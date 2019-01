 »  TOP 10 těch nejzajímavějších DVB-T2/HEVC set-top boxů, kterým zatím schází certifikace ČRa

Stejně tak mezi set-top boxy doporučovanými Českými Radiokomunikacemi nenajdete jediný přístroj v cenové hladině nad tři tisíce korun a v rozmezí od dvou do tří tisíc pak pouze jeden jediný – GoSAT GS7075 COMBOi za 2990 korun.

Každopádně při koupi televizního přijímače by se měl zákazník ujistit, že kromě vysílacího standardu DVB-T2 zvládá přístroj i videokodek HEVC, protože právě v něm tuzemské DVB-T2 vysílá. Pokud by televizní přijímač deklaroval pouze DVB-T2 bez formátu HEVC, divák by se musel pro sledování televize spokojit pouze se zvukovým doprovodem, protože obrazovka by kvůli nemožnosti zpracovat obrazové informace zůstala černá.

Necertifikovaný přístroj, ať už televize, nebo set-top box, neznamená, že nebude přijímat tuzemské DVB-T2/HEVC vysílání. Certifikát DVB-T2 ověřeno , který udělují České Radiokomunikace, zase negarantuje kupci takto označeného zařízení vrácení peněz v případě, že přístroj nebude korektně přijímat vysílání finálních DVB-T2 sítí , jako to nabízí certifikáty některých prodejců . Spuštění finálních DVB-T2 multiplexů je naplánováno na rok 2020.

Co zaručuje certifikát DVB-T2 ověřeno?

Mezi certifikovanými přijímači také například není ani jediný box používající poměrně populární platformu Enigma. Vlastně bylo do konce roku 2018 certifikováno nějakých třicet set-top boxů pro budoucí české DVB-T2. Naopak co se týče certifikace DVB-T2 televizorů, těch se logem DVB-T2 ověřeno pyšní drtivá většina.

Všechny set-top boxy rozebírané v dnešním článku jsem osobně vyzkoušel buď já, nebo některý z kmenových recenzentů serveru DigiZone. Konkrétně TechniSat DigiPal DAB+ recenzoval Čestmír Polák a model Ferguson Ariva T265 podrobně rozebral Petr Žák.

Vzhledem k tomu, že zhruba rok před vypnutím DVB-T není značná část českých domácností na přechod na DVB-T2 s kompresí, kodekem, H.265/HEVC připravena, hodí se myslím jakékoli rozumné informace a tipy na dobré výrobky.

V tomto článku se snažíme doporučené tipy prezentovat bez ohledu na abecední či jiné pořadí, jméno výrobce nebo deklarované kvality. A protože se říká, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci, čemuž ostatně věřím i já, nabídnu vám jak ty drahé a dražší, tak samozřejmě i levnější set-top boxy. A hned na začátek tu máme jednu hodně atypickou, ale velmi dobrou chuťovku…

TechniSat DigiPal DAB+: Vše, co si můžete přát



Původně se s prodejem této unikátní kombinace pro příjem DVB-T/T2 a DAB/DAB+ v České republice vůbec nepočítalo. Nakonec se u nás ocitla společně s dalšími výrobky. Někdy se člověk pro něco nadchne a musí to okamžitě mít. Poté, až si „to“ pořídí, již toto nadšení pomine. To však není příběh tohoto přijímače.

Po čtrnáctidenním prověřování jsem stejně nadšený jako v době před několika měsíci, kdy jsem si o přijímači mohl pouze přečíst na firemních stránkách TechniSatu. Cena přijímače je sice exkluzivní, ale to je i přijímač, který je „nadupaný“, nadčasový a spolehlivý. Směnný kurz koruna/euro může cenu postupně o něco snížit, jde to však pomalu.

Setkal jsem se pouze s jednou vážnější chybou, kdy po přepnutí TV/RADIO a opačně někdy zamrzlo audio. Stačilo však přepnout na TV seznam a vrátit se zpět k rozhlasovému seznamu.

Pamatujte ale, že připojení k internetu přes Wi-Fi je možné jen přes dokoupitelný USB adaptér a že při nahrávání pořadů není možné současně sledovat jiný kanál, a to ani z téhož multiplexu, což je jedna z mála negativních vlastností přijímače.

Pořízený záznam je možné stříhat, ale pouze v případě, že disk je formátovaný souborovým systémem FAT32. HbbTV je však bezchybné, pohyb v menu velice rychlý, a přijímač si umí skvěle poradit i se značně slabým nebo zarušeným signálem, což platí jak pro DVB-T2, tak pro DAB+.

Hodnocení

Autor: TechniSat Dálkový ovladač, přední a zadní strana přístroje. Cena: 4989 Kč Pro: subjektivně vzato vysoká citlivost na signál (T2 i DAB+), otevřené nahrávání, střih nahrávek, internetové rádio, bezchybné HbbTV atd. Proti: při nahrávání nelze sledovat jiný kanál, a to ani na tom samém multiplexu, chybí Wi-Fi, společný vstup pro anténu pro DVB-T2 a DAB

Ferguson Ariva T265 : Po aktualizaci o třídu lepší



Polská společnost má certifikovaný pouze model T760i. Nová verze firmwaru ale dokázala kvality levného T265 v řadě věcí výrazně změnit, i když se už asi certifikace vzhledem ke stáří modelu nevyplatí.

Pozemní digitální přijímač Ariva T265, pocházející z produkce firmy Ferguson a prodávaný za 1090 korun, vykazoval v konfiguraci, ve které byl u nás po uvedení prodáván, slušnou řadu neduhů.

Především velmi často „zamrzal“, postrádal češtinu a ideálně nevypadal ani příjem zemského vysílání v nové normě DVB-T2, který by měl být asi tím nejčastějším důvodem pro koupi tohoto levného přístroje.

Po vydání aktualizace Ariva T265 04012017 už ale bylo DVB-T2 bez problémů a set-top boxu nešlo nic zásadního vytknout. Obraz i zvuk byly reprodukovány ve velmi dobré kvalitě, i když nikoli pochopitelně na takové úrovni, jakou nabízejí třeba satelitní či kabelové přijímače. O něco ostřejší se obraz jevil i z tuneru zkušebního televizoru Samsung UE49KU6472U a kvalitu obrazu tak můžeme označit za slušný průměr.

Po aktualizaci firmwaru jsem měl tak trochu pocit, že mám co dělat se zcela jiným modelem, i když nějaké neduhy se stále najdou. Především v přehrávání multimediálních souborů, kde by neškodila vyšší formátová kompatibilita.

Zvážíme-li ale současnou velmi příznivou cenu, lze přijímač doporučit hlavně těm, kteří jeho multimediální funkce až tolik nevyužijí a vyžadují především dobrý příjem DVB-T2/HEVC.

Hodnocení (verze firmwaru: Ariva T265 04012017)

Autor: Ferguson Nový firmware přístroji jednoznačně prospěl. Cena: 799 Kč Pro: příznivá cena, bezproblémová reprodukce vysílání v DVB-T2/HEVC, volně využitelné nahrávky Proti: slabší formátová kompatibilita multimediálního přehrávače pro videa, u filmů ve formátu DivX/Xvid problémy s externími titulky

Strong SRT 2401: Multifunkční a s Androidem

Jestliže vám nestačí prostý set-top box pro DVB-T/T2 a rádi byste si užili něčeho kombinovanějšího, můžete sáhnout po přístroji s Androidem. Jeden funkční tu mám a zvládne i příjem vysílání v Ultra HD.

Set-top box zakoupíte v kompletní podobě, ne jako řadu jiných, které doprovází pouze tradiční dálkový ovladač, takže hned po koupi sháníte ještě nějaké polohovací zařízení, bez něhož se tu opravdu neobejdete. Tady navíc dostanete i kabel HDMI a jako bonus satelitní tuner DVB-S/S2 pro příjem volných (FTA) kanálů, což v mém případě (Astra) znamenalo například ČT24, slovenské TA3 či třeba Relax, Rebel, nebo také Ultra HD stanice jako Pearl TV 4K UHD, UHD1 by Astra a Fashion 4K. Podle výrobce však příjem vysílání ve 4K zvládne i tuner DVB-T2.

Strong překvapuje řadou věcí, a to nejen solidní instalací, ale i tím, že tu vůbec nějaká je. Dojem kazí zejména absence Česka a Slovenska v nastavení země pro ladění na DVB-T/T2 (v satelitní části kupodivu nechybí), i když volba Německo fungovala bez problémů, včetně češtiny v EPG (ypsilon na konci popisku pořadu nepočítám). Přišel jsem na nějaké potíže s komunikací ovladače a přijímacího USB členu, ale možná šlo o problémy kusu.

Obrazové podání bylo výborné, při přepojení z referenčního televizoru Hisense H55NU8700 (35 000 Kč) byl sice rozdíl trochu patrný, ale kvalita Strongu byla nepopiratelná, a to jak u DVB-T/T2, tak například u 4K stanic ze satelitu. Co však oceňuji daleko víc, je stabilní chod a dobré sladění hardwaru a softwaru, což u přístrojů s Androidem není příliš obvyklé. Za solidní peníze tak dostáváte slušný a výtečně vybavený set-top box s podporou řady lokálních aplikací a výbornou spoluprací s mobilem přes funkci sdílení obrazovky.

Hodnocení

Autor: Omko.cz Cena: 2799 Kč Pro: cena/výkon, spolehlivý chod bez restartování a dalších potíží, výborný obraz, příjem vysílání ve 4K, velice dobré EPG, kompatibilita s řadou aplikací včetně HBO GO, satelitní tuner (FTA) jako bonus, nahrávání i na microSD Proti: méně spolehlivý dálkový ovladač (RF), jen částečná lokalizace

TechniSat Digipal Isio HD: HbbTV i online rádia



Podpora H.265/HEVC, ale i vysílání v H.264, přístup na internet včetně internetových rádií, nahrávání s možností střihu záznamu či zmiňované HbbTV. Na druhou stranu ale také trochu specifické ovládání.

Lokalizace je prakticky úplná, ale nedotažená (mj. na dálkovém ovladači), v češtině je teletext, EPG i drtivá většina položek v menu nastavení. Kompatibilita multimédií je vynikající, či spíše excelentní, a nebýt zbytečných nedostatků jako absence externích titulků ve videu, bylo by to dokonalé. Námitky nemohou být proti osazení rozhraními, kde najdete i dvojici USB a tradiční SCART. Co při dané ceně nepotěšilo, byla absence Wi-Fi, i když přijímač je tzv. Wi-Fi Ready.

Fungování přístroje bylo spolehlivé, reakce rychlé a maximálně vás potká ani ne půlsekundové čekání na zobrazení seznamu naladěných kanálů. Dvakrát ale vyvolat nešel a jednou se box zčistajasna přepnul do angličtiny (nikdy jindy to už neudělal).

I přes drobné nesrovnalosti, včetně jazykových, klady jednoznačně převažují. Digipal Isio HD má například bezchybný náběh EPG, má také vynikající a hodně citlivý tuner (subjektivně vzato), vysoký stupeň kompatibility s českými aplikacemi HbbTV a možnost úpravy nahrávky. Určen je pro ty, kteří chtějí velmi kvalitní set-top box s vynikajícím obrazovým podáním do jakýchkoli příjmových podmínek. Co vám nezachytí on, už nejspíše žádný jiný nedokáže.

Hodnocení

Autor: TechniSat Cena: 4490 Kč Pro: vysoce citlivý tuner (subjektivně vzato), spolehlivé HbbTV, vysoká obrazová kvalita, rychlé operace, nahrávání do běžného formátu navíc s možností editace, šikovně dělaný přístup na internet, internetová rádia, výborná výbava s někdy až neskutečnými možnostmi, ale… Proti: …chybí zabudované Wi-Fi, chybná identifikace napojené TV, hodily by se kvalitnější baterie do dálkového ovladače.

Humax HD Nano T2: Jiná liga a s HbbTV

Kvalitní a také příjemně těžký set-top box se zmiňovaným „červeným tlačítkem“ a samozřejmě i s tunerem kompatibilním jak se současným DVB-T, tak s nastupujícím DVB-T2/HEVC.

Tak takhle nějak má vypadat set-top box za patnáct set, dva tisíce. Na pohled kvalitní, po zapnutí (bohužel delším – kolem 32 s) rychlý a solidně vybavený, i když tady má Nano T2 v provedení pro Česko svá omezení. To souvisí především s vypnutím funkcí na tlačítku TV Portal, což se zřejmě dotklo i podpory síťových multimédií. Jinak je na tom set-top box výtečně, až na absenci externích titulků v multimédiích a třídění naladěných stanic. To je poněkud omezené a v tomto směru bych od značky očekával více.

Obrazově, a i zvukově, nelze mít námitek, chování na českém DVB-T2 bylo vynikající, což se týká i resamplování z SD rozlišení, v němž jsou dnes vysílány všechny kanály s výjimkou České televize. Výhodou je rovněž všestranné nastavení, jehož valnou část si navíc odbudete v instalaci, kde jasně stanovíte veškeré důležité parametry. K internetu přístroj připojíte ethernetovým kabelem, podle dovozce však bude možné dokoupit i modul pro bezdrátové připojení přes Wi-Fi a v tomto okamžiku s výhodou využijete dvou rozhraní USB.

Pokud hledáte přístroj pro HbbTV, který nebude stát tolik co TechniSat a bude sofistikovanější než Alma iHD, tady možná budete doma. Zvláště když vám nebudou vadit omezená multimédia.

Hodnocení Cena: 1990 Kč Pro: excelentní provedení i zpracování, výtečný a dobře čitelný dálkový ovladač, výtečný obraz i zvuk, stejně jako ovládání a EPG, solidní HbbTV na všech kanálech, včetně FTV Prima Proti: pomalý start, omezená kompatibilita v multimédiích, někomu může vadit i absence HDMI (CEC) a přehrávání multimédií ze sítě

Optex ORT 8932-H: Dva tunery a super cena

Na českém trhu mnoho přístrojů se zdvojenými tunery není. Optex ten svůj nabízí za mimořádně příznivou cenu a přidává i něco navíc.

Od napojení na internet příliš nečekejte. Box se většině uživatelů asi vůbec ani nevyplatí připojovat. Aplikace jsou k dispozici pouze dvě (DLNA podporováno není) a přidat do Počasí další místo nebo zavést si novou rozhlasovou stanici nelze. A zcela chybí i české a slovenské reálie. Kvůli funkcím na domácí síti a internetu ale tenhle set-top box nejspíše kupovat nebudete.

Při vynikajícím poměru cena/výkon, resp. cena/obrazová kvalita, půjdete spíše po možnosti bezproblémového nahrávání jednoho pořadu a sledování druhého (nebo dvou najednou a sledování třetího) a také po obrazové kvalitě. Ta byla ve srovnání s referenčním televizorem v ceně kolem třiceti tisíc korun překvapivě vysoká, resp. rozdíly byly nízké.

Škoda, že set-top box má hůře čitelný dálkový ovladač, takže pro ty se slabším zrakem či s brýlemi není, a že nepodporuje tzv. společné ovládání přes HDMI (CEC). Občas sice také narazíte na špatný překlad, ale celkově vzato je lokalizace výborná, stejně jako prakticky celý set-top box.

Vzhledem k ceně, výbavě a obrazovému podání je Optex ORT 8932-HD výbornou nabídkou, kterou mohu jen doporučit. Navíc dostanete, subjektivně vzato, i vyšší citlivost na signál, což se rozhodně hodí.

Hodnocení Cena: 1199 Kč Pro: excelentní poměr cena/výkon, obrazová kvalita, zdvojené tunery, nadprůměrná citlivost na signál (subjektivně bráno), výrazné menu nastavení Proti: při nahrávání stále bliká značka Rec, a to i po přepnutí na jiný kanál, hodně slabé síťové funkce, krátká pauza při vstupu (a odchodu) do EPG

TechniSat Digipal T2 DVR: Kvalitní, rychlý, svůj

Bez HbbTV, ale jinak TechniSat se vším všudy. Vidíte tu spoustu možností a také kvalitní obrazové podání i subjektivně vzato vysokou citlivost tuneru DVB-T/T2 na úrovni dobrého televizoru. Na druhou stranu tu jsou opět jistá specifika v ovládání, která ovšem nemusí být tak zlá, pokud si na ně zvyknete.

Je tu ale i „své“ označení tlačítek, kde například SFI je EPG. TechniSat se v základní dodávce dokonce ani neobtěžuje s anglickou verzí příručky. Set-top box však disponuje prakticky úplnou českou lokalizací, i když na cizojazyčné volby tu a tam narazíte. Český jazyk najdete i v EPG a v teletextu a překlad bývá solidní.

Napojení na internet tu sice je, ale v době testu se nepodařilo rozchodit internetová rádia. U multimédií přes USB dobře fungovalo přehrávání hudby i fotografií, ale už nikoli video. Přístroj je však rychlý a je vidět, že tady jste ve zcela jiné třídě než u běžné nabídky. Pokud vám výše uvedené mínusy nevadí a za své peníze chcete zjevně kvalitní a lokalizovaný set-top box s vysokou citlivostí na signál, tady budete doma. A tohle TechniSat Digipal T2 DVR zjevně zvládá.

Cena v době recenze byla 3189 korun, dnes je výrazně nižší.

Hodnocení Cena: 2399 Kč Pro: vysoká obrazová kvalita, příjmové vlastnosti (citlivost tuneru) na úrovni kvalitní TV (subjektivně vzato), prakticky plná lokalizace, rychlé operace, nahrávání do běžného formátu navíc s možností jeho editace, výborná výbava s někdy až neskutečnými možnostmi, ale… Proti: …bez podpory HbbTV, někdy chybná identifikace napojené TV, prakticky nepoužitelné přehrávání videa přes USB

Mascom MC750T2 HD: Výborný obraz i média

Malý, solidně vyrobený set-top box nabízí připojení na internet s několika aplikacemi, dobře čitelné menu i dálkový ovladač s velmi širokým záběrem infrapaprsku.

Citlivost set-top boxu je subjektivně vzato průměrná, líbilo se mi ale, že Mascom prakticky nekostičkoval, snažil se maximálně udržet signál. A když už mu to nešlo, jednoduše na černé obrazovce vypsal, že je bez něj. Potěšila ale i obrazová kvalita, která byla minimálně na úrovni televizoru nižší střední třídy.

Lokalizace boxu je na poměrně vysoké úrovni, i když není úplná. Tu a tam tak narazíte na nějakou drobnost, jako například v multimédiích. Co jsem však mohl posoudit, například EPG žádné potíže s češtinou nevykazovalo. Po napojení na internet můžete využít i voleb jako FTP, RSS, Počasí a také síťového přehrávání multimédií přes DLNA, které však na dané verzi firmwaru nepracovalo.

Mascom MC750T2 HD nabízí za danou cenu, dnes už dosti nízkou, překvapivě vysokou obrazovou kvalitu, jakou možná najdete v televizoru nižší střední třídy, možná ale výše. Na set-top box má také výborná multimédia, resp. multimédia s vysokým stupněm kompatibility a výtečná je schopnost přehrát i vysoce kvalitní záznam ve Full HD. Pokud máte dobré příjmové podmínky, jde o výbornou kombinaci cena/výkon nebo výtečnou cena/obraz. Poslouží také jako slušný multimediální přehrávač třeba pro fotografie či video z vaší dovolené.

Hodnocení Cena: 699 Kč Pro: kvalitní obrazové podání, výborně čitelné menu, dálkový ovladač s velmi širokým záběrem infrapaprsku à la televizor, výborná multimédia, včetně externích titulků, pro někoho také příjem DVB-T2/HEVC i H.264 Proti: příliš jednoduché EPG

Maxxo T2 HEVC Mobile: malinký a pro Android

Miniaturních tunerů pro přenosná zařízení typu notebook či mobil není ke koupi mnoho. A z toho mála jich můžeme za funkční, nebo alespoň z větší části funkční, označit ještě méně. Tady jsme výrazně nad průměrem.

Televizní signál u mě není právě v nejlepší formě, takže prostá anténní smyčka v době zkoušení nestačila. Přenosná dvouprutová anténa zakončená přísavkou už ale vyhověla a většinou byl příjem bezproblémový, což mi potvrdilo slova výrobce o citlivém přijímacím členu.

Maxxo T2 HEVC/H.265 Mobile HD TV je atypický tuner, který je podle mého schopen nabídnout – v rámci možností samozřejmě – překvapivě solidní příjem DVB-T i DVB-T2 bez nutnosti čerpat data a řešit připojení k internetu. Má velice dobré ovládání a při instalaci nechybí Česká republika ani Slovensko. Aplikace HD TV Player fungovala na LG Flex 2 s Androidem 5.1 bez větších obtíží (výdrž 100 min.) a bez restartování a mrznutí.

Pouze v jednom případě, vinou slabého TV signálu, jsem ji musel ukončit a znova spustit. Vytknout tudíž mohu jen to, že záznamy nejdou umístit na paměťovou kartu, čímž by se šetřila kapacita hlavní paměti, a že také nejdou přehrávat bez připojeného tuneru, čímž by se zase ušetřil akumulátor.

Občas bylo také nutné déle čekat na stažení dat do EPG nebo na daný kanál vstoupit vícekrát. Naopak mile překvapil – na LG Flex 2 – bezproblémový příjem i prezentace HD kanálů České televize na DVB-T2 a také jejich kvalitní záznam.

Hodnocení Cena: 899 Kč Pro: výborná aplikace HD TV Player 2.7 s dobrým ovládáním a rozumným EPG; v případě použitého hardwaru jednoduché uvedení do provozu (!), pracuje i s HD kanály ČT na DVB-T2; subjektivně vzato nadprůměrná citlivost na signál; EPG s českými znaky; v ceně obdržíte vše potřebné, ale… Proti: …adaptér pro USB-C by se hodil, nahrávky nelze sledovat bez připojeného tuneru a umístit je na paměťovou kartu

TechniSat DigiPal T2 HD ex+: Nejen prodejní hit



Nejlevnější set-top box známé značky se stal nejprodávanějším set-top boxem TechniSatu za rok 2018 co do počtu kusů. Co do generovaného obratu se pak umístil na druhém místě. Není divu…

Nabídne vynikající kombinaci ceny a výkonu, občas sice trochu pozlobil, ale vše vyvážil, subjektivně vzato, velmi citlivý tuner na úrovni kvalitního televizoru. Připravte se ale na to, že je funkčně omezen. Nicméně pokud nepožadujete nahrávání a HbbTV, je to v rámci cenové kategorie jedna z nejlepších voleb s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Co se týče potíží s firmwarem, ty byly minimální. Tuším dvakrát se stalo, že když jsem chtěl zesílit hlasitost, přepnul se kanál, několikrát pak v menu OPT nepracovala šipková tlačítka (potíže jsou možná už pryč – značka se o své výrobky stará a vydává nové aktualizace firmwaru).

Škoda také omezeného přehrávání videa, protože kompatibilita u hudebních a fotografických souborů byla opravdu výborná. A internetové stanice? Jejich zadávání vyžaduje trpělivost vpravdě božskou. Kdo ji má, bude mít něco, co nabízí málokterý výrobek. Zřejmě ale jen do příští aktualizace firmwaru…