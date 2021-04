Nvidia chystá vlastní procesor, Chrome přechází na HTTPS, Dell vyčlení VMware

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Nvidia chystá vlastní procesor. Ponese označení Grace po Grace Hopper a nasazovat se bude v serverech. Je postavený na architektuře ARM, konkrétně na designu ARM Neoverse. Nvidia slibuje například podporu NVLink 4 či výrazně vyšší výkony v práci s neuronovými sítěmi a HPC, než mají Intel a AMD. Grace dorazí na trh za zhruba dva roky, nasazení v superpočítači už oznámilo Švýcarsko. Nvidia je zároveň v procesu odkupu ARMu a nové CPU naznačuje, kudy by se firma po případném schválení transakce ze strany regulátorů chtěl vydat.

Nvidia na akci GTX 21 představila také další novinky. Přichází profesionální grafiky RTX postavené na aktuální architektuře Ampere, serverový DGX SuperPOD, zveřejněny byly nové plány ohledně BlueField, což je takzvané DPU (data processing unit), a přichází Nvidia Atlan. Značné množství novinek z letošního GTC lze proklikat zde.

Vyšel Chrome 90, kde se jako výchozí protokol používá HTTPS. Prohlížeč tedy standardně bude volat HTTPS verzi webu běžící na portu 443.

Microsoft za 19,7 miliardy dolarů kupuje firmu Nuance. Ta se soustředí na software umožňující převod mluveného slova do digitální podoby, pohání mimo jiné Siri od Applu. Nuance se ale nyní prioritně soustředí na zdravotnictví. Microsoft tímto způsobem posílí svůj Microsoft Cloud for Healthcare. Smysl spojení rozebírá ZDNet.

Globální nedostatek čipů je čím dál horší. DigiTimes informují, že Realtek zvyšuje termín na dodávky na 32 týdnů. Nenápadná firma je přitom skoro všude, dodává zvukové, síťové či Bluetooth čipy na základní desky a podobně. Reálně tak hrozí problémy s dodávkami dalších komponent. Šéf Intelu Pat Gelsinger pak tento týden uvedl, že nedostatek čipů může trvat i několik let. Nedostatek karet Nvidia bude trvat minimálně do konce roku. Nikkei Asia zase píše, že nástroje na výrobu čipů jsou poslední obětí globální situace s čipy.

Dell vyčlení VMware do samostatné firmy. Dell ve VMwaru drží podíl 81 procenta, a to díky odkupu EMC. Michael Dell zůstane šéfem Dellu a ve VMwaru bude předsedou představenstva. Stále se hledá nový CEO, ve funkci zatím zůstává Zane Rowe. VMware půjde na burzu a Dell z toho očekává až 9,7 miliardy dolarů. Ty použije na splátku dluhů, které má kvůli odkupu EMC a dřívějšímu odchodu z burzy (kam se zase vrátil).

Kolik stojí budování konkurence pro Steam? Ukazují to dokumenty dostupné v rámci soudního sporu Applu se společností Epic Games provozující Epic Games Store. Jak známo, Epic tyto aktivity výrazně dotuje. Zajišťuje si tak exkluzivity a podobně. Minimální záruky vydavatelům jen v roce 2020 dosáhly na 444 milionů dolarů. Ztráta obchodu v roce 2019 byla 181 milionů dolarů, loni 273 milionů. Nejspíše to takhle půjde ještě několik let. Tim Sweeney z Epicu tvrdí, že jde o dlouhodobou strategii. Peněz má Epic dost, loni utržil 9,6 miliardy dolarů se ziskem téměř čtyř miliard. Vydělávají zlatá vejce Fortnite a Unreal Engine. Mimochodem, 93 procent tržeb z Fortnite jde mimo Apple. Do Epicu také opět investovala Sony, a to 200 milionů dolarů, stala se součástí investičního kola jedné miliardy dolarů. Sony už dříve vkládala 250 milionů.

Huawei v Česku začíná prodávat monitory. Model AD80 vyjde na 3199 korun, má 23,8", IPS, Full HD nebo matný povrch. Huawei se kvůli sankcím Spojených států a zničení pozice v chytrých telefonech stále více soustředí na jiné výrobky, jako jsou právě monitory nebo notebooky. Více o tom v našem článku. Huawei také oznámilo, že investuje miliardu dolarů do výzkumu kolem autonomních vozů. Spolupracovat bude s čínskými automobilkami.

Choice SDK je nový open source nástroj, který pomůže s migrací Android aplikací postavených na Google Mobile Services na Huawei Mobile Services. Pro Huawei tento software připravila firma bluesource, má pomoci s budováním ekosystému Huawei v reakci na sankce USA a nemožnost využívat služby Googlu. Choice SDK je k dispozici na GitHubu.

Šéf ASML Peter Wennink si myslí, že zákazy dodávek čipů do Číny nebudou fungovat, rozebírá Bloomberg. ASML je jedna z firem chycená v bitce USA a Číny. Jde o vysoce důležitou nizozemskou firmu dodávající stroje na výrobu čipů. V souvislosti s embargy se mluví také o tom, že by Čína ze zoufalství mohla obsadit Tchaj-wan, kde sídlí TSMC a další nejdůležitější výrobci na světě. Tento text rozebírá, proč by to byl nesmysl.

Firma vyčleněná z IBM do samostatné jednotky se bude jmenovat Kyndryl. Jak už bylo dříve oznámeno, tento podnik se bude soustředit na legacy IT, zatímco IBM se má věnovat cloudu a všem těm moderním věcem. Do toho zapadá i koupě Red Hatu. IBM rovněž kupuje italskou firmu myInvenio, která se zabývá automatizací procesů.

Microsoft představil notebooky Surface Laptop 4. K dispozici jsou 13,5" a 15" modely, ceny startují na tisíci dolarech. Redmond také přišel s USB headsetem, bezdrátovými sluchátky, webkamerou, novou verzí Surface Headphones a reproduktorem. Tyto komponenty mají podpořit platformu Teams.

Google vydal programovací jazyk Logica, k dispozici je jako open source. Sloužit má k logickému programování, syntaxe je podobná Prologu.

Společnost SiFive dokončila návrh 5nm čipu postaveného na RISC-V. Jde SoC s 32bitovými jádry SiFive E76. Vyrábět se má – jak jinak – u TSMC.

Kolem 1600 firem a organizací má v Česku dostupné průmyslové a řídicí systémy nezabezpečené na internetu. O tom jsme na Lupě psali loni. Společnost Soitron, která s výzkumem přišla, nyní upozornila, že tyto systémy nadále nejsou zabezpečeny a že od začátku roku 2021 jejich počet vzrostl o 40 procent.

1Password kupuje SecretHub. Posouvá se tak ze správy hesel více do enterprise, nabídne správu tokenů, údajů a podobně.

Vychází FreeBSD 13.0. Stará verze GNU debuggeru je pryč, místo něj je zde GDB. Skončilo rovněž GCC a podporován je LLVM/Clang.

Symantec a CA Technologies migrují na Google Cloud, využijí Cloud SQL, Dataproc nebo Bigtable. Pro Google jde o jeden z jeho úspěchů u enterprise klientů. Oba noví zákazníci spadají pod Broadcom.

Autodesk kupuje firmu Upchain. Nabízí PLM službu běžící v cloudu, tvůrce AutoCADu a spol. posílí své cloudové kapacity.