Pinterest: K čemu může být dobrá čistě obrázková sociální síť? (2)

V prvním díle jsme se seznámili se základy fungování sociální sítě Pinterest, v druhém díle přidáme několik praktických tipů.

Co je ještě na Pinterestu jiné?

Jakkoliv je možné komentovat, není to příliš zvykem. A když už někomu něco okomentujete, nečekejte reakci. Na Pinterestu zjevně není příliš používaný ani systém notifikací, protože jinak by dotyční zjistili, že se jich (třeba) na něco ptáte. Pinterest je hodně zajímavá sociální síť, která se točí vlastně „jen“ okolo nikdy nekončícího připínání fotek na nástěnky.

Na „svůj“ Pinterest můžete fotografie dostávat v zásadě třemi způsoby. První je ten, že připínáte fotografie nalezené na Pinterestu do svých nástěnek, což velmi pravděpodobně budete dělat nejčastěji. Druhá možnost je, že nahrajete fotografie ze svého počítače, mobilu či tabletu. A třetí možnost je připínat fotografie nalezené na Internetu – což je vlastně klasické sdílení ve facebookové podobě. Byť v tomto případě se na Pinterest nahraje vybraná fotografie – a co je podstatné, zůstává odkaz na její původní umístění.

Asi každý má nějaký trochu úlet. Ten můj? Vysoké podpatky, dámské boty, prostě hezké věci na koukání (a na kupování ženě do botníku). Co ostatně chcete od chlapa, který i na toto má Pinterest a jehož nástěnka Shoes je nejrozsáhlejší. Hodí se k tomu dodat, že právě na oblečení, designové věci, vizuálně atraktivní věci je Pinterest hodně dobrý.

Čím se Pinterest od dalších sítí neliší, je to, že bude tak dobrý, jaký si ho uděláte. Pokud nebudete sledovat zajímavé nástěnky (nebo zajímavé lidi), tak na Pinterestu nebudete mít žádný přísun obsahu ke koukání a studování.

TIP – Jak najít zajímavé obrázky a nástěnky? Naučte se využívat vyhledávání a klidně to čas od času zkoušejte znovu a znovu. Můžete si zkusit vytipovat klíčová slova a v prohlížeči si vyhledávací dotazy uložit jako složku v oblíbených. A čas od času se podívat, jestli právě ty vaše věci nemají nějaké nové přírůstky, které jste nedostali ve vámi sledovaných nástěnkách. Je dobré vědět, že vyhledávání hledá jak samotné obrázky, tak nástěnky.

Co s nástěnkami?

Pokud začnete používat Pinterest, je dobré začít s malým počtem nástěnek. Nepřehánět to a přidávat je podle potřeby, ale hlavně pokud jste si jistí, že do nich opravdu budete přidávat obsah. Častý problém účtů na Pinterestu je, že založí rovnou desítky nástěnek a většina z nich má „0 Pins“, nic v nich není.

Zakládejte nástěnky podle vlastních zájmů, nebo podle toho, co budete chtít ukazovat navenek. Máte-li rádi rusovlásky – jako já – budete si jejich fotky chtít ukládat v Pinterestu, vyplatí se mít nástěnku Redheaded Beauty. Nebo třeba jednu pro mořské panny. Mě osobně například Steampunk & Robotics samozřejmě na některé věci nestačilo, takže mám ještě Fantasy a Other Worlds – ale i tady je už vidět, že příliš mnoho nástěnek vede k jejich malému plnění.

Je dobré mít jednu obecnou nástěnku, ale těžko očekávat, že ji bude někdo sledovat. V mém případě se jmenuje Jen Tak a ukazuje i další dilema – budete mít české nebo zahraniční publikum? Pokud chcete mít tisíce sledujících, počítejte spíš s tím zahraničním. A u toho vám české názvy nástěnek moc nepomohou. To už se spíš hodí další pod jménem Funny, do které padají prostě obecně zábavné věci.

Budete-li chtít být populární, zakládejte nástěnky na populární témata, ale opět musíte pamatovat na to, že aby to fungovalo, je potřeba je plnit. A samozřejmě někde a nějak musíte zkoušet své nástěnky „propagovat“. Jedním z nástrojů takové propagace je samozřejmě i název nástěnky – protože podle něj ji možná lidé najdou (a pokud uvidí dostatek pinů, začnou ji sledovat).



Hledat fotky můžete i tak, že si prostě otevřete některou z předdefinovaných kategorií.

Každá nástěnka má adresu – jako například www.pinterest.com/medvidekpu/funny – a pokud nástěnku přejmenujete, automaticky se tím změní i její adresa. Dřív Pinterest původní adresu nechal vést na 404ku, ale vypadá to, že v průběhu času došel k rozumu a i stará adresa funguje. Příkladem budiž právě použitý příklad – nástěnku jsem přejmenoval, adresu má jinou, ale stará adresa (naštěstí) funguje.

Nahrávání fotek

Nezapomeňte, že Pinterest na nástěnky fotky z webu připíná nahráním - ano, rozumíte tomu správně. Zvolenou fotografii prostě Pinterest stáhne a uloží u sebe. Proto můžete čas od času narazit na weby, kde je „pinování“ zakázané. A také to znamená, že při připínání je vhodné pamatovat na to, abyste vybrali dostatečně velkou fotografii.

Tento kontroverzní princip Pinterestu vede k tomu, že je velmi jednoduché na něm porušovat autorská práva k fotografiím a řada autorů se na tuto síť dívá jako na velkého zloděje. V podmínkách používání nechává Pinterest zodpovědnost za legálnost obsahu na uživatelích a zřídil také formulář pro nahlášení případných porušení autorských práv. Zároveň nabízí provozovatelům webů jednoduchý kód, který vkládání obrázků z jejich webu znemožňuje.

Každopádně byste při připíná obrázků na Pinterest měli vždy mít jasno v tom, pod jakou licencí autor své dílo na internet uložil a zda jeho práva neporušujete.

TIP: Pro připínání z webu je nejlepší si pořídit addon/plugin pro prohlížeč nebo obyčejný Pin „knoflík“ do oblíbených. Na uvedené adrese najdete i zmíněný přídavek do Chrome (pro jiné prohlížeče zatím nic).

Další praktické maličkosti

Pokud se rozhodnete připnout na nástěnku něco, co jste již připnuli, bude vás Pinterest varovat a řekne vám, kde máte danou fotku již připnutou. Poměrně užitečná funkce, byť samozřejmě může dojít k tomu, že „jiná“ kopie té samé fotografie nebude rozpoznána. Ale většinou to funguje.

Pokud chcete změnit umístění obrázku (dát jej na jinou nástěnku), stačí obrázek otevřít, zvolit opravu (symbol tužky) a prostě změnit nastavení nástěnky. Pokud ale například chcete, aby při změně došlo k novému „zveřejnění“ vašim sledujícím, tak ho do nové nástěnky připněte klasickým procesem. A poté můžete opět použít symbol tužky a obrázek v původní nástěnce zrušit. Mimochodem, špatná zpráva je, že nelze hromadně přesunout více připnutých obrázků.



Pinterest umí najít i další obrázky, které pocházejí z určitého webu.

Pinterest lze napojit na další sociální sítě (na Facebook, abych byl přesný) a bude na ně vkládat to, co jste si připnuli. Funguje to skvělé, ale klasicky pamatujte na to, že vaše sledující či přátele na Facebooku to nemusí zrovna bavit. Typické použití Pinterestu je takové, že koukáte, jaké se objevily nové fotky, a připínáte všechny, které za to stojí. A může jich být až příliš.

V Nastavení najdete většinu klasických možností, včetně užitečných funkcí jako je například vypnutí upozornění e-mailem (nebo alespoň nějaké rozumnější nastavení), připojení a odpojení sociálních sítí (Facebook, Twitter, Google+, Gmail, Yahoo), které mohou sloužit i pro přihlášení k Pinterestu. Najdete tam i deaktivaci účtu (ale smazání nikoliv).

Pinterest bohužel neumí žádné RSS ani žádné pokročilejší widgety (umí jediný: váš kompletní účet vložit do webových stránek). Pokud máte nějaké stránky, můžete si je pomocí verifikace nechat ověřit a pokud máte (zejména) e-shop, je možné využit „Pin It“ prvků – ty jsou podobně jako Like/Tweet/G+ vhodným doplňkem tam, kde budete mít mezi uživateli dostatek uživatelů Pinterestu.