specifické oblasti (niche). To jsou oblasti, které zajímají některé jiné typy investorů. Ale pokud se bavíme o strategickém investorovi, jakým je KKCG, musí to být dostatečně velké a masivní ICT a musí mít kritickou masu. Z našeho pohledu trh začíná být vyspělý. Paradoxně je pro nás výhodné to, že Česko už pro velké korporace není takzvaným rozvojovým trhem (emerging market). Česko-slovenský trh je pro ně jeden z malých trhů. O to více to je ale zajímavé pro nás. Začínáme zde být dostatečně velcí a jsme schopní být konkurencí pro velké korporace. A navíc jako soukromá firma dokážeme být flexibilní. Korporace jsou striktně řízeny procesy, které jdou přes řadu zemí a zcela pochopitelně nemohou brát ohledy na specifika menších trhů.

Budete tedy chtít být obrovská ryba v malém rybníčku?

Chtěli bychom být velká štika. Ale je třeba si uvědomit, že naše plány mají přesah za hranice, ideálně na západ, i když samozřejmě nevylučujeme některé taktické akvizice směrem na východ.

Aricoma má nyní roční tržby kolem sedmi miliard korun. Na jaké částky se výhledově chcete dostat?

Nemáme specifické číslo, ale řekněme, že se bavíme o deseti, patnácti miliardách. Pokud bychom měli nějaký master plán na mnoho let dopředu, byl by to jenom výhled. Ten skutečně máme, ale je třeba mít také trochu s nadsázkou řečeno oportunistický přístup a využívat příležitosti, které se třeba náhle objeví. Na česko-slovenském trhu chceme růst pár procentních bodů nad trhem, a to každý rok. To chceme doplnit taktickými akvizicemi.

U zahraniční expanze mluvit o opanování tamních trhů by bylo hloupé. Tam velká štika pochopitelně nejsme – tam jsme malá štika, o které věříme, že bude chytrá. Zde mluvíme o onom oportunistickém přístupu. Zatímco v Česku a na Slovensku umíme v ICT dělat téměř všechno, jít s touto strategií na evropský trh by nebylo rozumné. Tam si vybíráme určitý segment.



Autor: KKCG Milan Sameš, KKCG a Aricoma

V tuto chvíli to předběžně vypadá na softwarový vývoj a související oblasti. Může to být příbuzné byznysu, který dělá Cleverlance. V zahraničí půjde o kombinaci akvizic a organického růstu. Růst organicky na trzích západní Evropy a Spojených států je možné, ale je to přístup, který sám o sobě nedostačuje. Je pomalý a není jednoduché vyrazit třeba někam do Německa s tím, že tam budeme prodávat naše služby. Představ, že se bude prodávat na základě cenového rozdílu mezi českým a západoevropským trhem, už bylo hodně a neznám nikoho, komu by se to výrazně podařilo.

Na druhou stranu ale nechci být v tomto přístupu škarohlíd. Například Cleverlance už má pobočku v USA a daří se tam generovat první a velmi zajímavé tržby. Nicméně co je velmi zajímavé, je to, že prodávat ve Spojených státech je obrovská škola. Jít na americký trh, který je plný skutečných obchodních vlčáků, je veliká škola pro naše kolegy.

Jak velký kapitál budete potřebovat na akvizice na západních trzích?

Kapitálová náročnost, jak věříme, bude snesitelná. Samozřejmě nedokážeme koupit obrazně řečeno Google, ale existuje spousta firem, které jsou pro nás svou velikostí uchopitelné. KKCG je jako skupina finančně velmi silná. Pokud bude strategická investice dávat smysl, reálné limity nemáme. Když se podíváte na akvizice v jiných částech skupiny KKCG, bývají často rovněž poměrně veliké. Zde tedy omezení nejsme a spíše si klademe vlastní omezení, aby akvizice dávaly smysl.

Takže nemáte schválenou nějakou částku na nákupy, ale rozhodujete se případ od případu?

Ano, v KKCG rozhoduje zdravý selský rozum, a ne technicky udělané budgety.

Máte už na západě něco vyhlédnutého?

Našimi cílovými expanzními trhy jsou DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko) a Skandinávie. Ale nevyhýbám se pochopitelně náhodným příležitostem kdekoli. Ve zmiňovaných trzích vedeme celou řadu jednání. Zkušenosti máme takové, že není úplně jednoduché z východní Evropy kupovat západní firmy. Člověk by si myslel, že vše je Evropská unie a tak dále, ale kultura a emoce mají daleko větší dosah.

Jinak už máme cosi, co bych nazval seriózní leady, a jeden nebo dva přecházejí do stádia due diligence. Jak jsem již říkal, zároveň mohu říci, že nemáme přílišné ambice kupovat firmy a jejich zákaznické báze příliš na východ od našich hranic. Nyní jsme sice v Maďarsku koupili firmu Varinex, což je jedna z největších CAD firem, ale to je z taktického důvodu, protože CAD trh se velmi rychle konsoliduje a my musíme jít s tímto trendem.

Kolik už jste za nákupy dali?

To nemohu ani naznačovat (smích), ale asi vás nepřekvapí a sami si jistě spočítáte, že to jsou rámcově miliardy.

Chcete v Česku ještě něco přikoupit? Chybí vám něco ve skládačce?

Nedávno jsme koupili Internet Projekt, což je typická taktická akvizice. Máme obchodní jednotku, které říkáme Podnikové aplikace a služby, která je u nás jedním z největších partnerů Microsoftu. Jednou věcí jsou ERP a CRM, ale druhou věcí pak služby a aplikace, které zaplňují prostor kolem. Sem Internet Projekt jednoznačně zapadá a v e-commerce, systémech na řízení procesů a podobně vidíme další prostor.

U strategických investic v Česku jsem osobně velice opatrný. Je jednoduché nakupovat, ale daleko složitější firmy smysluplně integrovat. V historii jsem přebíral i společnost, kde nastaly problémy s integrací některých akvizic (Ness – poznámka redakce), a vím, kolik to stojí úsilí a kompromisů z hlediska ekonomických výsledků. Nabízelo se dokoupit další velké firmy, nicméně je třeba velice dobře si rozmyslet, jak je integrovat. I proto stavíme Aricomu trošku jinak. Jde o vzájemně propojenou a doplňující se mozaiku. Až na malé výjimky pod názvem Aricoma nechceme obchodovat. Jednotlivým firmám skupiny ponecháváme jejich záběr a zaměření a nadále je posilujeme. Když jsme koupili Cleverlance, tak ty jednotky, které v AutoContu dělaly softwarový vývoj, jsme přesunuli do Cleverlance, aby dostaly onu kritickou masu.

Děje se teď něco na českém IT trhu? Vy se stáváte velkou IT skupinou a Solitea v poslední době rovněž nakupuje ve velkém…

To, že Aricoma a Solitea dělají tyto kroky, může indikovat, že se děje nějaká systematická věc. Ale tím si nejsem úplně tak jistý. Spíše si myslím, že díky ekonomické situaci řada firem vyletěla nahoru a myslí si, že je vhodná doba pro prodej. To budí pohyb na akvizičním trhu. To, zda bych to označil za systematickou konsolidaci trhu, a to, že menší firmy samy o sobě nejsou schopné přežít, nemohu tvrdit. Zkrátka nevím. Zároveň nejsem přílišným zastáncem toho, že by se vše mělo konsolidovat za každou cenu.



Jak KKCG uvažuje nad budováním IT skupiny? Je správné tvrdit, že skupuje něco, co dává smysl dát dohromady, navýšit finanční ukazatele a pak vše s velkým ziskem prodat?

Není to správné tvrdit. KKCG je strategický investor a není investorem typu private equity – koupit, přebalíčkovat, prodat. To neznamená, že někdy v delším časovém horizontu nemůže dojít k exitu. Zde je příkladem CK Fischer. S ním ovšem KKCG patnáct let pracovala, firmu přebírala v problémech, vybudovala silného hráče na trhu cestovních kanceláří a pak nastala dobrá doba pro prodej. Pro Aricomu v tuto chvíli žádná exit story není. Samozřejmě, že v dlouhém časovém horizontu k něčemu takovému může dojít. Může to být třeba vstup na burzu (IPO). Nyní ovšem je a dlouhou dobu bude čas budování. Je třeba si uvědomit, že Aricoma zároveň není startup a je to pro své akcionáře výnosná firma.

Takže sama Aricoma představuje dobrý základ pro dividendy a podobně?

Reinvestice, dividendy, cokoliv.

Mluví se o tom, že KKCG má skrze Sazku zájem stát se čtvrtým mobilním operátorem. Dává vám byznysový smysl spojit IT služby s mobilní sítí a daty?

Spekulace běží. Já osobně nepovažuji pro byznys Aricomy za zásadní, zda skupina bude, či nebude mít mobilního operátora.

Cross sell se ale nabízí?

Taková věc má svoje plusy a mínusy. Kdybychom se rozkročili příliš, byli bychom na více trzích a nastal by přirozený konflikt. Pro Aricomu není důležité, zda budeme mít 5G operátora. To je jiná část byznysu.

Pod KKCG z padesáti procent spadá i SafeDX, což je joint-venture s Foxconnem provozující datacentrum vedle sídla Sazky. SafeDX ve skupině Aricoma není. Je to dáno i tím, že Foxconn měl v poslední době v Česku problémy a některá aktiva prodal?

Je to čistě z toho důvodu, že SafeDX je společný podnik. My spokojeně spolupracujeme a využíváme datacentrum SafeDX. A to je vše.

Když se podíváte na dnešní obsazenost vašich datacenter, plánujete do budoucna jejich rozšiřování či stavbu nového?

Je to čistě vázané na byznys, a jakmile kapacita nebude dostačovat, zainvestujeme. V tuto chvíli nám kapacita dostačuje. Provoz býval nižší, ale teď to jde rychle nahoru. Vzhledem k tomu, jakou úlohu datová centra plní, je to pro nás čistě funkce poptávky. Problém s rozšířením nebude.

Při akvizici Cloud4com jste prohlásili, že se chcete stát číslem jedna na českém cloudovém trhu. To je poměrně široký pojem…

Asi těžko můžeme, opět obrazně řečeno, konkurovat Amazonu a tam ani naše ambice nemíří. DataSpring je jako cloudová firma součástí takzvaného enterprise byznysu skupiny. Cloud4com má trochu jinou roli. My máme velkou a úspěšnou obchodní jednotku pojmenovanou mid market, která jako číslo jedna na trhu obsluhuje malé a střední podniky. Cloud4com je vynikající řešení pro tento segment zákazníků. Být číslo jedna pro nás znamená, že budeme mít nejvíce byznysu v této oblasti.

I to je pořád široký pojem. Mluvíme o IaaS, PaaS, SaaS?

Všechny tři komponenty jsou relevantní. Spousta menších a středních podniků je v nepříjemné situaci s vlastním IT. Lidí na pracovním trhu s IT je málo a jsou drazí. Představte si, že jste menší firma řekněme na Vysočině, která potřebuje čtyři ajťáky, kteří chtějí čím dál více peněz, protože taková je situace na trhu. Také chtějí investice, kterým často majitel menší fabriky nerozumí. My máme koncept „jsme vaše IT“, a protože jsme velcí a máme velký regionální záběr, můžeme poskytnout majitelům spolehlivou službu, jako bychom byli jejich vlastní IT. Postaráme se o infrastrukturu, ERP, CRM a tak dále. Máme metodiku, platí se měsíční částka. Doba také postupně dozrává k tomu, kdy si zákazníci říkají, že věci dají do cloudu, že nechtějí mít nadbytek vlastní infrastruktury. A to je přesně ten moment pro nás, tedy Cloud4com.

DataSpring jako první v Česku v ostré verzi rozjel Azure Stack, tedy takový „malý Azure“. Zajímá to u nás někoho?

Ano. Existují zákazníci, kteří nechtějí mít data ve velkém anonymním Azure, ale ve svém Azure.

Takže už si to někdo koupil?

Ano, ale nemůžeme jmenovat. Jsou to první vlaštovky. Azure Stack se chová stejně jako Azure, ale k datům se fyzicky dostanete. To považuji za velmi důležité, mít nad vlastními daty skutečnou, tedy i fyzickou kontrolu.