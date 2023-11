Otestovali jsme Voyo. Má výhodu sportovního obsahu a původní tvorby

První verzi internetové videotéky Voyo představila televize Nova v roce 2011. Tehdy byla ještě zadarmo, předplatné začala inkasovat až v roce 2013. Služba dlouho stagnovala, druhý dech chytila až poté, co Novu koupila finanční skupina PPF a online video určila jako jednu z priorit dalšího rozvoje. Od roku 2021 komerční televize do Voya masivně investuje a počet předplatitelů rychle roste. Nedávno počet předplatitelů v České republice a na Slovensku dosáhl 650 tisíc .

Předplatné

Ceník služby Voyo je jednoduchý. Má jenom jeden tarif za 159 Kč měsíčně, který odemyká přístup k celé nabídce. Předplatné se obnovuje automaticky.

Kdo chce službu vyzkoušet bez placení předplatného, může si na týden zřídit zkušební přístup, ale v tom případě mu musí stačit jenom omezená nabídka. Tato možnost se jmenuje Voyo na zkoušku. Po autorizaci platební karty proběhne platba ve výši 1 Kč, a pokud službu nezrušíte, po sedmi dnech se strhne plná částka.

Zkušební přístup umožňuje přehrávat jen filmy v rámci videotéky. Nespustíte v něm živé vysílání stanic TV Nova, neuvidíte sportovní obsah a nedostanete se ani k exkluzívním internetovým pořadům pod značkou Voyo Originals.





Klienti operátorů O2, Vodafone a T-Mobile si mohou přístup na Voyo obvykle zaplatit buď v rámci televizních paušálů, nebo dokoupit jako bonusové balíčky. Závisí na podmínkách konkrétního operátora. U T-Mobile je součástí většiny tarifů Magenta TV jako dárek Voyo Start. V něm si můžete vybrat každých 30 dnů libovolných 5 videí z vybraného obsahu Voyo. Za jeden titul je považován jeden díl seriálu nebo jeden film. Balíček Voyo start neobsahuje prémiový obsah v podobě originální produkce (Voyo Original a Voyo Film), sportovní obsah ani živé vysílání televizních stanic skupiny TV Nova.

Pořady na Voyu jsou bez reklam. Službu můžete používat celkem až na pěti zařízeních, přičemž souběžné přehrávání je dovoleno na dvou zařízeních současně. Seznam podporovaných zařízení je poměrně obsáhlý, nechybí mnoho modelů chytrých televizorů od různých výrobců, Google Chromecast 3 nebo multimediální centrum Tesla MediaBox XA400. Přehled všech podporovaných platforem a jejich verzí najdete společně s návody na instalaci na oficiálních stránkách Voya.

Voyo – úvodní obrazovka webové verze s otevřeným obslužným menu Autor: Petr Faistauer

Přihlášení a aktivace

Ke službě se můžete přihlásit více způsoby. Záleží na tom, jestli jste si uživatelský účet založili přímo na Voyo, anebo využíváte přístup přes operátora. U společností O2 a Vodafone se standardně přihlašujete e-mailem a heslem. U T-Mobile se přihlašujete buď stejnými údaji jako do služby Magenta TV, nebo jménem a heslem obdrženým při aktivaci služby.

V tomto textu se dále věnujeme variantě, kdy má uživatel svůj účet registrovaný přímo na webu. Na úvodní obrazovce Voya se takový uživatel přihlašuje jednoduše pomocí e-mailu a hesla.

V maloobchodní síti, například v prodejnách s elektronikou, jsou k dostání elektronické i papírové dárkové kupony s různě dlouhým předplatným Voya (od jednoho měsíce do jednoho roku). Tyto kupony se aktivují zadáním 12místného kódu na speciální stránku na webu Voya, přičemž k dokončení registrace je potřeba zadat e-mail a jméno. Přístupy aktivované pomocí kuponu jsou plnohodnotné a nevztahuje se na ně žádné omezení nabídky.





Filmy, seriály a další program

Propagační materiály televize Nova mluví o tom, že Voyo nabízí „více než 2000 filmů a seriálů“. Služba Filmtoro, která monitoruje obsah na streamovacích službách, má nyní u Voya v databázi 1639 položek. Nova také ráda zdůrazňuje, že Voyo má nejširší nabídku původního českého obsahu. Chce, aby tato služba byla vstupní branou k oblíbené lokální produkci, protože to považuje za konkurenční výhodu oproti globálním streamovacím službám typu Netflixu nebo Disney+.

Filmoví fanoušci najdou na Voyo poměrně bohatou nabídku osvědčených filmů, mimo jiné z katalogu Národního filmového archivu. Dokonce i černobílé prvorepublikové komedie, jako je Škola základ života (1938), dále například pohádkové klasiky (Princezna se zlatou hvězdou z roku 1959, nově digitalizovaná Šíleně smutná princezna z roku 1968), Troškovu sérii komedií Slunce, seno… ale také trezorové filmy Ucho nebo Skřivánci na niti.

V sekci Pouze na Voyo jsou vidět pořady natočené pouze pro internet. V klasickém vysílání Novy je obvykle neuvidíte, výjimkou jsou reality show. Autor: Petr Faistauer

Vzhledem k tomu, že licencování pořadů pro internetové uvedení v placené službě bývá typicky oddělené od licencování pro klasické vysílání, můžete si na Voyu pustit i filmy a pořady, které zrovna mají v programu konkurenční stanice. Příkladem je komedie Pelíšky, jinak opora vánočního vysílání České televize.

Voyo zároveň slouží jako archiv pořadů TV Nova, a to jak novější produkce (například Zlatá labuť, Big Brother nebo Na lovu), tak vybrané starší (například Tele Tele, Zlatá mříž nebo Čundrcountryshow). Standardně můžete sledovat nové epizody seriálů, reality show nebo soutěží o týden dřív než v klasickém vysílání. U reality show Big Brother je každý den od 16 do 18 hodin aktivní livestream z dění v domě.

Čeští uživatelé Voya se mohou rovněž seznámit s produkcí slovenské televize Markíza, neboť streamovací služba je koncipovaná jako společná pro český a slovenský trh. Přehrát si můžete třeba Farmu nebo rodinný seriál Oteckovia.

V sekci sportovního obsahu můžete sledovat živé přenosy i záznamy z NHL, NBA, Moto GP nebo fotbalové Ligue 1 Uber Eats. K dispozici je i obsah poskytovaný několika MMA organizacemi (americký Bellator, polská KSW nebo slovenská RFA), přenosy z parkurové soutěže Global Champions a pražského zakončení GC Prague Playoffs. Nechybí ani sportovní pořady ze stanic Novy jako Svět motorů, KO magazín nebo Běhej lesy. K dispozici je živé vysílání stanic Nova Sport 1 a Nova Sport 2.

Nabídka sportovního obsahu Autor: Petr Faistauer

Nova motivuje diváky k pořízení předplatného mimo jiné tím, že na Voyo umisťuje minisérie a seriály, které nedává do běžného vysílání. Koncept pořadů natáčených pro internet není u podobných služeb neobvyklý. Na rozdíl od konkurenční platformy Prima+ však Nova zatím dodržuje zásadu, že online pořady nezařazuje do programu svých stanic (výjimkou jsou reality show). Na Primě jsme naopak mohli vidět už několik seriálů, které si odbyly premiéru na webu jako Prima+ Originals, například Pod hladinou.

Tituly vyrobené pro Voyo mají vždy v náhledovém obrázku v levém horním rohu logo „V“ a na úvodní obrazovce mají samostatnou sekci pojmenovanou Pouze na Voyo. Mezi internetové originály patří například seriál Extraktoři, minisérie Král Šumavy: Fantom temného kraje nebo nové části Ordinace v růžové zahradě 2.

Televize Nova rovněž uzavřela smlouvu s Českou televizí a na Voyu nabízí vybrané seriály a filmy z produkce veřejnoprávní televize. Neznamená to ale, že by tyto pořady zmizely z iVysílání, tam jsou nadále dostupné zdarma. Stále je tedy mohou sledovat i uživatelé, kteří se na Voyo registrovat nechtějí. Nedávno stejný typ smlouvy uzavřela s Českou televizí také Prima, takže obsah z Kavčích hor najdete i na Prima+.

Uživatelské prostředí

Domovská stránka Voya nevybočuje ze standardu podobných platforem. Menu upozorňuje na několik hlavních sekcí: Novinky, Filmy, Seriály, Pořady, Sport, Děti, TV živě, Oblíbené a Připravujeme. Samozřejmě nechybí vyhledávání v katalogu, přístupné je přes piktogram lupy a zobrazuje se ve vrstvě nad aktuálním obsahem.

Výsledky vyhledávání se dynamicky mění už během zadávání textu, zobrazují se jak v podobě textových odkazů, tak dlaždic titulů. V případě zadání více slov nebo kombinace jména a příjmení výsledky obsahují reakci na všechna zadaná slova. Pouze v případě unikátního výskytu jediného slova dostáváme unikátní výsledek, vyhledávání pracuje jak s českými, tak originálními názvy pořadů.

Příklad informací o pořadu – film Once Autor: Petr Faistauer

Ke každému pořadu se kromě názvu dozvíte epizodu a sezónu (u seriálů), žánrové zařazení, které funguje i jako klíčové slovo pro vyhledání dalších podobných titulů, datum vydání a stopáž. Následuje základní popis děje a další informace jako původní název, herecké obsazení, režie, země původu a dostupný jazyk titulu. Další obsah karty se liší podle titulu: u filmů jsou to dlaždice podobných titulů, u seriálů seznam dostupných sezón, po nich přehled dalších dílů a dlaždice podobných seriálů.

U pořadů, které máte rozkoukané, je na kartě rovněž stavový proužek s údajem (v minutách), jakou část už jste viděli.

Co naopak na kartě titulu bohužel úplně chybí, jsou technické informace o rozlišení nebo dostupném audiu. Tímto nedostatkem trpí nejen Voyo, ale i konkurenční Prima+. Rozlišení nenajdete ani v přehrávači, místo toho nabízí dvě nejasné volby MIN/MAX. Podle stránek služby je maximální dostupné rozlišení Full HD.

Při přehrávání nebyly zaznamenány žádné problémy, reakce přehrávače jsou dost svižné, v prohlížečové verzi služby Voyo lze přehrávat jak „v okně“, tak na celé obrazovce. U obsahu s titulky není žádná možnost jejich nastavení.

Přehrávač ve službě Voyo Autor: Petr Faistauer

Do živého vysílání kanálů skupiny Nova lze vstoupit více způsoby: z menu na domácí stránce, z programového průvodce (odkaz v menu „TV ŽIVĚ“), případně ze seznamů s kategoriemi pořadů. V nabídce jsou i mezinárodní verze stanic Nova a Markíza a internetový zpravodajský stream TN Live. Vysílání je ve Full HD.

Rodiče mohou na Voyu omezit přístupnost pořadů. Funkce Rodičovská kontrola nabízí čtyři odlišné úrovně ochrany: bez omezení, od 12 let, od 15 let a od 18 let. Nastavení, úprava a rušení kontroly jsou možné jen po přihlášení ve webové verzi Voya.





Hodnocení

Při srovnání s konkurenční komerční službou Prima+ dostáváte na Voyu jednoznačně kvalitnější video. Za příplatek pouhých deseti korun oproti verzi Prima+ bez reklam dostanete u Novy lepší rozlišení (720p Prima+ / 1080p u Voyo). Také archiv je větší, navíc nechybí sportovní obsah, kterým Prima nedisponuje. Minusem je méně propracovaný přehrávač, který je naopak zase ve srovnání jediným plusem u konkurence.

Dostanete produkt, který je navržen nikoliv jako nosič reklamy, ale jako skutečná služba pro streamované video. Budoucnost ukáže, jak se tým služby Voyo vypořádá s reklamou v případném levnějším tarifu, o kterém uvažuje, ale k jehož zavedení chce přistoupit až tehdy, když zpomalí růst počtu uživatelů. Nova má před sebou jak příklad, který rozhodně není hodný následování (viz tarif Prima+ Light), tak protipól v podání Netflixu s jeho jasně a konkrétně danými podmínkami.

Ve srovnání se světovými službami bychom nedostatek technických informací na kartě pořadu mohli označit už za český evergreen. Standardně by mělo být uvedeno, v jakém rozlišení je titul dostupný, s jakým audiem a titulky, případně technologiemi (např. obrazové a zvukové kodeky atp.). To jsou ale nedostatky, které nemusejí být pro diváka v závislosti na jeho preferencích podstatné.

Jako doplňková služba televizní skupiny plní Voyo svůj účel dobře. Jako hlavní zábavní centrum poslouží však jen určitým cílovým skupinám.