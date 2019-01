 »  Konec DVB-T se blíží, Digital Broadcasting připravují zdarma semináře k přechodu na DVB-T2

Na přelomu roku tradičně rekapitulujeme, co důležitého a zajímavého se událo na českém internetu. Komu se dařilo a komu ne? Pohled na uplynulých dvanáct měsíců přináší Ročenka 2018.

Ani před koncem roku se výstavba přechodových DVB-T2 sítí nezastavila, České Radiokomunikace zprovoznily v posledním prosincovém týdnu hned několik DVB-T2 dokrývačů. Mimo jiné operátor dokryl lokalitu Strání pro přechodový DVB-T2 multiplex České televize, který pro veřejnoprávní médium spravuje.

Prostřednictvím dvojice dokrývačů pro okolí Blanska a Žamberka doplnily České Radiokomunikace vlastní přechodovou DVB-T2 síť s číselným označením 12, v níž vysílá osmnáct komerčních skupin, jako je Nova, Prima, Barrandov nebo Šlágr.



Autor: ČRA Páteřní vysílače Českých Radiokomunikací.

Kromě tří dokrývačů, které chtějí České Radiokomunikace zprovoznit začátkem příštího roku, má operátor ukončenou výstavbu dvou kompletních přechodových DVB-T2 sítí s pokrytím více než 99,6 procenta obyvatel. Během ledna by se tak zlepšeného pokrytí měli dočkat diváci přechodových sítí 11 a 12 v dosahu středočeských Chocerad. Česká televize pak plánuje během několika týdnů zprovoznit silnější dokrývač umístěný na kopci Praha poblíž Příbrami.

Nové lokality spouští i Digital Broadcasting

Nezahálel ani konkurenční operátor Digital Broadcasting. Ještě během letošního roku jsme intenzivně optimalizovali pokrytí DVB-T sítě s číselným označením 4, která je provozována v současném standardu DVB-T. Postupně se nám povedlo zprovoznit vysílání z dvanácti nových lokalit, rekapituluje aktuální vývoj Martin Roztočil, ředitel vnějších vztahů operátora.

Spuštění dvanácti nových lokalit DVB-T sítě 4 na příslušných kanálech VRCHLABÍ ŠKOLNÍ 45 k VOLARY CETIN 25 k SLAVIČÍN 42 k VIMPERK VODAFONE 56 k PELHŘIMOV HODĚJOVICKÁ VODÁRNA 42 k LIBEREC LANOVKA 25 k BOSKOVICE 46 k ROSICE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 44 k ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 42 k ŠLUKNOV 30 k TACHOV 45 k DAČICE URBANECKÝ VRCH 25 k

Vysílače DVB-T multiplexu 4

Celoplošná DVB-T síť 4 pokrývá 95,8 procenta obyvatel České republiky. Mezi celoplošnými programy je zařazena Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Prima Comedy Central, Joj Family, Relax a Rebel. Ve vybraných lokalitách pak síť šíří i regionální programy TV ZAK, Jihočeská televize, RTM plus, V1, Info TV, TV Morava, TV Slovácko, Polar a Rebel 2 Slušnej kanál.

Multiplex 4 jako základ pro finální DVB-T2 síť

Právě rozvoj multiplexu 4 je pro operátora důležitý i z pohledu následné výstavby finální DVB-T2 sítě, pro kterou získala společnost Digital Broadcasting číselné označení 24. Lokality přechodové DVB-T2 sítě 13 jsou shodné jak s lokalitami našeho současného multiplexu 4, tak i s naší definitivní sítí 24 ve standardu DVB-T2, vysvětluje Roztočil.



Autor: Digital Broadcasting Vysílací lokality přechodové DVB-T2 sítě 13

Ještě tento týden by navíc měly do přechodové DVB-T2 sítě přibýt dvě nové vysílací lokality, zvyšující pokrytí v severních Čechách. O jejich spuštění budeme informovat hned po jejich úspěšném uvedení do provozu.

Vysílače přechodové DVB-T2 sítě 13