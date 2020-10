Na Měsíci bude LTE, vychází nové Raspberry Pi a Edge pro Linux, konec podpory Office 2010 a 2016

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

NASA chce postavit mobilní síť na Měsíci. Zakázku, která má aktuálně hodnotu 14,1 milionu dolarů, získala Nokia, respektive její část Bell Labs. Spolupracovat bude s Intuitive Machines. Vzniknout má 4G/LTE síť s možností upgradu na 5G. Síť má mimo jiné zajistit komunikaci s lunárními vozidly, navigaci v reálném čase, streaming videa a podobně. Akce NASA je součástí většího projektu, v rámci kterého bylo 14 firmám rozděleno 350 milionů dolarů.

Vychází čtvrtá generace compute modulu Raspberry Pi. Má opět Broadcom BCM2711 na 1,5 GHz a nové stopinové konektory. Ceny startují na 699 korunách (1 GB RAM, bez Wi-Fi a Bluetooth) a končí na 2519 korunách (8 GB RAM, 32 GB eMMC, Wi-Fi a Bluetooth).

Microsoft ukončil podporu starších Office. Office 2010 pro Windows a Office 2016 pro macOS už jsou bez aktualizací, podpory a podobně. Microsoft nyní primárně tlačí Microsoft 365, i tak má ale přijít i klasický Office 2021.

Microsoft vydal preview verzi prohlížeče Edge pro Linux. K dispozici jsou .rpm a .deb balíčky, podporovány jsou distribuce Ubuntu, Debian, Fedora a openSUSE. Nové buildy se mají objevovat každý týden.

Vychází také otevřená beta 1Password pro Linux. Hesla lze hledat, upravovat a organizovat. Nástroj je k dispozici pro Ubuntu, Fedoru, Debian, RHEL a CentOS a je také ve Snapu. 1Password je napsaný v Rustu a využívá řadu open source nástrojů. Ostrá verze by měla vyjít někdy příští rok.

Na počítačích Chromebook lze nově provozovat Windows. Vychází totiž nástroj Parallels Desktop for Chromebook Enterprise. Pro provoz Windows na strojích s Chrome OS už tak není třeba VDI a připojení k internetu. Novinku více rozebírá ZDNet.

Jihokorejský SK hynix od Intelu za devět miliard dolarů kupuje divizi NAND pamětí a SSD disků. Součástí jsou design i výroba waferů, továrna v Číně, patenty či zaměstnanci. Sekce pro Intel dlouhodobě nebyla zisková. Ponechá si ale 3D XPoint a serverový Optane.

Huawei a další čínské společnosti se staví proti tomu, aby Nvidia koupila ARM, zjistil Bloomberg. Číňané se obávají toho, že by ARM přešel pod americkou správu, kvůli čemuž by pak čínské společnosti ztratily přístup k jeho technologiím. Spojení Nvidie a ARMu musí projít přes regulační orgány, včetně toho v Číně. ARM tam totiž operuje přes joint-venture ARM China.

Spojené státy rozjely další tlak na Huawei. Poté, co firmě skrze embarga a diplomatické nátlaky výrazně zkomplikovaly přístup do 5G sítí a k výrobě čipů, je nyní cílem útoků také byznys kolem serverů, cloudů a datacenter. Washington podle Bloombergu začal v Evropě tlačit na to, aby firmy jako Deutsche Telekom nepoužívaly servery a spol. od Huawei. Jak jsme na Lupě psali, právě servery jsou pro Huawei nyní zajímavá část byznysu, protože Intel a AMD prozatím firmě mohou dodávat.

Švédsko mezitím zakázalo použití technologií Huawei a ZTE v 5G sítích. Zmiňují bezpečnostní rizika. Operátoři zároveň musí do roku 2024 ze svých sítí odstranit stávající prvky od těchto výrobců. Čína Švédsku hrozí odvetou. Švédský Ericsson mimochodem těží z ústupu Huawei a ve třetím kvartálu ohlásil jedny z nejlepších výsledků za řadu let.

Čínskému výrobci čipů SMIC se podařilo vyrobit první 7nm čipy. Jde o první tape-out, prozatím bez EUV litografie a nižších frekvencích, než jaké lze vidět u TSMC či Samsungu. Čína už nějakou dobu přetahuje odborníky z Tchaj-wanu a je možné, že do budoucna dosáhne dalších pokroků směrem k osamostatnění se.

TSMC očekává, že letošní příjmy vyrostou na 12,7 miliardy dolarů, meziročně o 30 procent více. A to i přesto, že firma kvůli embargu ztratila Huawei, jednoho z největších zákazníků, píše Nikkei Asian Review. Výrobu čipů žene nahoru zejména příprava 5G v telefonech a obecně rostoucí nároky na digitalizaci a konektivitu.

K aktuálním geopolitickým soubojům v oblasti čipů vychází zajímavá studie The Geopolitics of Semiconductors. Ke stažení je zdarma.

Qualcomm oznámil své čipy pro bezdrátovou část 5G sítí (RAN). Chce je začít dodávat výrobcům s tím, že se zaměřuje na virtualizaci rádiové části a chce zařízení zlevnit. Čipy jsou mimo jiné kompatibilní s otevřeným standardem OpenRAN.

Microsoft představil Azure Modular Datacenter (MDC). Jde o datacentra v přepravních kontejnerech, které například vyrábí český Altron. V současné době v MDC běží Azure Stack Hub. Projekt je součástí aktivit Azure Space, kde se Microsoft spojuje i se SpaceX a Starlinkem.

Microsoft také postaví datacentrum v Rakousku a otevře „Center of Digital Excellence“. Další detaily zatím nejsou. Redmond už dříve oznámil podobnou akci v Polsku. Česku se nadále podobné velké projekty vyhýbají.

Huawei představil smartphony Mate 40 a Mate 40 Pro. Na nějakou dobu zřejmě poslední modely s high-end čipy Kirin nové generace. Konkrétně jde o Kirin 9000 (Pro) a o něco slabší 9000E. Nové modely Mate mají výborné specifikace, ovšem opět jsou bez Google služeb a s Androidem 10. Pro se navíc bude prodávat za 33 999 korun, základní verze za asi 24 500 korun.

Čínský výrobce telefonů Vivo oficiálně vstupuje do Evropy. Prozatím pouze do Německa, Velké Británie, Itálie, Španělska, Francie a Polska a začíná s modelem X51. Vivo je společně s Oppo dravec na mobilním trhu a jeden z největších výrobců na světě (díky Číně a Indii) a chce využít šance po ústupu Huawei.

OpenStack Foundation se mění na Open Infrastructure Foundation. Důvodem je mimo jiné to, že projekt dávno zahrnuje více projektů než klasický OpenStack (Zuul, Airship, Kata Containers a další). Organizace má přes 60 členů včetně Red Hatu, Huawei, Tencentu, Ericssonu, AT&T a dalších.

Cisco má novou SD-WAN nabídku. Primárně se točí kolem Catalystů 8000 Edge, k dispozici je také Catalyst Cellular Gateway.

Dell ukázal projekt Apex, což je nástroj pro jednotnou správu více cloudů, on-premise zařízení a edge computingu.