Pinterest: k čemu může být dobrá čistě obrázková sociální síť (1)

Pinterest – www.pinterest.com – je čistě obrázková sociální síť. Textu ani komentářů tam moc nečekejte, byť ty fotky občas mívají i popisky. Podstatné jsou ale nakonec pouze jen ty snímky samotné.

Po čtyřech letech od spuštění (březen 2010) má Pinterest teoreticky přes 70 milionů uživatelů a v USA tradičně funguje poněkud lépe než jinde. V řadě případů se také tvrdí, že je prospěšný pro e-komerci. Pochopitelně takovou, která dokáže své výrobky představit v atraktivní fotografické podobě.

Hlavním konceptem Pinterestu je nástěnka, na kterou se připínají fotografie. Nástěnek si můžete vytvořit, kolik chcete, a pak na ně můžete připínat obrázky. Samozřejmě také můžete využívat toho, že jiní připínají na své nástěnky. Vše je závislé na klasickém základu sociálních sítí – obsah tvoří uživatele. A jaký si to uděláš, takový to máš.

Kudy na to, aby z toho něco bylo

Roboti a Steampunk? Miluju oboje, takže na to mám Pinterest a na něm stovky nasbíraných obrázků. A sbírka samozřejmě roste. Souhlasím, pokud namítáte, že je divné tyhle dvě věci dát dohromady. Až dorazím na limit počtu fotek na nástěnce (ano, bohužel, něco takového na Pinterestu zjevně existuje), přijde čas to všechno rozdělit. Každopádně, pokud chcete, můžete sledovat SteamPunk & Robotics.

TIP: Není důležité sledovat lidi. Je důležité si najít správné nástěnky a sledovat právě je. Hlavním kritériem je, zda má nástěnka dostatek připnutých fotek. A také, zda už dávno neumřela, což je u řady nástěnek smutná realita.

Můžete sledovat i konkrétního člověka, ale znamená to, že budete automaticky sledovat všechny nástěnky, které později založí. A to občas není nejlepší nápad, nejaktivnější lidé na Pinterestu totiž zakládají nástěnek až příliš. A protože Pinterest je o fotografiích, dost hodně záleží na tom, co vlastně chcete sledovat.



Hledejte například infografiky a podívejte se na nástěnky, kam lidé infografiky přidávají.

Infografiky jsou skvělé. A proto pro ně mám Pinterest, kde jich najdete opravdu hodně. A pořád přibývají nové, takže tohle je další nástěnka, kterou můžete sledovat a bude se hodit, pokud jste z „oboru“ – což znamená informační technologie, internet, bezpečnost, sociální média.

TIP z Podnikatel.cz: Pinterest se hlásí o slovo. Předvádějte své zboží i tam

Pokud už na Pinterestu sledujete člověka, je později naštastí kdykoliv možné zrušit sledování konkrétních nástěnek, které vás nezajímají. Je to poměrně užitečný postup, protože je dost pravděpodobné, že dotyčný si časem založí nástěnky s obsahem, který vás zrovna zajímat nebude.

Hledejte nový obsah, bez toho to nepůjde

TIP: Abyste nezůstali u několika nástěnek s příliš malým množstvím obsahu, stačí jednoduchý způsob, jak hledat další. Pokud najdete nějaký pin (připnutý obrázek), který vás zajímá, podívejte se, kam je ještě připnutý. Úspěšné obrázky se objevují na více nástěnkách a vy tak můžete najít nástěnky nové. Vždy se ale podívejte na to, kolik je v nich pinů. Větší čísla dávají větší šanci na to, že nástěnka žije.

Na Pinterestu můžete také dávat líbí (like). Seznam líbí určitého člověka je pak přístupný komukoliv a je také použitelný pro hledání zajímavých věcí. Nemá ale žádné propojení s nástěnkami a nijak extra se neprojevuje. Je tak trochu otázkou, proč něco takového vůbec na Pinterestu je.

Třetí věc kterou miluju a najdete ji na mém Pinterestu: Fotografie. I pro ty mám extra nástěnku s častým přidáváním a zdrojem je řada fotografických webů, ale třeba i vynikající DeviantArt.

TIP: Pokud si zobrazíte konkrétní pin, dozvíte se pod ním nejenom to, v jakých nástěnkách je připnutý, ale také jaké jsou další podobné piny (obrázky). Což je další vhodný nástroj k objevování. Umožní vám najít nové zajímavé věci pro vaši nástěnku, ale nezapomeňte si nově nalezený obrázek rozkliknout a podívat se, jestli není zařazený v nějaké nástěnce vhodné pro sledování.

Pinterest samozřejmě neumožňuje připínat žádné hambaté, nahaté či nudistické fotografie. Ale nepostupuje stejně přísně jako Facebook, který jde tvrdě po čemkoliv, kde jsou vidět už jenom bradavky. A klasicky platí, že záleží na tom, jestli sledující něco nahlašují či nikoliv. Každopádně Pinterest je docela dobře použitelný pro nacházení těch lepších uměleckých fotek a aktů, ale pokud chcete více, tak tudy také cesta nevede.

Pinterest má hodně povedenou aplikaci pro tablety i mobilní telefony a třeba na iPadu je zkoumání nových pinů skvělým způsobem prokrastinace. Samozřejmě i na mobilním Pinterestu platí, že je dobré rozklikávat, zkoumat, sledovat, kam je pin připnut a jaké jsou další podobné piny.

Rozšiřování nástěnek, které sledujete, je na Pinterestu tou nejpodstatnější věcí. Opravdu zkuste zapomenout na to, že by šlo o sledování lidí, jako je tomu na jiných sociálních sítích.

Pokračování v dalším dílu…