 »  Ondřej Lasák (ČT): Nikdo dopředu nevěděl, že hláška „Dycky Most!“ zlidoví

Podílel se na kampaních k seriálům Rapl, Trpaslík nebo Marie Terezie. Poslední měsíce Ondřej Lasák trávil čas hlavně promováním seriálu Most! Že se jeho týmu podařilo rychle vybudovat povědomí i na sociálních sítích, ukazují čísla zájmu o oficiální facebookový profil seriálu.

Profil během krátké doby nasbíral přes 81 tisíc fanoušků. Rychle narostl počet příznivců i na profilu Snědá tíseň, který se seriálem souvisí. Ten má 37 tisíc fanoušků.

I proto Lasák říká, že vše bylo nakonec těžší, než si on i jeho tým mysleli. „Bylo důležité si dopředu říct, co chceme kampaní říct. Seriál řešil některá kontroverzní témata a nechtěli jsme, aby se diskuze nějak zvrtly. Občas to bylo složitější, než to zvenku vypadalo,“ řekl Lasák ve videorozhovoru pro server Lupa.cz.

Propagaci si její tvůrci naplánovali detailně na celou dobu vysílání seriálu, její příprava zabrala asi devět měsíců. Lasák zároveň řekl, že s tvůrci seriálu byl v kontaktu už od začátku natáčení.

„Chtěli jsme, aby to působilo jako celistvá věc. Měli jsme detailní plán, co budeme dělat dva měsíce během vysílání, ale museli jsme neustále reagovat na aktuální vývoj – na to, jaké hlášky zlidoví, jaké postavy bylou populární,“ uvedl Lasák.

Rozhovor si můžete pustit i jako podcast:

„Netušili jsme, do jaké míry vyroste popularita Franty. Stejně tak jsme nevěděli, jaký úspěch bude mít hláška Dycky Most!, že ji bude znát celá země, nebo že se k ní bude hlásit i samo město. Na to všechno musíte reagovat,“ dodal.

Ve videorozhovoru prozradil i další detaily z netradiční kampaně. Zmínil i nápady, které společně se svým týmem měl, nakonec se je ale nepodařilo zrealizovat.