 »  Neomezená data? O2 jediné nabídlo tarify, které obstojí do budoucna

Poté, co na začátku léta Vodafone představil neomezená data pro rodinu, T-Mobile si vyzkoušel, že mu nespadne síť, ale radši udělal jen půlkrok, přišla se svou nabídkou i firma O2. Sice jako poslední, ale z byznysového pohledu jde o nabídku, která je asi nejlepší, obstojí do budoucna a firmě může přinést růst tržeb z mobilních dat, i kdyby na českém trhu zuřila cenová válka.

Nabídka O2 je nejpromyšlenější. Nabízí skutečně neomezená data, ne balíček pro rodinu nebo neomezená data s datovým limitem. Navíc je od začátku škálovaná a může tak marketingově konkurovat pevnému internetu. Je také připravená na jakékoliv budoucí technologie či změny na trhu.

Mobilní operátoři v ČR v historii udělali chybu, která jim neumožnila přirozeně zvyšovat tržby za mobilní internet. Zákazníkům totiž od začátku dávali plnou rychlost a tarify rozlišovali datovými limity. Zákazníci ale za dodatečná data nehodlají platit, radši si najdou bezplatnou Wi-Fi. Zvykli si ale, že mají tu nejvyšší možnou rychlost, a chtěli víc. To nutilo operátory investovat to technologií bez toho, že by si mohli říct o více peněz. Je to stejné, jako by automobilky prodávaly auta v plné výbavě, ale s omezením nájezdu kilometrů a doufali, že si lidé doplatí víc. Jenže po jejich vyčerpání by lidé auta dali do garáže a jeli hromadnou dopravou.

O2 udělalo krok, který byl do budoucna nezbytný a firmě umožní růst. Ať už totiž přijde jakákoliv technologie, může firma jednoduše přidávat tarify s vyšší rychlostí, nebo je měnit. Lidé si na to zvyknou, stejně jako si zvykli u pevného internetu, kde je to dlouhodobě standard. Lidé jsou ochotní zaplatit za to, že budou mít video v mobilu ve větším rozlišení, ale nejsou ochotní platit, když jim v půlce sportovního přenosu dojdou data. Rychlost si představit umí, ale kolik GB spotřebuje zápas Ligy mistrů ve vysokém rozlišení, to neví nikdo.

Jednoduše řečeno – O2 může chtít příplatek za kvalitu, ne za objem. Konkurenční tarify mají sice neomezená data, ale mají také datové omezení, nebo musíte mít víc SIM karet. A po vyčerpání objemu vám rychlost spadne dolů. Je lepší, když vám při sledování hokeje zmizí puk nebo bude rozmazaný, ale šmouhy po displeji budou jezdit dál a komentář uslyšíte dobře, než kdyby se přenos přerušil. Ale zákazníky to bude štvát dál. O něco méně, ale bude.

A co znamenají neomezené mobilní tarify z pohledu případného příchodu čtvrtého operátora? Přinejmenším těžší pozici. Všechny představené tarify jsou drahé, a to ne kvůli nákladům, je to obchodní rozhodnutí operátorů. Zlevnit, aniž by je to bolelo, můžou kdykoliv. Takže případný čtvrtý hráč musí od počátku pracovat s funkčním low-cost modelem, aby dokázal generovat zisk a splácet investici, a přitom být v nákladech levnější než stávající velká trojka. Ne že by to nešlo, ale je to krutý byznys, žádný zlatý důl. O2 navíc v současném nastavení může upravit tarify tak, aby ten nejlevnější vypadal dobře v cenových srovnáních, a ten nejdražší jako nejkvalitnější.

Za mě tedy pochvala. A vzkaz ostatním mobilním operátorům – přestaňte si na neomezené tarify hrát a nabídněte je plnohodnotné. Vlak vám neujede, ale můžete ho buď řídit, nebo se ho snažit chytit.

Komentář původně vyšel na facebookovém profilu autora.

