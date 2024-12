Monitor od Raspberry Pi, nové AI modely Googlu a OpenAI, pozor na USB-C kabely třetích stran

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Raspberry Pi už nabízí i monitor. Jmenuje se Raspberry Pi Monitor, obsahuje 15,6" Full HD IPS displej s reproduktory a napájen je přes USB-C (2879 korun). Novinkou je také Raspberry Pi 500 (2619 korun), tedy další generace počítače Raspberry Pi integrovaného do klávesnice. Lze tedy pořídit kompletní počítač tohoto typu.

OpenAI začala veřejnosti nabízet nástroj Sora pro generování videí pomocí AI. Bohužel zatím není dostupný v Evropě, tradičně kvůli regulaci. Předplatitelé tarifu Plus mohou měsíčně generovat 50 videí v rozlišení 480p, případně menší počet videí v 720p. Stále jsme tedy na začátku, náklady na infrastrukturu jsou obrovské. OpenAI také rozjela ChatGPT Pro s měsíčním předplatným 200 dolarů. V ceně je neomezený přístup k zatím nejlepšímu modelu o1 (už není ve verzi preview) a dalším funkcím. Novinkou je rovněž široká dostupnost funkce Canvas pro novou možnost zadávání příkazů.

Google představil AI model Gemini 2.0. Na vstupu bude možné používat vlastní obrázky či zvukové záznamy. Nová Gemini bude nejdříve dostupná pro platící uživatele za 20 dolarů měsíčně. Během příštího roku dojde k integraci do produktů Googlu. Uvidíme, zda si Google napraví pošramocenou pověst s prvními iteracemi.





Google také v Googlu Cloudu zpřístupnil novou generaci svých AI čipů. Konkrétně jde o šestou generaci TPU s názvem Trillium. Právě tyto křemíky Google použil pro trénování Gemini 2.0.

Microsoft vydal preview verzi nástroje Recall i pro procesory AMD a Intel, již dříve došlo na ARMy od Qualcommu. K funkci se zatím dostanete skrze program Insider ve Windows 11. Recall je kontroverzním nástrojem spadajícím do kategorie pokusů, jak integrovat prvky AI do operačního systému a vytěžit tak obrovské investice. Recall nahrává vaše dění na počítači s možností procházet historii, což je spojeno s řadou bezpečnostních rizik.

Firma Cerebras dokázala natrénovat AI model o jednom bilionu parametrů na jednom svém systému namísto velkého GPU clusteru. Cerebras vyvíjí AI čipy o velikosti celého waferu, které lze skládat do serverových kabinetů.

Fujitsu představilo serverový ARM procesor Monaka se 144 jádry. Používá architekturu Armv9. Čip je poskládán ze čtyř čipletů o 36 jádrech. Namísto paměti HBM se používá DDR5 s mezipaměťmi propojenými s procesory. To by mělo zajistit nižší cenu při stále dobrém výkonu. Monaka se bude vyrábět pomocí 2nm procesu od TSMC, nabídne PCI Express 6.0 a prodávat se bude od dubna roku 2026. Fujitsu se dlouhodobě ARMu věnuje, například superpočítač Fugaku stále patří mezi nejvýkonnější stroje na planetě.

Je dobré si dávat pozor na to, jaké si kupujete kabely pro USB-C. Tento případ totiž ukazuje, že tyto kabely mohou sloužit jako nástroj pro útoky. Mohou logovat keystrokes, vkládat škodlivý kód, komunikovat s útočníkem přes Wi-Fi či mu dát kompletní přístup k vašemu zařízení. Podobný případ už byl dříve prezentován na kabelech pro monitory.

NATO nasadí námořní drony na ochranu podmořských internetových kabelů v Evropě. Mimo jiné jde o reakci na nedávné narušení těchto kabelů v Baltském moři. Česká firma SpaceKnow zjistila, že za tím je pravděpodobně čínská loď plovoucí z Ruska. Podmořské kabely jsou klíčová součást globální internetové infrastruktury.

Google Zprávy ne vždy používají šifrování. Google slibuje, že tato aplikace pro posílání RCS a SMS používá end-to-end šifrování. Zde je ovšem analýza, která říká, že se takové šifrování používá pouze v případě, že mají obě strany relativně nové verze Google Zpráv. To se týká Androidu. S jinými klienty pro RCS není šifrování zavedeno vůbec.

Let's Encrypt nakonec ukončí podporu pro protokol OCSP až šestého srpna roku 2025. Toto ověřování platnosti certifikátů původně mělo skončit letos na podzim. Let’s Encrypt zároveň příští rok nabídne certifikáty s šestidenní platností.

ENISA, což je evropská agentura pro kyberbezpečnost, vydala zprávu o stavu této oblasti v Evropské unii. Diskutuje se hlavně o tom, že útoky skrze dodavatelský řetězec jsou pouze pod jedno procento, přitom se této oblasti věnuje velká pozornost, mimo jiné v souvislosti s českým zákonem o kyberbezpečnosti. Útoky skrze SolarWinds a spol. nicméně ukazují, že byť akce skrze supply chain nejsou časté, mají obrovské dopady.

Na Amazon Prime Video je k dispozici nový seriál Secret Level. Je od tvůrců Love, Death and Robots a v 15 epizodách přináší příběhy ze známých videoherních světů. Jde například o Unreal Tournament, Warhammer 40 000, Spelunky, Dungeons & Dragons a další. Výborná je třeba epizoda ze světa Armored Core, kde je digitalizovaný Keanu Reeves (opět, jako v Cyberpunku 2077).

Nvidia letos v Číně najala stovky lidí na vývoj systémů pro autonomní vozy. Dává to smysl, Čína je v moderním automotive na vysoké úrovni, a navíc produkuje velké množství absolventů oborů STEM. Zároveň je vidět, že americké firmy chtějí v Číně působit i přes rostoucí sankce.

Čína zároveň vyšetřuje Nvidii kvůli údajnému porušování antimonopolních zákonů. Má se to týkat převzetí firmy Mellanox, která je páteří byznysu Nvidie kolem AI. Čínské úřady transakci schválili, ale nyní tvrdí, že Nvidia nesplnila podmínky. Pravděpodobně ze strany čínského státu půjde o odvetu za americké sankce.

Nový telefon Huawei Mate 70 asi nakonec nepoužívá 6nm čínský čip, jak se odhadovalo. Stále by mělo jít o 7nm proces. Čínskému výrobci SMIC se tak zřejmě nepodařilo pokořit další metu. SoC Kirin 9020 je o něco vylepšená předchozí verze a má o něco větší rozměry. TechInsights mluví o tom, že Huawei bude muset u 7nm výroby vydržet až do roku 2026.

Čína se snaží v polovodičovém průmyslu dělat pokroky a v řadě ohledů se jí to daří. American Affairs Journal přináší velmi pěkné shrnutí aktuální situace. Článek pokrývá AI čipy, stroje pro jejich výrobu a tak dále.

Import čipů do Číny letos vzrostl o téměř 15 procent. Tamní firmy a instituce si dělají zásoby před dalšími sankcemi. Celkově se letos dovezlo přes 501 miliard čipů.

Německý výrobce čipů Infineon vidí v Číně velkou poptávku po lokální výrobě. V zemi už komoditní čipy produkuje další silný evropský hráč STMicroelectronics. Je možné, že se přidají další podniky jako nizozemská NXP. Zdá se, že evropské firmy mohou těžit z americko-čínské situace. Sankce USA před pár dny kromě jiného vedly k tomu, že Čína označila americké čipy za bezpečnostní riziko a doporučila nákup z domácích a jiných zdrojů. Zároveň je ale třeba mít na paměti, že rozjezd výroby na čínském území přináší riziko krádeže duševního vlastnictví a podobně.

Apple údajně pracuje na vlastním serverovém procesoru pro AI. Pomáhat mu v tom má Broadcom. Je to kvůli vývoji funkcí Apple Intelligence. Broadcom a Apple už spolu dělají na 5G komponentách.

Nvidia, AMD a Intel dělají společnou investici. Konkurenti poslali 155 milionů dolarů do firmy Ayar Labs, startup tak byl oceněn na více než miliardu dolarů. Ayar se soustředí na optické I/O.

Společnost Gen Digital, tedy dřívější Avast a NortonLifeLock, koupila firmu MoneyLion. Cena činí miliardu dolarů. Ta vyvíjí nástroje pro správu osobních financí, používá je 18 milionů lidí. Gen díky tomu posílí o další byznysovou oblast v rámci celkové ochrany bezpečnosti nebo dat uživatelů.

Samsung je ochoten udělat masivní investice do rozvoje bezdrátových částí mobilních sítí (RAN). Mluví se o 20 miliardách dolarů. S tlakem na nepoužívání Huawei v západním světě se otevírá prostor pro třetího velkého hráče. Samsung zatím dodává hlavně do USA, velká škála ale bude chtít velké investice. A to na trhu RAN, který není v dobré formě. Operátoři do budoucna nejeví velké ambice k investicím, protože 5G nepřineslo nové obchodní modely a zavádění této generace bylo drahé. Uvidíme, zda Samsungu propočty vyjdou. Huawei si zatím jede svou, objevují se hlasy, že investice firmy do polovodiče nitridu gallitého (GaN) pro firmu znamenají náskok před Nokií a Ericssonem.

V USA budou schvalovat uvolnění tří miliard dolarů na demontáž prvků od Huawei a ZTE ve venkovských oblastech. Už dříve byl schválen rozpočet 1,9 miliardy dolarů, ten ale nestačí. Ve Švédsku se zase čeká na finální verdikt soudu, zda operátoři budou mít nárok na finanční náhrady kvůli nucené demontáži Huawei.

Mozilla má nové logo a celou identitu. Logo naštěstí není generické, jako to je vidět u skoro všech korporací současnosti, které používají skoro stejný font.

TeamViewer za 720 milionů dolarů kupuje firmu 1E. Jde o spojení dvou evropských firem a o největší akvizici TeamVieweru v historii. 1E se zabývá DEX a novému majiteli mimo jiné umožňuje větší expanzi do USA.

V Evropě nakupoval také Citrix. Ten získal firmy deviceTRUST (Německo) a Strong Network (Švýcarsko).

