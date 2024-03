Oproti USA jsme trpaslíci a Evropa v technologiích jede na mrtvém koni. Jsme poslední nadějí, říkají operátoři

Návštěvníci letošního ročníku Mobile World Congressu (MWC) v Barceloně byli svědky historické události. Na jednom pódiu se sešli výkonní ředitelé a ředitelky čtyř největších evropských operátorů. Prezentovaly se tu značky Deutsche Telekom (vlastník českého T-Mobilu), Vodafone Group (vlastník českého Vodafonu), Orange a Telefónica. Hlavouni během proslovů a společné debaty přišli s něčím, co by se dalo nazvat jako skupinová terapie. Byť ředitel Telefóniky řekl, že to terapie není a že jde hlavně o apel.

Sdělení velké čtyřky by se dalo shrnout takto: evropský telekomunikační trh je extrémně fragmentovaný, má hromadu odlišných regulací, je velmi těžké z něj generovat peníze na nákladné investice, není možná konsolidace, špatně se nakládá s příděly bezdrátových frekvencí a neexistuje jednotný digitální trh. A do toho přišel americký Big Tech.

„Evropa dříve byla hvězdou telekomunikačního oboru, ale už jí není. Máme problém. Na kontinentu se něco musí změnit. Není možné jezdit na mrtvém koni,“ postěžoval si Timotheus Höttges, šéf Deutsche Telekomu (DT).

Konsolidace je nutná

Šéfy čtyř největších telco hráčů v Evropě značně tíží více rozdělených trhů a na nich fungující množství operátorů. Čína má trh se zhruba 1,5 miliardy lidí – a na něm čtyři operátory. USA je bohatý trh s více než 300 miliony lidí a třemi velkými hráči, osmi celkem. Indie je rovněž velká masa. Evropa má ovšem 45 operátorů, přičemž pouze dva patří mezi největší na světě.





„Kvůli regulaci není možná konsolidace a není možné dosáhnout na úspory z rozsahu. Konsolidace je nutná,“ uvedl Höttges ke spojování operátorů. „Evropa by měla být trh pro 500 milionů uživatelů, ne být rozdělena na části.“

DT na MWC ukázal koncept smartphonu bez aplikací:

Podle šéfa DT se při menším počtu poskytovatelů nestane, že by došlo ke zvyšování cen pro koncové uživatele. Na velkém trhu v USA se spojila trojka a čtyřka (T-Mobile a Sprint), což naopak vytvořilo silnější konkurenci pro AT&T a Verizon, řekl.

Podobně mluvila ředitelka Orange Christel Heydemann. Orange nedávno ve Španělsku dostal zelenou ke spojení s MásMóvil, čímž se odstraňuje tržní čtyřka. „Konkurence nezmizí, stále budeme tři. Orange bude moci generovat profit a investovat do sítě. V nasazení 5G jsme za Telefónikou a díky spojení s MásMóvil budeme moci konkurovat,“ sdělila Heydemann.

Výkonná ředitelka Vodafone Group Margherita Della Valle dodala, že v Evropě musí být umožněna lokální konsolidace. Podle jejích slov nedává ekonomický smysl mít na všech místech (hlavně odlehlejší lokality) čtyři paralelní 5G sítě. „Problém, kterému čelíme, je více souběžných infrastruktur,“ popsala s odkazem na silnice či energetickou síť.





Nevlastnictví frekvencí

Dalším velkým trnem v oku velkých evropských hráčů je bezdrátové spektrum. Je to oblíbené téma zejména kapitána DT, který provozuje T-Mobile vedle starého kontinentu také v USA.

„Ve Státech si spektrum od státu koupíte navždy. Můžete ho optimalizovat a jeho části případně prodat či pronajmout. V Evropě každých dvacet let narazíme na aukce. Jen Německo si od Vodafonu, Telefóniky a DT tímto způsobem od roku 2000 vzalo 65 miliard eur. Jde o daň pro vládu a jde o peníze, které se nevrací zpět,“ vyčinil Höttges směrem ke své domovské zemi.

Servery s čipy ARM si chtějí najít cestu i do telca:

Aukce frekvencí je podle Höttgese umělé vytváření nedostatku, aby se pak z této situace daly vytáhnout daně. Místo toho by se podle něj peníze daly investovat do budování vysílačů, zlepšování pokrytí a tvorby nových služeb. „Proč nemáme jednotnou politiku spektra pro celou Evropu?“ doplnil Höttges.

Margherita Della Valle z Vodafonu situaci přirovnala k vlastnictví rodinného domu. „Představte si, že za vámi čas od času někdo přijde s tím, že znovu musíte soutěžit o půdu, na níž váš dům stojí. Zároveň neznáte cenu a nevíte, zda vyhrajete,“ nastínila a dodala, že operátoři potřebují kolem spektra jistotu.

Rozmach Big Techu

Velkým tématem jsou pro evropské operátory už nějakou dobu takzvaní hyperscalers. Jde o americké internetové a technologické giganty, jako jsou Google, Amazon Web Services, Apple, Microsoft nebo Meta. Právě tyto společnosti ve velkém vytěžují operátorské sítě, protože uživatelé chtějí jejich služby, a zároveň provozují největší cloudy světa, což je obor, ve kterém si DT a spol. skoro ani neškrtnou. Americký Big Tech masivně investuje, má úspory z rozsahu a je těžké ho nějak dohnat.

„Oproti hyperscalers a internetovému ekosystému z USA jsme trpaslíci. Big Tech ujídá z našeho koláče,“ krčil rameny Höttges. Do roku 2016 byly podle něj síly zhruba vyrovnané. „Ale pak se něco stalo. Technologický sektor vyrostl o 800 procent, mediální o 400 procent, ale telco jen o 100 procent. Zaostáváme.“

Operátoři loni za vydatné podpory eurokomisaře pro vnitřní trh a bývalého šéfa francouzského telekomu Thierryho Bretona opět zvedli téma takzvaného „férového poplatku“ (fair share). Po americkém Big Techu chtějí desátky za to, že Apple a další mohou využívat zdejší telekomunikační sítě. Myšlenka obecně není příliš populární a letos už o ní tolik slyšet nebylo. Breton měl přednášku, kde naznačoval pohyb regulace směrem, který by se operátorům mohl více líbit.

Nový deal a poslední naděje pro Evropu

Šéfka Vodafonu Margherita Della Valle navrhla, že Evropa v telcu potřebuje nový deal. Opírat by se měl o pět bodů: umožnit úspory z rozsahu díky konsolidaci, adaptovat regulaci realitám nových trhů, realokovat prostředky z plateb za spektrum na budování sítí, začlenit evropský telekom do taxonomy Evropské unie, zajistit spravedlnost v digitálním ekosystému.

„Čtyři největší evropští operátoři se vypořádávají s více než stovkou různých regulátorů. Hyperscalers hrají podle jiných pravidel, i když také provozují velké sítě, datacentra, podmořské kabely a tak dále. Logika by měla být jasná: stejné služby, stejná pravidla,“ shrnula Della Valle.

Přenosný vysílač, který DT nasadí i na Euru 2024:

Výkonný ředitel Telefóniky José María Álvarez-Pallete šel až tak daleko, že operátoři jsou podle něj „poslední nadějí Evropy, co se týče technologií“, a že už jsou pryč časy, kdy Evropa byla centrem inovací, kde se zrodilo třeba GSM.

Náznaky vývoje

Telco sektor podle Álvarez-Palleteho pracuje na něčem, co může přinést velké změny. Jsou to plnohodnotné 5G sítě postavené na 5G standalone, network slicingu (use casů je ale zatím pramálo), vRAN a podobně.

„Budujeme něco jiného než mobilní síť, budujeme masivní decentralizovaný superpočítač. Vše, co bylo hardwarové, bude poháněno softwarem. Bude to nový svět, díky kterému budeme moci konkurovat. Ale musíme být schopní takový svět postavit a k tomu potřebujeme nové regulatorní prostředí.“

Sektor také loni rozjel iniciativu Open Gateway, v rámci níž chce nabídnout jednotný přístup k rozhraním API postaveným na telekomunikačních sítích. Start je pomalý a zatím se nedá očekávat, že by API generovala zásadní příjmy.

Operátoři nadále nejsou nadšeni z velkých investic do 5G a z absence nových obchodních modelů. Už nějakou dobu na trh vysílají zprávy, ať si dodavatelé nemyslí, že jim v 6G zase dodají hromady nových drahých „krabic“. I proto letos na MWC byla cítit poměrně silná otočka k open RAN, tedy otevřené alternativě k bezdrátovým technologiím od Huawei, Ericssonu, Nokie, ZTE a Samsungu. Podporují ji i politici, zejména ze strany USA.

Čínská firma Huawei si mezitím stále jede svou a v Barceloně představila řadu technologií pro 5G-Advanced (5,5G), i když stále ještě není hotový standard Release-18. Zákazníci z řad operátorů se k nákupům zatím nehlásí a podepsáno bylo pouze několik memorand o spolupráci.

Uvidíme, co se z myšlenek zástupců velké operátorské čtyřky uchytí a s čím dorazí do Barcelony příští rok. Pěknou oponenturu k jejich pohledu na věc si můžete přečíst na webu Light Reading, který debatu označil za „sjednocené sténání“.

Na MWC byly k vidění i nové čipy STMicroelectronics, se kterými pracují v českém vývojovém centru: