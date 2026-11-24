Sedm let, přes 6 500 dobrovolníků, 39 digitálních projektů. Takto svou dosavadní práci sumarizuje dobrovolnická organizace Česko.Digital, která oznámila, že letos končí. V roce 2019 ji založil podnikatel Jakub Nešetřil, někdejší zakladatel startupu Apiary, který v roce 2017 prodal Oraclu.
„Je to most, který propojuje IT komunitu se státní správou a nevládními organizacemi, které mají veřejně prospěšné projekty. Pomáhá organizacím ony projekty popsat, zdokumentovat a inkubovat tak, aby libovolný programátor v Česku, když bude mít zrovna čas, si mohl sednout za počítač a psát aplikaci a poslat zpátky kód,“ popisoval Lupě Česko.Digital krátce po jeho založení.
Z vedení organizace odešel v roce 2021, kdy jako její nová ředitelka nastoupila Eva Pavlíková. O další dva roky později ji nahradil dosavadní šéf Česko.Digital Jan Kotara.
Vrchol veřejného zájmu organizace zažila za covidové epidemie, kdy pomáhala státu s vytvářením tehdy neexistujících digitálních služeb. Jejím hlavním projektem byl Covid portál, kde se soustředily informace o nemoci, očkování nebo řešení důležitých životních situací. „Do projektu se z komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital zapojilo v průběhu 14 dní přes 100 profesionálů. Jakmile byl web funkční, předali jej dobrovolníci do správy Ministerstva vnitra ČR,“ popisuje Česko.Digital.
Až organizace koncem letošního roku definitivně skončí, zůstanou po ní dva samostatně fungující projekty: Pomáháme.Digital, která se zabývá pomocí digitálně vyloučeným lidem a nová BUDEMU, která navazuje na projekt Nezisk.Digital a bude pomáhat s digitalizací veřejněprospěšných služeb.
“Nechceme jenom pomáhat jednotlivým veřejně prospěšným organizacím implementovat technologie, ale udělat z celého občanského sektoru profesionální, silný, udržitelný kompetentní pilíř společnosti, který jí dlouhodobě a spolehlivě slouží,” popisuje své záměry ředitelka nové organizace Lucie Ottinger. Její tým doplňují další dva spoluzakladatelé Romana Pokorná a Matěj Malecha (všichni tři jsou na úvodní fotografii k tomuto článku).
Pro neziskovky může mít digitalizace procesů podle BUDEMU velký význam. „Pokud by jedna organizace dokázala na jednom procesu ušetřit 5 hodin týdně, bavíme se o více než šesti pracovních týdnech ročně, které by mohly být věnovány práci se skutečným dopadem. Víme, že to funguje. Blízký soused díky digitalizaci uvolnil kapacitu pro práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a rodinami z romské komunity a rozšířil služby do Děčína. Centru LOCIKA lepší práce s e-mailingem ztrojnásobila počet pravidelných dárců,“ přibližuje organizace.
Nešetřil: nehasit požár, ale hledat příčinu
„Největší úspěch Česko.Digital jsou pro mě ty tisíce lidí, které projekt nadchl k práci pro veřejné dobro. Toho si cením nejvíc,“ rekapituluje zakladatel Česko.Digital Jakub Nešetřil. „Celou dobu jsme byli jakýsi inkubátor veřejně prospěšných nápadů, které u nás vznikly nebo se vylepšily, ale potom se osamostatnily a předaly se dál,“ popisuje.
Organizace podle něj pomohla vytvořit poptávku po kvalitních digitálních službách. „Začínali jsme v době, kdy jsme za sebou měli aféry typu OpenCard, a měli jsme pocit, že každá IT zakázka musí být zkorumpovaná a že stát IT vůbec dělat neumí. A my jsme se snažili mluvit o tom, že jsme digitálně vzdělaný národ a máme chtít po státu kvalitní digitální služby. O osm let později jsme v situaci, kdy začíná být politicky neprůchodné dělat digitální služby špatně. To je pro mě obrovská výhra,“ dodává.
Úroveň eGovernmentu se podle něj za uplynulé roky výrazně zlepšila. „Máme spoustu digitálních služeb, které fungují skvěle. Úspěchem je i to, že máme Digitální a informační agenturu (DIA) nebo zákon o právu na digitální služby – i když politici odhlasovávají stále další odklady jeho účinnosti,“ říká. Jako příklad z vlastní zkušenosti popisuje možnost vyřídit si online nový řidičský průkaz nebo používat aplikaci eDoklady.
Nebyla ale ambice projektu na začátku větší? „Za covidu bylo naším velkým úspěchem, že jsme proškolili asi 50 tisíc učitelů v distanční výuce. Kurzy jsme přitom zorganizovali po lockdownu asi během 24 hodin. Postavili jsme také Covid portál, který obsloužil miliony lidí,“ vypočítává první velké projekty Česko.Digital. „S přibývajícím časem si náš tým uvědomil, že dokážeme dobře hasit urgentní požáry. Ale když už hasíte desátý požár, začnete přemýšlet, jestli problém není v požárních směrnicích nebo hasicích přístrojích a podobně. Jestli prostě neexistuje nějaké systémovější řešení,“ vysvětluje.
„Česko.Digital se proto začalo posouvat k systémovější práci. To je věc, která není tolik vidět, není tolik glorifikovaná, je dlouhodobější. Zároveň se spolupráce se státem na dobrovolnické bázi dělá mnohem hůř – nemůžete přebírat zodpovědnost za kvalitu, za deadliny, a to spolupráci s úřady dost komplikuje,“ uznává.
Česko.digital tak postupem času posunulo do nových oblastí. Vyvinula se z něj zmíněná organizace Pomáháme.Digital, která spolupracuje se sociálními službami a radí jim, jak jejich klienti mohou například žádat online o dávky prostřednictvím aplikace Jenda nebo jak mohou lidé bezpečně používat aplikace jako je WhatsApp. „Nehasíme požár, ale řešíme příčinu: sociální služby mají na jedné straně největší potenciál snížit digitální propast, ale na straně druhé se samy často ocitají na kraji digitální propasti,“ říká o sobě organizace.
Z Česko.Digital vzešly také výrazné osobnosti, které se aktivně pokusily vylepšit fungování eGovernmentu. Nejznámější je bývalá ředitelka organizace Eva Pavlíková, která několik let působila jako šéfka sekce IT, analýz a veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj. Snažila se tam mimo jiné změnit způsob, jakým úřad zadával veřejné IT zakázky. Po nástupu ministryně Zuzany Mrázové ale byla její sekce zrušena a Pavlíková i s většinou svého týmu z úřadu odešla. Neúspěšně se pak ucházela o funkci ředitele státního IT podniku NAKIT a nakonec nastoupila na ČVUT, kde je momentálně prorektorkou pro informační systémy a technologie.
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Podle Nešetřila jde jen o jedno z výrazných jmen, které jeho organizací prošly. „Úžasnou práci ve spolupráci se státem udělala Blanka Šoulavá, která mimo jiné řídila analýzu Digitálně na půl plynu o tom, jak lidé hodnotí digitální služby státu,“ říká.
„Skvělou práci samozřejmě odvádí dosavadní výkonný ředitel Česko.Digital Jan Kotara. A musím zmínit Matěje Chytila, který s Evou Pavlíkovou založil organizaci Byro. Česko.Digital s ní rozjelo Festival kreativní byrokracie, což je jakýsi svátek lidí, kteří se odmítají smířit s tím, že věci nejdou. Mají motto: Měníme ‚ne, protože‘ na ‚ano, pokud‘, což se mi hrozně líbí. Udělují také cenu za Úřednický čin roku, která stojí na radikální myšlence, že i úředníci mohou dobře dělat svoji práci,“ usmívá se.
Sám Nešetřil momentálně působí jako prorektor ČVUT pro podnikavost a transfer technologií. Je součástí týmu rektora Michal Pěchoučka, který chce technickou univerzitu modernizovat a proměnit v prestižní technologické centrum.
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