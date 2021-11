Petr Bena (Alza.cz): V roce 2030 budeme druhá nebo první největší firma v ČR

Loňský rok byl pro vás z hlediska objednávek i tržeb rekordní. Míříte letos zase k rekordu?

Každý rok je pro nás rekordní a rok 2021 nebude výjimkou. Začátkem jara jsme zapracovali na klíčových zákaznických ukazatelích, které sledujeme, jako jsou rychlost doručení, kvalita doručení, reklamace, rychlost vracení peněz zákazníkům, podívali jsme se na stížnosti. A musím říct, že ve srovnání s koncem loňského roku se nám stížnosti podařilo stáhnout na polovinu a zapracovali jsme i na dalších ukazatelích. A na přelomu jara a léta se to začalo projevovat na obratu. Léto pro nás bylo nejrychleji rostoucím „nelockdownovým“ čtvrtletím za minimálně posledních šest let. A pokud ve čtvrtém kvartálu nic nepokazíme, bude to velmi dobrý rok.

Petr Bena Místopředseda společnosti Alza.cz, do funkce byl jmenován v červnu 2020. Předtím vedl oddělení Sales and Purchasing. V minulosti pracoval pro společnost Procter & Gamble, ve které byl sedm let obchodním ředitelem pro devět zemí střední Evropy. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Blíží se Vánoce, podnikli jste nějaké kroky k tomu, abyste zkrátili časy dodání a optimalizovali celý logistický proces?

Rozšířili jsme logistická centra, meziročně máme o 40 % více užitné plochy. Nově jsme otevřeli sklad v Chrášťanech, rozšířili jsme sklady v Senci či Úžicích. Větší kapacitu potřebujeme kvůli nutnosti naskladnit větší zásoby. V dnešní době je na trhu krize nabídky a je klíčové zajistit dostupnost zboží pro zákazníky. Velké investice jdou samozřejmě do AlzaBoxů, ke konci roku jich chceme mít dva tisíce. A boxy znamenají rychlejší doručení. Všechny objednávky v ČR, které jsou udělané do sedmé hodiny večerní, zavážíme druhý den v osm ráno. Tedy s výjimkou Aše, kam to stíháme na desátou. Pražské boxy zavážíme dokonce několikrát denně.

Mimo Česko pak třeba otevíráme náš první městský sklad, a to v Budapešti. Běžně máme sklady v blízkém okolí velkých měst. V tomto případě budeme mít malý sklad přímo v Budapešti a budeme díky němu schopní velmi rychle doručovat. Občas se někde dočtu, že rychlost doručení next day stačí. Ne, nestačí. Vidíme, že zkracování doručení má ohromný dopad na konverzi z webu.

Zmiňoval jste krizi nabídky. Jak se s tím vypořádáváte? Snažíte se naskladnit co nejvíc a co nejdřív, nebo máte ještě nějaké další páky?

Samozřejmě se snažíme nakupovat, co se dá, proto jsme zvětšili sklady. Výhodou je, že firmy, které jsou finančně zdravé, jsou na tom dnes výrazně líp než podniky, jež dlouhodobě fungují kolem nuly nebo se ztrátou. Pro ně je to výrazně náročnější. My jsme nyní schopní vzít část cashflow ze zisku a investovat ho zpátky do byznysu, tak abychom nakoupili zboží, byť to znamená, že třeba máme delší obrátku zásob. Alza má nějaké renomé, nějaký track record, faktury platíme včas. To jsou věci, které nám pomáhají. Snažíme se vozit si čím dál více věcí sami, například v rámci našich privátních značek, jimž se extrémně daří.

Na druhou stranu, řada produktů zkrátka není k dostání. Konzole Playstation 5 snad ani netřeba zmiňovat. Ačkoliv máme stále hodně předobjednávek, to zboží zkrátka není k dispozici. Stejně tak třeba když už výrobci notebooků získají nějaké čipy nebo procesory, dají je spíše do dražších notebooků a ty levnější na trhu chybějí. Do toho pak ještě vstupují věci, jako je bitcoin, jestli se těží, netěží, zda jsou, nebo nejsou grafické karty atd. Těch proměnných a věcí, které covid rozhodil, je strašně moc.

Spustili jste také marketplace, na kterém nabízíte zboží třetích stran. Jak byste to zatím zhodnotil?

Velmi pozitivně. Spolu s otevřením AlzaBoxů dalším e-shopům je marketplace součástí platformizace Alzy, kdy naše kapacity propůjčujeme ostatním subjektům. A je to výhodné i pro naše partnery. Podle dosavadních zkušeností jim přítomnost v našem marketplace zvyšuje obrat o 20 nebo 30 %. Je to pro ně další prodejní kanál. Snažíme se teď maximálně zautomatizovat celý onboarding, aby to měli tzv. na klik.

Zákazníci jsou u nás ale zvyklí na určitý standard, co se týče kvality, obsahu, popisků. Z toho nechceme ustoupit, takže to je třeba oblast, na které pracujeme. Velmi sledujeme, jestli jsou ty produkty kvalitní, zda mají čtyři, pět hvězdiček hodnocení. Stejně tak dohlížíme na reklamovanost produktů, abychom zachovali kvalitu katalogu jako takového.

Rozhovor vyšel ve speciálu Lupa 3.0, který jsme vydali jako klasický tištěný magazín. Pokud máte zájem, můžete si ho prohlédnout nebo i stáhnout v PDF na této stránce.

Bavili jsme se o rychlosti doručení, zvládají obchodníci na marketplace držet krok s Alzou v tomto ohledu?

Jsou pomalejší, standard je D + 1, same day v rámci marketplace není. Nicméně mohou doručovat na naše pobočky a velmi usilovně pracujeme na tom, aby se dostali do našich AlzaBoxů. A drtivá většina našich partnerů používá našeho preferovaného dopravce, jen málo z nich si dopravu řeší sami.

Jak se vám zatím vyvíjí prodej v B2B segmentu?

Tento segment je pro nás zásadní. Dělá zhruba 30 procent našeho byznysu. Od srpna máme dedikovaného ředitele na B2B nebo, jak my říkáme, Alza pro firmy, a vidíme tam velký potenciál. Ať už to jsou SMB, tedy malé podniky, anebo velké firmy, státní správa, školství.

Má vůbec Alza v rámci České republiky ještě kam růst?

My si myslíme, že Alza může být do zmiňovaného roku 2030 jen v Česku klidně čtyřikrát až pětkrát větší, než je dnes. Ať už je to růst podílu v našich tradičních kategoriích, to znamená IT, elektro, nebo v segmentech, které přišly na Alzu později, hračky, sport, hobby atd. Také jsou oblasti, které zatím skoro nebo vůbec neprodáváme, jako nábytek nebo oblečení. Takže si myslíme, že v Česku ta příležitost je stále velká. Ještě větší je samozřejmě v zahraničí.

Městské logistické centrum v Budapešti

Když se zaměříme na vaši zahraniční expanzi, jak se vám zatím daří za hranicemi?

Já bych řekl, že výborně, ale může to být samozřejmě ještě lepší. V Maďarsku jsme po pěti letech dvojka na trhu a určitě máme ambici stát se jedničkou. To nám ale bude asi ještě chvíli trvat. Všechny investice, které děláme v Česku, děláme i v Maďarsku. Navíc jsem zmínil naše první městské logistické centrum, které nebudeme mít v Praze nebo v Brně, ale právě v Budapešti. V Maďarsku otevíráme samozřejmě i AlzaBoxy.

Co se týče Německa, je to náš nejdynamičtější trh a extrémně mu věříme. Loni jsme tam rostli ve stovkách procent, což nás trochu překvapilo. V Německu jsme dlouho, ale tolik jsme se na něj nesoustředili. Letos se ale na Německo hodně zaměřujeme, do Berlína jsme dokonce začali vozit nejen D + 1, ale pokud si objednáte do 18 hodin, doručujeme další den mezi 9. a 13. hodinou.

Chceme takto začít obsluhovat více velkých německých měst a myslím, že tam v příštím roce otevřeme nějaký sklad nebo sklady, abychom se zákazníkům přiblížili a dali jim lepší službu, než na kterou jsou zatím zvyklí. V Německu jsme také získali ocenění největšího IT časopisu Computer Bild „Trend Shop 2021“, které je udělováno rychle rostoucím e-shopům splňujícím kvalitativní kritéria.

Chystáte se do nějaké další země?

Ještě letos bychom měli spustit Francii. A dál uvidíme. Líbí se nám velké země

a raději bychom směrem na západ než na východ, přestože je na Západě rozvinutější trh s náročnějšími zákazníky. Možná je tam větší konkurence. Ale na druhou stranu, když se podíváme, jakou kvalitu Alza nabízí v Čechách a kolik zboží jsme schopní zákazníkům dodat v den objednávky, jak jsme rozvinutí v rychlosti doručení, myslíme si, že západoevropskému zákazníkovi máme co nabídnout.

V Německu nebo ve Francii je standardem doručení D + 2 nebo D + 3. Samozřejmě jsou to geograficky větší země, to znamená, že tam musíme Alzu konfigurovat trochu jinak, nestačí jeden nebo dva sklady. Ale máme to už vymyšlené a začínáme se do toho pouštět.

Zmínil jste Vizi 2030. Jaká tedy bude Alza za devět let?

V rámci e-commerce je to samozřejmě velmi vzdálený horizont, ale máme určitou představu, co v té době bude možné. Alza chce v roce 2030 spojovat svět obchodu, technologií a internetu takovým způsobem, abychom vytvářeli co nejlepší nákupní zážitek pro zákazníky a nejlepší prostředí a nástroje pro naše lidi. Nedostatek pracovní síly totiž není otázkou jen pandemie, ale tento problém tu bude dlouhodobě a my potřebujeme mít prostředí a nástroje, aby lidé měli radost z práce.

A kromě toho nám během pandemie došlo, že uplynulou dekádu jsme měli průměrný roční růst 20 %, ale od začátku covidu byl náš růst výrazně vyšší. A vidíme, že můžeme stále posouvat to, co děláme. Řekli jsme si proto, že se dalších deset let pokusíme růst 30 % ročně. To znamená, že z loňských 37 miliard bude 500miliardová firma. To je naše ambice. V roce 2030 budeme druhá nebo první největší firma v Čechách.