 »  Přechod na DVB-T2 přehledně a jasně. Kdy ve vašem regionu skončí DVB-T vysílání?

Veřejnoprávní přechodová DVB-T2 síť 11 aktuálně využívá 27 vysílačů a 39 dokrývačů, přechodová DVB-T2 síť s číselným označením 12 pak disponuje 26 kmitočty pro vysílače velkého výkonu a 51 dokrývači. Všechny současné DVB-T dokrývače Českých Radiokomunikací by pak měly přestat fungovat nejpozději v červnu příštího roku.

Následující tabulka uvádí termíny vypnutí hlavních vysílačů čtyř celoplošných DVB-T sítí, ke kterému bude docházet od letošního listopadu do poloviny příštího roku. Ke konci června 2020 by měl být proces přechodu na DVB-T2 z pohledu hlavních vysílačů ukončen.

Mohlo by se zdát, že na návštěvu prodejny s potřebným vybavením je zatím dost času, navíc většina televizorů vyrobených v loňském roce už by měla být schopná přijímat budoucí DVB-T2/HEVC vysílání. V případě set-top boxů pak může divákům při orientaci pomoci certifikace, kterou prostřednictvím webu DVB-T2ověřeno nabízejí České Radiokomunikace . Vybrat si ale mohou diváci i z necertifikovaných přístrojů , pokud jejich výrobce deklaruje kompatibilitu s DVB-T2/HEVC vysíláním.

Jako první tak na řadu přijde ještě před koncem letošního roku Praha a střední Čechy, od ledna do června roku následujícího by pak měly utichnout i DVB-T vysílače z ostatních lokalit. Poslední se změny dočkají diváci přijímající signál z vysílače Valašské Klobouky – Ploštiny, který se odmlčí 29. června 2020.

Digital Broadcasting pak provozují celkem 62 DVB-T2 vysílačů, jako hlavní je uváděno zmíněných 32 lokalit. Společnost oznámila i termíny vypnutí jednotlivých dokrývačů, celkem by její přechodová síť měla využívat 33 dokrývačů. Lokality jsou řazeny v abecedním pořádku.

Název vysílače Stávající rádiový kanál DVB-T ERP max. [dBW] Rádiový kanál DVB-T2 finální Termín vypnutí vysílače DVB-T 1 Adamov 44 5,0 44 květen 2020 2 Beroun Lhotka 56 25,0 30 leden 2020 3 Blansko Veselice 44 27,0 44 květen 2020 4 Boskovice 46 17,0 46 květen 2020 5 Bruntál Čas 45 25,0 45 květen 2020 6 Dačice Urbanecký vrch 25 23,0 30 únor 2020 7 Holoubkov 30 3,0 21 únor 2020 8 Hranice 46 24,0 46 květen 2020 9 Jeseník

Studniční vrch 45 27,0 45 květen 2020 10 Jeseník

Zlatý Chlum 44 20,0 44 květen 2020 11 Klatovy

Doubrava 44 24,0 44 únor 2020 12 Kutná Hora

Rozhledna 44 24,0 44 duben 2020 13 Liberec Lanovka 25 27,0 43 únor 2020 14 Litoměřice

Michalovice 30 22,0 21 leden 2020 15 Náchod

Dobrošov 44 22,0 44 duben 2020 16 Pelhřimov

Hodějovická vodárna 42 24,0 42 květen 2020 17 Prachatice Křeplice 56 27,0 36 únor 2020 18 Přerov Čekyně 44 24,0 44 květen 2020 19 Příbram

Hvězdárna 56 19,0 45 leden 2020 20 Rosice

Komenského náměstí 44 15,0 44 květen 2020 21 Slavičín 42 20 42 květen 2020 22 Šluknov 30 14,0 21 únor 2020 23 Šumperk Háj 42 24,0 38 květen 2020 24 Tachov 45 17,0 45 únor 2020 25 Třinec Vrch 44 17,0 44 květen 2020 26 Trutnov

Šibeniční vrch 45 22,0 45 únor 2020 27 Varnsdorf město 25 15,0 44 únor 2020 28 Vimperk

Vodafone 56 20,0 30 únor 2020 29 Volary CETIN 25 25,0 30 únor 2020 30 Vrchlabí

Školní 45 17,0 45 únor 2020 31 Vsetín

Lysá hora 46 24,0 46 květen 2020 32 Vyškov 46 20,0 46 květen 2020 33 Žďár nad Sázavou 42 20,0 42 duben 2020

Podle novely zákona o elektronických komunikacích by mělo být možné ve standardu DVB-T vysílat až do února 2021, tento termín je ale určen pouze pro zmíněné menší dokrývače. Ty by ale v naprosté většině měly skončit s DVB-T vysíláním spolu s páteřními vysílači, od kterých odebírají šířený signál.

Pozor na změny kanálů

U většiny nových DVB-T2 vysílacích lokalit se také po spuštění finálních DVB-T2 bude znovu měnit kanál, na kterém daná síť vysílá. České Radiokomunikace shrnují údaje o nových kanálech v rámci své páteřní DVB-T2 sítě na následující přehledné mapičce. U příslušného vysílače je vždy uveden kanál pro DVB-T multiplex 1, 2 a 3 a pod nimi kanál pro finální DVB-T2 sítě 21 (patřící nadále České televizi), 22 a 23, které zmíněné multiplexy nahradí.



Zdroj: České Radiokomunikace DVB-T2 vysílače Českých Radiokomunikací (klikněte pro zvětšení).

Digital Broadcasting shrnuly změny kanálů během přechodu na DVB-T2 v následující tabulce. V současnosti vysílá Digital Broadcasting původní celoplošný DVB-T multiplex s číselným označením 4 a zároveň přechodovou DVB-T2 síť číslo 13. Finální DVB-T2 síť by měla být označena jako multiplex 24.



Zdroj: Digital Broadcasting Plánované změny kanálů u DVB-T2 vysílání (klikněte pro zvětšení).

Změny kanálů u finálního DVB-T2 vysílání se příliš nedotknou pouze veřejnoprávního multiplexu České televize, který nabízí HD verze programů ČT a s výjimkou severních a jižních Čech zůstane na většině v DVB-T2 kanálu 26, který využívá už nyní v rámci své přechodové sítě 11. Pro většinu území České republiky tak bude mít Česká televize pro svoji DVB-T2 síť vyhrazený kanál 26, na kterém vytvoří de facto celostátní jednofrekvenční síť.

Jednodušší pozici mají i diváci u finální DVB-T2 sítě 24, která nahradí současnou přechodovou DVB-T2 síť 13, provozovanou společností Digital Broadcasting. Ta v hodně případech využije současné kmitočty DVB-T multiplexu 4, který svou programovou nabídkou nahrazuje. V DVB-T2 navíc přechodová síť Digital Broadcasting šíří HD verze programů Joj Family, Prima Comedy Central a regionálních televizí Polar a V1, které v DVB-T v této kvalitě dostupné nejsou.

Složitější bude vývoj současné přechodové DVB-T2 sítě 12, do které České Radiokomunikace umístily své komerční klienty z multiplexů 2 a 3. Z jejich přechodové sítě mají vzniknout dvě finální DVB-T2 sítě označené čísly 22 a 23. Pro ty pak budou využity primárně kmitočty, na kterých už vysílají současné DVB-T sítě nebo přechodová DVB-T2 síť 12.