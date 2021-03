Příběhy z historie českého internetu: Hardwarový MacGyver ze Seznamu

Na začátcích Seznamu mě bavilo, jak bylo všechno živelné, jak každý den bylo všechno úplně jinak. Můj přirozený naturel univerzálního technika úplně plesal, vzpomíná v našem seriálu o historii českého internetu náš dnešní host P. Z.

K lásce k technice jej přivedl děda, který dokázal opravit všechno od budíku po auto. S počítači se P. Z. poprvé setkal koncem 80. let minulého století, když se spolužákem ze základní školy hrál hry na tehdejších osmibitových strojích. Rodiče mu později pořídili Atari, na kterém se učil i základy programování v Basicu.

„Byl jsem samouk. Tehdy v jednom časopise vycházely programátorské stránky. Byla to na dnešní dobu naprosto nepředstavitelná věc: byly tam dvě A4 kódu v Basicu a já jsem to přepisoval do počítače a snažil se z toho pochopit, jak to funguje,“ vzpomíná dnes.

Jeho další cesta vedla přes gymnázium na pražské ČVUT, kde vystudoval projektování počítačů a sítí. V Praze bydlel na legendárních kolejích na Strahově, kde se staral o část tamní počítačové sítě.

Svůj první e-mail poslal z počítače EARNu, který byl v Československu prvním připojeným počítačem k internetu. „Chodil jsem si tam s kamarádem, který studoval v Brně, mailovat o tom, jestli půjdeme v sobotu na pivo,“ směje se dnes.

Díky spolubydlícímu ze Strahova koncem 90. let nastoupil do Seznamu, kterému se nejdříve staral o hardware. Ve firmě pracuje dodnes, už ale na zcela jiné pozici.

