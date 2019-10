 »  Používání Facebooku klesá, Ubuntu slaví 15 let a TikTok je prý národní hrozbou

Margrethe Vestager začne vyšetřovat Apple. Její iPhone jí totiž připomněl, ať si „nainstaluje“ Apple Pay. Tedy alespoň to tvrdí agentura Bloomberg v Margrethe Vestager's Nagging iPhone Helps Put Apple Pay on Antitrust Radar. K čemuž je vhodné dodat, že se to děje vždy po aktualizaci iOS a nejde o instalaci (Apple Pay je součástí iOSu), ale o přidání karty, aby bylo možné telefonem platit. Antimonopolní šetření je v tomto případě poněkud zvláštní nápad, byť by jistě neuškodilo, aby na iPhone/Watch bylo možné mít i Google Pay. Ale je to v zásadě jedno, protože Apple Pay funguje s kteroukoliv kartou banky, která se rozhodne tuto užitečnou věc podporovat. Ale možná je to celé trochu jinak a Bloomberg jako obvykle vytváří jen senzační titulky.

Facebooku kleslo od roku 2017 užívání o 26 %. Ještě zajímavější na tomto poklesu je, že jiné sociální sítě takovým úbytkem netrpí. Plyne to z dat od společnosti Activate, Inc. a srovnání počtu hodin trávených na Facebooku – v roce 2017 to bylo v USA 14 hodin měsíčně, v roce 2019 to bylo už jenom 9 hodin. Viz Report: Facebook usage drops a stunning 26% since 2017.

Tiktok může představovat ohrožení národní bezpečnosti, upozorňují američtí senátoři. Doporučují zahájit vyšetřování s ohledem na vlastníky (čínská společnost Bytedance) a velké rozšíření (jen v USA jde o 110 milionů stažení). Riziková je podle nich bezpečnost dat na TikToku, cenzorské praktiky a možnost zahraničních vlivových kampaní v USA. Viz též Video App TikTok May Pose National Security Threat, Senators Say. Další užitečné informace o TikToku najdete ve Facebook se TikToku bojí. Marketéři a rodiče by měli též.

Nová studie zpochybňuje existenci herní poruchy, nemoci poměrně nedávno přidané mezi uznávané nemoci. Z dotazování 1004 dětí vědcům vyšlo, že se nedá hovořit o nezdravém vztahu k hraní vedoucím k problematickému chování ani emočním či vztahovým problémům. Autoři studie považují podobné věci za prostou součást dospívání a výskyt dalších problémů, které prostě nesouvisí s hrami. Hry pak vlastně ve skutečnosti slouží jako únik před reálnými problémy v reálném světě. Detaily v NOTHING CLINICALLY “WRONG” WITH OBSESSIVE GAMERS, NEW STUDY FINDS.

TELEgraficky

Facebook zničil narozeniny ■ Devět alternativ k Airbnb ■ Reddit integrace Snapchatu ■ Screaming Frong 12.0 ■ Thunderbird 68.2.0 ■ Firefox 70.0 ■ Ghost 3.0

WEBDESIGN, INTERNET

Imgur přestal podporovat NSFW sekce Redditu. Ohrožuje to růst i obchodní aktivity imgur. Detaily v DISCONTINUING SUPPORT FOR NSFW IMGUR R/SUBSECTIONS ASSOCIATED WITH REDDIT COMMUNITIES.

Deset let zneužívání vydavatelů Facebookem je hodně dobrý důvod, proč nevěřit nové News záložce, píše TechCrunch ve Why the Facebook News tab shouldn’t be trusted. Velmi správně připomíná věci jako éru vyhozených investic do videa, instantní články a kompletní odstranění zpráv z News Feedu. Je to velmi důležité čtení, které je postaveno i na konkrétních číslech. Vydavatelé jsou, bohužel, stále nepoučitelní.

SOFTWARE

The Internet Archive je nově bohatší o 2500 her pro DOS. Viz Thousands of DOS games have been added to the Internet Archive a Software Library: MS-DOS Games. Přímo tam si je můžete v prohlížeči spustit s pomocí emulátoru.

Discord uživatelům deaktivuje účty bez telefonu a nutí je telefon přidat. K deaktivaci stačí snaha si změnit heslo nebo e-mail. Celé je to ještě pikantnější v tom, že na Redditu firma o sto šest blokuje kohokoliv, kdo si stěžuje, a vůbec dělá podivné věci. Viz PSA: Discord is deactivating accounts without phone numbers now.