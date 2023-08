Pravidla o cenných papírech platí i pro krypto vývojáře, má jasno SEC

Žaloba SEC vs. Richard Heart je na první pohled jasná jako facka: jde s největší pravděpodobností o průhledného podvodníka, který si nedával příliš pozor. Případ má ale řadu zajímavých dílčích bodů s potenciálním velkým dopadem na krypto ekosystém.

Bez zajímavosti také není ani fakt, že s žalobou SEC přispěchala v krátké časové pauze po nepříliš uspokojivém soudním rozhodnutí ve sporu se společností Ripple. Celá kauza se totiž ve skutečnosti táhne již od roku 2019. Že by americká SEC potřebovala co nejrychleji dosáhnout nějakého přesvědčivého dílčího vítězství ve své svaté válce proti krypto průmyslu?

Pojďme si ale spíše shrnout, o co v celé žalobě vlastně jde. SEC ve stručnosti tvrdí, že se Richard Heart, občanským jménem Richard Scheuler, prohřešil masivním porušením amerických zákonů o cenných papírech, když opakovaně prodával neregistrovaný cenný papír, nabízel úročící program a pomáhal uměle vyhnat nahoru cenu kryptoměnového tokenu, který sám spoluvytvářel.

Podle SEC navíc zpronevěřil prostředky investorů, za které si měl nakoupit drahé hodinky, luxusní vozy nebo vzácný černý diamant, což je prý agentura schopná doložit prostřednictvím účtenek. Co se ale vlastně přesně odehrálo?

Scheuler je provozovatel digitálních tokenů Hex, PulseChain (PLS) a PulseX (PLSX). V roce 2019, na samém prahu předposledního býčího trhu, se mu podařilo takříkajíc chytit vlnu a nabídkou tokenů si přišel na více než miliardu dolarů.

„Heart vyzval investory k nákupu cenných papírů v podobě kryptoaktiv v nabídkách, které neregistroval. Investory pak podvedl tím, že část jejich kryptoaktiv utratil za nesmyslně luxusní zboží," zmiňuje Eric Werner, ředitel regionální kanceláře SEC ve Fort Worthu, v prohlášení k žalobě a doplňuje: „Cílem žaloby je ochránit investorskou veřejnost a pohnat Hearta k odpovědnosti za jeho činy.“

Today we charged Richard Heart (aka Richard Schueler) and three unincorporated entities that he controls, Hex, PulseChain, and PulseX, with conducting unregistered offerings of crypto asset securities that raised more than $1 billion in crypto assets from investors.