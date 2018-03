 »  Přichází Turris Mox, modulární a levnější bratr routeru Turris Omnia od CZ.NIC

Domácí router, acces point (AP) pro wi-fi síť, základ pro domácí úložiště NAS, pětiportový switch nebo třeba domácí LTE modem. Nový router Turris Mox z dílny sdružení CZ.NIC může plnit řadu účelů – podle toho, jak si jej uživatel sestaví. Skládá se totiž ze samostatných modulů, které se na sebe dají různými způsoby napojit.

První část zařízení představí CZ.NIC během dneška na crowdfundingovém serveru Indiegogo. Podporovatelům z předloňské kampaně na Turris Omnia nabídne jako poděkování jeden modul, který tvoří doplňkové AP pro rozšíření domácí Wi-fi sítě. „Půjde o modul, který můžete použít, když potřebujete rozšířit dosah Omnie. Stačí ho zapnout a Omnia si ho automaticky přes síť nakonfiguruje,“ popisuje výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip. Dualbandový modul zvládá jak 2,4GHz, tak 5GHz Wi-Fi (ovšem najednou může běžet jen jedno pásmo). Ale to je jen začátek.

V kampani, kterou CZ.NIC spustí v úterý 3. dubna, nabídne Turris Mox celkem čtyři moduly. Základem modulární stavebnice je deska s procesorem (osazena je dvoujádrovým čipem Armada 3720, má 512 MB RAM, USB 3.0 a gigabitový Ethernet). Přes konektor se dá připojit k další modulům: ethernetovému switchi, kartě s miniPCI Express slotem a slotem pro SIM kartu nebo SFP kartě pro napojení na optiku.

Jak vypadá prototyp Turris Mox? Podívejte se:

Jednotlivé moduly se dají různě kombinovat. „Základních kombinací je řádově osmnáct, ale nebudeme ze začátku podporovat všechny,“ vysvětluje vedoucí projektu Turris Patrick Zandl.

Cena na úrovni Raspberry Pi

K jednoduchému fungování postačí už samotná základní procesorová karta, na kterou se dá připojit třeba 2,4GHz Wi-Fi karta, čímž vznikne jednoduchý Wi-Fi router. Pokud k ní připojíme kartu s miniPCI Express slotem a připojenou 2,4 nebo 5GHz kartou, dostaneme dualbandové Wi-Fi AP. Slot na SIM kartu zase zařízení změní v LTE modem, který vytváří Wi-Fi síť.

K miniPCI Express kartě má být dostupná i redukce na rozhraní M.2, které umožní připojení SSD disku – z Moxu se tak dá udělat jednoduché domácí úložiště dat (NAS). Pokud se zařízení osvědčí, plánuje CZ.NIC do budoucna vyrobit také modul s jednou nebo dvěma miniPCI Express kartami, který bude průchozí a možnosti zařízení výrazně rozšíří.

Když k procesorové kartě připojíte kartu s ethernetovým switchem, získáte síťový přepínač s jedním WLAN a čtyřmi LAN porty. Do budoucna CZ.NIC uvažuje o výrobě průchozího modulu s větším počtem portů (osm LAN). Čtvrtá rozšiřující deska pak nabízí gigabitový SFP transceiver.



Autor: Karel Choc, Internet Info Turris Mox na začátku nabízí celkem čtyři moduly. Zleva: procesorová deska, karta s miniPCI Express slotem a slotem pro SIM kartu, SFP karta pro napojení například na optiku a ethernetový switch.

Turris Mox je oproti Omnii lowendové zařízení, má například novější, ale méně výkonný procesor, který má ale na druhou stranu nižší spotřebu a dá se taktéž chladit pasivně. CZ.NIC Moxem sází na to, že řada uživatelů nepotřebuje všechny funkce high-endového routeru a že zároveň ocení příznivější cenu. „Omnia je skvělé zařízení a dobře se prodává, ale je drahá, protože obsahuje hodně komponent a funkcí. A ne každý potřebuje veškerou její funkcionalitu. S Moxem si každý sestaví, co potřebuje, a cena bude výrazně nižší,“ popisuje Filip.

Cena jednotlivých desek ještě není přesně stanovena, částka za jeden modul by se ale měla pohybovat v podobné hladině jako cena známého mikropočítače Raspberry Pi. CZ.NIC bude nabízet jak jednotlivé moduly, tak několik přímo sestavených kombinací. V sestavách bude předinstalovaný Turris OS a budou vyladěné tak, aby fungovaly co nejoptimálněji. Pokud ale uživatel bude chtít, může si pomocí slotu pro SD kartu na Mox nahrát jiný operační systém. „Budeme se snažit domluvit s firmami, jako je RedHat nebo SuSe, aby přizpůsobili své distribuce, což by neměl být velký problém,“ slibuje Filip.

Topení na bitcoiny nebo tramvaje

Ještě k tomu Raspberry. Tvůrci Turris Mox si jsou vědomí toho, že lidé budou jejich router s mikropočítačem srovnávat, zdůrazňují ale, že jde o dvě různá zařízení. „Tohle není Raspberry Pi. Mox nemá například video, podporu dekomprese MPEGu, je to síťové zařízení,“ upozorňuje Filip.

CZ.NIC novým routerem reaguje mimo jiné na zájem zákazníků o „osekané Omnie“. „Jedna firma vyrábí topení, které těží bitcoiny, a Omnie používá jako routery, které ta topení propojují. A říkali nám, tohle nepotřebujeme, tohle taky ne… Ale my nemůžeme něco odebrat jen kvůli pár stovkám kusů. Další firma zase Omnie využívá v cizině k pokrytí tramvají a také řadu funkcí nepotřebuje,“ říká Filip.

„Zkoušeli jsme si s tím hrát, ale rychle jsme zjistili, že dělat úpravy je strašně neekonomické. Jenže tím odmítáme třeba několikasetkusové zakázky. Díky modulárnímu konceptu sestavíme zařízení do podoby, kterou zákazník potřebuje, je to obrovské zefektivnění,“ dodává Zandl.

Modulární nebudou jen jednotlivé desky, ale také jejich obal, plastová krabička s otvory pro jednotlivé porty. Krabička prototypu, který vidíte na fotografiích, vyšla z 3D tiskárny v laboratoři CZ.NIC a nejde o finální model. Zařízení v prodeji budou uzavřena v krabičkách z lisovaného plastu. Jednotlivé moduly se budou dát skládat k sobě, nebo naopak rozpojovat. CZ.NIC chce dát veřejně k dispozici modely krabiček pro 3D tisk, aby si případně uživatelé mohli vyrobit vlastní obaly.

Výroba Turris Mox i krabiček bude probíhat s největší pravděpodobností u výrobců v Česku. Tedy – bude, pokud se CZ.NICu podaří se svou kampaní na Indiegogo aspoň částečně zopakovat úspěch Omnie. Ta v předloňské dvouměsíční kampani vybrala od více než pěti tisíc přispěvatelů přes 858 tisíc dolarů (v přepočtu asi 21,4 milionu Kč). „V kampani chceme ověřit, jestli o zařízení bude vůbec zájem,“ říká Filip. Jak vysoký cíl má CZ.NIC nastavený s Turrisem Mox a s jakým ohlasem se zařízení setká, se dozvíme už za osm dní.