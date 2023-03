PPF na nákupu v Německu. Proč ji tak zajímá ProSieben?

Na mnichovském předměstí Unterföhring je mediální městečko, ve kterém sídlí německá skupina ProSiebenSat.1 Media. V moderních budovách se pomyslně odehrává zajímavý mocenský souboj.

Provozovatel televizních stanic v Německu, Rakousku a Švýcarsku momentálně trochu napíná své akcionáře. Odložil totiž zveřejnění hospodářských výsledků. Teprve od podzimu má nové vedení. A teď má také nového spolumajitele – českou finanční skupinu PPF.

Nejprve PPF 21. února koupila akcie odpovídající podílu ve výši 9,1 procenta. A jen krátce poté, v úterý 7. března, svou pozici posílila – nyní drží 10,1 procenta akcií. Firma nejbohatší Češky Renáty Kellnerové se tak stala druhým největším podílníkem v ProSieben.

Největší podíl v ProSieben má rodina italského magnáta Silvia Berlusconiho. Přibližně čtvrtinový podíl v ProSieben vlastní prostřednictvím společnosti MFE (MediaForEurope), mateřské korporace známé firmy Mediaset. Generálním ředitelem firmy je Pier Silvio Berlusconi, syn někdejšího italského premiéra.

Většina ostatních podílů v ProSieben je rozdrobena mezi různé banky, fondy a další institucionální investory ze Spojených států, Lucemburska, Německa nebo Velké Británie.





Od televizí k About You

Vyjádření PPF k investici do německé mediální skupiny bylo stručné: „PPF věří, že proces digitální transformace ProSieben zvýší hodnotu společnosti pro všechny její akcionáře. PPF je v tomto procesu připravena k součinnosti s managementem a dozorčí radou ProSieben.“

Německá média si to vyložila jako podporu generálního ředitele Berta Habetse, který se nejvyšší pozice v ProSieben ujal teprve 1. listopadu. A také jako komplikaci pro Italy a jejich obchodní plány. Berlusconiho rodina by chtěla německé, rakouské a švýcarské aktivity ProSieben víc provázat se svým podnikáním v Itálii a ve Španělsku. Vznikla by tak lukrativní západoevropská mediální struktura se širokým záběrem podnikání: od televizí přes internet až po rádia a produkční společnosti.

Bert Habets, generální ředitel skupiny ProSiebenSat.1 Autor: Benedikt Müller, ProSiebenSat.1 Media

Italové by chtěli, aby se ProSieben soustředila na televizní podnikání a na produkci zábavních formátů. Do této divize spadají kanály Pro7 a Sat1, rakouská ATV nebo produkční firma Seven.One Studios, která licencuje úspěšné televizní formáty. Některé z nich známe také z českých stanic – například reality show Svatba na první pohled (TV Nova) nebo Můj muž to dokáže (TV Prima).

Na německém trhu mají stanice ProSieben celkový podíl na sledovanosti 26 procent. Jde o sedm volně dostupných kanálů a tři placené programy. Ve Švýcarsku dosahuje podíl na trhu 14 procent, v Rakousku 27 procent. Ještě vyšší než sledovanost je podíl na tržbách z televizní reklamy. V Německu do ProSieben přitéká 38 procent peněz od zadavatelů reklamy. V Rakousku je to 41 procent, ve Švýcarsku 25 procent.

Televizní byznys je doplněný seznamkovými aplikacemi (Parship, ElitePartner), nástroji pro internetovou reklamu, distribucí streamovaného videa a investicemi do elektronického obchodování. ProSieben má například podíl v internetovém prodejci oblečení About You a investovala také do portálu o počasí Wetter.com.

„Těší nás, že paní Kellnerová považuje ProSiebenSat.1 za atraktivní investici a dala naší společnosti svou důvěru,“ reagovala mluvčí německé firmy na vstup PPF. První kontakty označila za pozitivní.

Investiční AZ-kvíz

Pro českou finanční skupinu je to první vykročení do mediálního byznysu v západní Evropě. Momentálně prostřednictvím Central European Media Enterprises (CME) podniká ve střední a jihovýchodní části regionu. Naposledy přikoupila televizní stanici v Chorvatsku.

„Co se týká televizí, podařilo se tak spolu se CME ze skupiny PPF na mapě propojit jihovýchodní Evropu se západní. Kdyby to byl AZ-kvíz, tak jsme právě vyhráli,“ glosoval situaci ředitel komunikace PPF Leoš Rousek na svém Twitteru.

„Proč je pro nás tahle investice důležitá? Jde o obor, který známe, na nových trzích. Ve společnostech, které mají potenciál dál růst. Vidíme v současnosti příležitosti v Evropě, tak si pro ně jdeme. A to ProSieben přesně splňuje,“ dodal Rousek.

Bavorský ministr pro mediální záležitosti Florian Herrmann tuto investici přivítal. „Investice PPF do ProSiebenSat.1 je skvělý signál, který posiluje Mnichov jako mediální lokalitu. Vítáme závazek společnosti CME zajistit budoucí životaschopnost společnosti a zároveň zachovat její nezávislost. Rozmanitost médií je založena na hospodářské soutěži, pro kterou je zachování nezávislosti zásadní. Jako ministra pro média mě proto velmi těší, že společnost ProSiebenSat.1 získala v CME dalšího silného partnera,“ napsal.

V Česku pod CME patří televize Nova. Jakmile ji PPF koupila, nařídila restart videoslužby Voyo a masivní investice do natáčení obsahu pro internet. Šéfem CME se stal francouzský bankéř Didier Stoessel, který dal manažerům za úkol, aby do roku 2026 mělo Voyo milion uživatelů v Česku a na Slovensku. Momentálně jich má už 500 tisíc.

Orientace na digitální média a přímé platby od spotřebitelů má logiku. Zájem diváků o tradiční lineární vysílání ve světě obecně klesá a ze Spojených států i z Evropy přicházejí zprávy o neuspokojivých výnosech z reklamy na klasických televizních stanicích. I mnohem větší globální korporace typu Disney nebo Warner Bros. Discovery se ve svých zprávách pro investory zamýšlejí nad strategií pro televizní kanály.

Češi proti Italům?

Skupina ProSieben měla 2. března představit ekonomické výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku a za celý rok 2022. Pouhé dva dny předtím oznámila, že výroční prezentaci odkládá na neurčito, neboť musí dořešit úřední záležitosti u svých dvou dceřiných společností, které tvoří jen okrajovou část jejích výnosů. Jde o podnikání s dárkovými poukazy na zážitky. Podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung se „objevily značné pochybnosti, které otřásly celou skupinou“.

Mediální koncern nevyloučil, že bude muset kvůli novým zjištěním odložit i květnovou valnou hromadu.

Italové už nějakou dobu usilují o křeslo v dozorčí radě ProSieben. Jedno místo je nyní volné, další tři by se měla obměnit ještě během letošního roku. Německá média s odvoláním na své zdroje doplnila, že Berlusconiho MFE by mohla vzhledem k výši podílu usilovat dokonce o dvě místa.

PPF se na to ovšem nechce dívat jen tak zpovzdálí. „PPF zahájila komunikaci s ProSieben ohledně zastoupení akcionářů v dozorčí radě společnosti. PPF věří, že ProSieben zajistí spravedlivé zastoupení všech významných akcionářů v dozorčí radě,“ dodává tisková zpráva k navýšení podílu.





Německá média připomínají, že Češi už investovali do ProSieben dřív. V letech 2019 až 2021 byl důležitým podílníkem Daniel Křetínský, který postupně nabyl až 12 procent firmy. Později ale svůj podíl snižoval, akcie se ziskem prodával, a nakonec držel méně než tři procenta akcií.

Daniel Křetínský je členem poradního výboru rodiny Kellnerových. Tento výbor poskytuje Renátě Kellnerové i jejím dětem konzultace ke strategickému směřování PPF po tragické smrti zakladatele společnosti Petra Kellnera. K rodině má Daniel Křetínský blízko i jinak: už několik let je partnerem parkurové jezdkyně Anny Kellnerové.