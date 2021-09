Nové streamovací služby odloženy na rok 2022

Jak jsme už informovali, společnost O2 odložila postupné nasazení nové platformy pro službu O2 TV z podzimu letošního roku na prozatím neupřesněný termín v průběhu roku příštího (2022). Novou platformu vyvíjí CETIN ve spolupráci se zahraničními dodavateli, společnostmi Kaltura a Broadpeak nejen pro O2 TV, ale i pro další operátory skupiny Telenor.

Samotný operátor O2 má přes 570 tisíc zákazníků O2 TV, kteří službu využívají na milionech zařízení, tak se chce vyhnout problémům. Současně je odloženo uvedení na trh nového přístroje 4. generace od společnosti ZTE.

Změny nastávají také v přehledu klientských zařízení, která budou podporována novou platformou. Původní plán jsme podrobně popsali ve starším textu. Nová platforma nebude podporovat ani jeden z boxů 2. generace. Tedy ani původně plánovaný model generace 2.1 značky EKT s možností Wi-Fi připojení. V průběhu testování nové platformy se totiž ukázalo, že ani model s typovým označením DID7006mTF lidově řečeno „neutáhne“ nové prostředí + všechny funkce O2 TV.

Tisková mluvčí O2 Kateřina Mikšovská uklidňuje, že operátor „v tuto chvíli vypíná nejstarší set-top boxy (černé hranaté bez podpory Wi-Fi)“. Všechny zákazníky, využívající tento typ přístroje, operátor o ukončení podpory předem informoval formou e-mailu, SMS i přímo v rozhraní jejich televize. Jde o set-top boxy generace 2.0, tedy IP4.tv EVO-4T. „Všechna ostatní zařízení fungují tak, jak jsou zákaznici zvyklí,“ podotýká Kateřina Mikšovská.

Pozor, boxu generace 2.1 značky EKT (DID7006mTF) se současný krok operátora netýká a jejich podpora prozatím nekončí.



Autor: Petr Faistauer Přehled podporovaných přístrojů O2 TV

Co z toho vyplývá pro diváky O2 TV? Po nasazení nové platformy v příštím roce budou podporovány boxy 3. generace, tedy 4K STB Smart Labs SML-5442TW a nově uvedená 4. generace přístrojů od společnosti ZTE. Do té doby (nebo do dalšího upřesnění) lze boxy EKT ke sledování O2 TV používat. Poté je bude nutno vyměnit za podporovaný přístroj. Mechanismus výměny zatím operátor nezveřejnil, prozatím tato věc není aktuální.

K plánovanému novému hardwaru: nadále platí, že to bude přístroj značky ZTE, který jsme představili. „Zmiňovaný ZTE set-top box je dostatečně výkonný pro bezproblémový provoz služby O2 TV i v návaznosti na možnosti, které nám přinese nová platforma,“ uvedla mluvčí O2. Připomeňme si technickou specifikaci podle údajů výrobce:

CPU: Amlogic S905X2, 64 bitů, Quad-core@1,8 GHz, ARM Cortex-A53

GPU: ARM Mali G31 MP2

RAM: 2 GB

Flash: 8 GB eMMC

OS: Android TV verze 10 (certifikace Google)

Podpora Google Assistant (NF ovládaní hlasem)

Podpora personalizovaných videoslužeb

Ovládání založené na big data

Podpora Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth LE a dálkových ovladačů s technologií Bluetooth

Ethernet standard RJ-45

HDMI verze 2.0b s HDCP

Podpora 4K UHD, HDR 10 60 FPS, Hybrid Log Gamma

Podpora Dolby Vision

Certifikace Widevine Level 1



Autor: Unofficial Android TV Guide STB ZTE B866V2 v provedení pro O2 TV

Vzhledem k odkladu uvedení až na rok 2022 teoreticky není vyloučeno, že se ke klientům O2 dostane další evoluce tohoto modelu s označením B866V2-H, který disponuje procesorem architektury ARM Cortex-A55, jinak zůstává specifikace prakticky shodná. Model B866V2 již ZTE ze své nabídky vyřadilo.

Službě této velikosti by slušel prémiový přístroj (vedle standardního ZTE). Například od jednoho z dvorních dodavatelů Kaltury – společnosti Commscope. Přístroje Arris mají v ČR dlouholetou tradici a jsou zde poměrně značně rozšířeny.



Autor: Commscope Arris VIP 7802

Co je například nabízeno společností Commscope?

CPU Broadcom BCM72180, Quad-core @2.6 GHz

GPU Broadcom VideoCore 6 (3D OpenGL ES3.2 + Vulkan | Egypt 3D 8500)

RAM: 2 GB (volitelně 4 GB) LP-DDR4

Flash: 16 GB (volitelně 32 GB) eMMC

OS: Android TV verze 10 (certifikace Google)

HDMI verze 2.1 s HDCP

Rozlišení 2160p60 10b | 2160p60 | 1080i | 1080p60 | 720p | 576i | 576p | 480i | 480p

Podpora HDR10, volitelně HDR10+, HLG, volitelně Dolby Vision

Podpora videokodeků AV1, H265 HEVC, MPEG-4 AVC, VP9, VC-1

Wi-Fi 6, 802.11ax, 2×2, dvoupásmová, přepínatelná

Ethernet standard RJ-45

Podpora více systémů podmíněného přístupu, včetně CommScope TITANIUM

Integrovaná podpora systémů Microsoft® PlayReady®, Widevine® (Level1), CommScope SECUREMEDIA® DRM

Podpora pro Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime a další

Certifikace Netflix a Amazon Prime

Podpora Bluetooth® 5 Low Energy dálkových ovladačů (volitelně podpora IR)

Zabudovaný Chromecast a Asistent Google

Odkládá nejen O2 TV

Sérii zpráv o odkladech vstupu na český trh zahájila společnost Warner Media, a to při informování o svých hospodářských výsledcích za 2. čtvrtletí roku 2021. Důvodem je soustředění na plnou podporu velkého startu služby HBO Max v Latinské Americe a Karibiku (celkově 39 zemí a teritorií). Ohlášený podzimní termín bude dodržen u severských zemí a Španělska, my si počkáme na rok 2022.



Autor: Warner Media HBO Max v Latinské Americe

Mediální gigant Walt Disney Company také neuvede svou nadmíru úspěšnou službu s názvem Disney+ (116 miliónů předplatitelů) v původně oznámeném termínu, který se měl přibližně krýt s původně plánovaným podzimním startem konkurenční služby HBO Max. Nový termín je stanoven na léto 2022, společně se Středním východem nebo JAR. Vedení společnosti tentokrát upřednostnilo Asii, konkrétně Jižní Koreu, Hongkong a Tchaj-wan, kde je plánován start na měsíc říjen 2021. V listopadu 2021 má rovněž k podstatnému rozšíření katalogu dojít v Japonsku.



Autor: The Walt Disney Company Disney+ v Japonsku

Platformy Peacock a Paramount+ expanzi do Evropy (potažmo do ČR) nechystají vůbec. Tedy alespoň ve své původní podobě. Vybraný obsah jejich obrovského katalogu ale v Evropě uveden bude, a to v rámci joint-venture projektu společností ViacomCBS a Comcast s názvem SkyShowtime. Stane se tak během roku 2022.

Společnost Sky sdělila: „Jak NBCUniversal, tak ViacomCBS vlastní a provozují ve Spojených státech své vlastní streamovací služby s názvem Peacock a Paramount+. Žádná z těchto platforem se však mezinárodně nerozšířila. Sky již oznámila dohody s oběma společnostmi o poskytování exkluzivních pořadů a filmů z těchto streamovacích služeb na Sky Q a NOW (dříve NOW TV) ve Velké Británii. Spuštění Sky Showtime je nejnovějším rozšířením této dohody.

Sky již provozuje svoji streamovací platformu NOW, která je k dispozici na velkém počtu herních konzolí, streamovacích set-top boxů a chytrých telefonů, s přístupem ke svému portfoliu sportovních produktů, hollywoodských trháků, originálních dramat a exkluzivních pořadů z USA bez smluvní vázanosti. Prémiová Sky Q nabízí stejnou programovou nabídku přes satelit. Plánuje se rovněž uvolnit kompletní službu Sky Q do distribuce přes širokopásmové internetové připojení.



Autor: Sky Sky Now

SkyShowtime bude k dispozici na územích bez přístupu ke stejným možnostem, jako mají britští diváci SKY Now. Tedy (po schválení místními regulačními orgány) v Albánii, Andoře, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Dánsku, Finsku, Maďarsku, Kosovu, Černé Hoře, Nizozemsku, Severní Makedonii, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku.

Na Sky Showtime bude při spuštění k dispozici více než 10 000 hodin zábavy. Služba bude zahrnovat seriály a filmy dostupné na Sky Q současně s obsahem od NBCUniversal a ViacomCBS.

Nová služba odvozuje své jméno od stejnojmenné americké televizní stanice, od které bude brát i část svého obsahu, stejně jako od Universal Pictures, Paramount+, Paramount Pictures a Peacock. Nabídku pro děti zajišťuje celosvětově známý Nickelodeon. Sky k tomu ještě dodává, že jde o oficiální debut značky Sky v uvedených zemích.

Co se týče technického řešení, bylo potvrzeno, že SkyShowtime bude založena na streamovací platformě Peacock, která aktuálně nepodporuje 4K HDR a Dolby Atmos.



Autor: Showtime Streamovací služba Showtime

Příslovečné „ticho po pěšině“ je nyní kolem spuštění platformy Discovery+ v ČR. Od zpráv ze začátku tohoto roku o uzavření strategického partnerství mezi Discovery Communications a operátorem Vodafone pro distribuci Discovery + ve 12 evropských zemích včetně České republiky není k dispozici žádná další informace.

Britský Vodafone již svým klientům Discovery+ nabízí. Od července 2021 pro klienty platící mobilní služby operátora na měsíční bázi (netýká se klientů používajících pouze Vodafone Broadband) a zároveň nemající předplatné Discovery+ platí bezplatné pololetní období, kdy mohou službu otestovat. Česká pobočka operátora zachovává o Discovery+ mlčení.



Autor: Discovery Prohlížečová verze Discovery+ ve Velké Británii

A abychom na závěr naladili trochu na lepší notu, Amazon Prime Video, jedna z mála velkých služeb, které jsou již na českém trhu dostupné (kupříkladu v nabídce Vodafone TV), již cca dva měsíce nabízí plně lokalizované uživatelské rozhraní do češtiny, čímž se připojuje k Netflixu a HBO GO s českou podporou.