 »  Mobile Internet FORUM 2012: Rozhodnutí o oligopolu mobilních operátorů se blíží

Podobně roste i počet uživatelů, kteří si stáhli některou z mobilních aplikací Seznamu. Na loňské konferenci Mobile Internet Forum Seznam oznámil necelých 480 tisíc stažení, v současné době eviduje již 960 tisíc stažení. Nejvíce si uživatelé stahují do svých mobilů Mapy.cz a čtečku QR kódů.

Podle Lorence je z finančního hlediska pro Seznam nejzajímavější mobilní aplikace zpravodajského serveru Novinky.cz. Je to totiž první aplikace, na které si zkouší mobilní reklamu. Právě příjmy z reklamy zobrazované v aplikaci Novinek budou tvořit deset procent veškerých příjmů Seznamu z mobilní reklamy za letošní rok.

Do budoucna uvažuje Seznam například o zapojení videa do reklamy na mobilu a nasazení HTML5 bannerů. Na celou prezentaci Davida Lorence se můžete podívat zde: David Lorenc – Mobilní reklama pohledem Seznamu.

Máme v Česku oligopol operátorů?

Velmi očekávaným bodem programu byla panelová diskuse na téma Síť nové generace – je už skoro tady! Těsně před ní vyzpovídal moderátor Petr Koubský jednoho z jejích účastníků – člena Rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřeje Malého.

Co může internetová komunita udělat proto, aby ČTÚ pracoval lépe a aby se tobě na něm pracovalo lépe?

Když se dělala veřejná konzultace k vyhlášení aukce, přišly připomínky jen od operátorů a televizí. Kolik lidí je závislých na mobilním Internetu nebo na Internetu obecně? Kolik z vás se zajímá o to, jak bude Internet vypadat v roce 2015? Kolik z vás poslalo ČTÚ připomínky na téma, jak bude vypadat Internet v roce 2015? Není to jen operátorský byznys, je to byznys na kterém se podílí hromada jiných hráčů. Ti by se měli starat o to, jak tento trh bude vypadat. Čekal jsem, že se k tomu vyjádří například Google nebo Seznam. Zklamalo mě to.



Autor: Ondřej Hošt, Lupa.cz Ondřej Malý – člen Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). V popředí Petr Koubský.

Potřebujeme ještě v dnešní době regulaci? Vnímám to tak, že regulace telekomunikačních trhů je historická záležitost, která měla smysl, když se odbourávaly velké monopoly a má smysl tam, kde se přidělují frekvenční pásma, protože to je omezený vzácný statek a někdo ho hlídat a spravovat musí. Potřebujeme ale antimonopolní a cenovou regulaci?

Existují dva regulátoři telekomunikačního trhu. ČTÚ reguluje ex ante, snaží se moudře předvídat to, co se v budoucnu stane. Brněnský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by měl regulovat ex post. Na to, jak jednotlivé úřady regulují, si můžete udělat názor sami. Regulaci určitě potřebujeme. Jak vypadá situace se slabší regulací jsme si už vyzkoušeli a teď je tedy možná čas na to, abychom si vyzkoušeli situaci s o něco silnější regulací.

Je na českém trhu oligopol tří mobilních operátorů?

Z terminologického hlediska není rozhodně problém označit český mobilní trh za oligopol. Důležité ale je, zda ČTÚ dokáže prokázat, že mezi operátory skutečně je tacitní koluze nebo jestli trh směřuje k rozvoji tacitní koluze. Pokud toto Úřad v nyní dokončované analýze relevantního trhu 8 prokáže, pak může přikázat určitá nápravná opatření, která by měla situaci na trhu do určité míry rozhýbat.

Podle čeho se bude posuzovat, zda je trh mobilního telefonování v nepořádku a vyžaduje regulaci?

Úřad má metodiku, kterou dodržuje u všech relevantních trhů. Nejdříve se zjišťuje, zda na konkrétním trhu existuje samostatná tržní síla nebo zda na něm existují společní dominanti. Kritéria pro posouzení, zda-li má více subjektů na relevantním trhu společnou významnou tržní sílu, jsou: malá pružnost poptávky, podobné tržní podíly, velké právní nebo ekonomické překážky pro vstup na trh, vertikální integrace se společným odmítáním dodávek, nedostatečná kupní síla na straně poptávky nebo nedostatečná potenciální konkurence.

Mně to zní docela povědomě.

Nemohu ani naznačovat.

Kdy bude ta analýza hotová?

Skoro finální znění je už hotové. Koncem října nebo začátkem listopadu se odešle na tzv. workshop, kde se k tomu budou moci vyjádřit operátoři ještě předtím, než se pošle do veřejné konzultace.

Jak moc může aukce volných kmitočtů změnit oligopolní situaci na českém mobilním trhu? Ze strany vlády je tady silný požadavek umožnit vstup čtvrtého operátora a umožnit vznik virtuálních operátorů, kteří mohou určitým způsobem současnou situaci vylepšit.

Virtuální operátoři mohou vzniknout pouze na nových sítích. K těm starým proto směřuje analýza relevantního trhu 8. Podmínkou přihlášení do aukce je závazek, že operátor svoji síť poskytne velkoobchodně i třetím stranám. V pásmu 1800 MHz je speciálně vyhrazena část pro operátora, který zároveň není ani jedním ze stávajících třech operátorů. Z hlediska pravděpodobnosti je možné, že čtvrtý operátor vznikne.

Je tam místo pro všechny čtyři zájemce, kteří se do aukce přihlásili?

Jak kde. V pásmu 1800 MHz místo pro všechny čtyři zájemce je. V pásmu 800 MHz je to horší, protože smysluplná síť na této frekvenci využívá dva bloky a k dispozici je šest bloků. Prostou aritmetikou zjistíme, že je tam místo pro tři. Nebo pro dvě silné a dvě zmrzačené sítě. Nemůžeme ale předjímat, jak aukce dopadne.

Do diskuse o dražbě kmitočtů pro sítě nové generace a nasazování technologie LTE do komerčního provozu byly pozvány všechny firmy, které se aukce účastní, dorazil však pouze zástupce T-Mobilu, který schytal výtky na adresu operátorů za všechny ostatní. LTE totiž představuje potenciální kvalitativní posun, co se týče rychlosti či nižší latence mobilního připojení, bude ale velmi záležet na tom, jak naplno umožní operátoři zákazníkům tuto technologii využívat.



Autor: Ondřej Hošt, Lupa.cz Zleva: Milan Hába – ředitel řízení kategorie a produktů, T-Mobile Czech Republic, Jiří Peterka, Ondřej Malý – člen Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), Petr Koubský