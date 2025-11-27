Prima chystá Asia Express, režisér Zrádců by chtěl vyzkoušet politickou satiru

Když Markus Krug popisuje natáčení druhé řady Zrádců, nepoužívá slova jako „pohoda“ nebo „zábava“, ale přirovnává ho k nezastavitelnému vlaku. „Za 14 dní se natočí kompletně celá série se vším, co k tomu patří. Ve chvíli, kdy začne ten vlak, tak je to prostě věc, která se nedá zastavit,“ popsal režisér, který se proslavil v online prostředí tvorbou pro Kazmovu One Man Show.
Jeho tým, vzešlý z virtuálního prostředí a zvyklý na „punkovější“ tvorbu, se musel naučit fungovat v korporátním soukolí, zatímco televize se musela naučit akceptovat jejich metody. „Přišli jsme do televize, která je velká věc zaměstnávající hodně lidí, s pocitem, že všechno je hrozně jednoduché a všechno půjde okamžitě změnit,“ připustil Krug v rozhovoru na konferenci Forum Media. Realita první série byla spíše bojem o nastavení logistiky a laťky v rámci českých rozpočtů. Ve druhé sérii ze sebe oba světy umí vzájemně těžit.
Z pohledu výkonného ředitele skupiny Prima Lukáše Kubáta je právě tento střet světů klíčový pro budoucnost. „Nejtěžší je naučit mediální dům přemýšlet komplexně,“ uvedl Kubát na stejné konferenci. Zrádci totiž nejsou jen pořad, ale produkt, který má zasáhnout diváka všude – od VOD přes televizi až po kino. Zájem o lístky na nadcházející promítání finále v kinech byl takový, že vyřadil z provozu web CineStaru, který pak skoro dva týdny fungoval jenom provizorně.
O penězích a vlcích
Zatímco dříve byla pro televizi modlou sledovanost v hlavním vysílacím čase a na to navázaný prodej spotové reklamy, u Zrádců se byznys model otočil. „U druhé sezóny tvoří klasická reklama jen 37 procent příjmů, většina jde z kreativních formátů,“ prozradil Kubát. Klienti se s obsahem spojují formou product placementu a partnerských spoluprací, protože věří kvalitě produktu, i když ho diváci sledují zpětně nebo na platformách, kde se klasická reklama neměří tak snadno.
Druhým pilířem je předplatné, respektive VOD platformy. Podle Kubáta fungují Zrádci jako efektivní akviziční nástroj pro platformu Prima+. „Ten pořad přinese třeba šestkrát víc uživatelů než jakékoliv jiné úspěšné formáty,“ uvedl ředitel. Prima+ má aktuálně přes milion registrovaných uživatelů, z toho 600 tisíc měsíčně aktivních, a Zrádci jsou na špici v lákání těch platících.
Režisér Krug musí vyjít s rozpočtem, který je na českém trhu limitovaný. „Máme tady 10 milionů lidí, nemůžeme se rovnat Americe,“ přiznává otevřeně. Přesto druhá série působí výpravněji. Podle Kruga to není navýšením rozpočtu, ale chytřejším utrácením. Tým už nemusel utrácet za vývoj a inspirační cesty na natáčení zahraničních verzí. Základní věci, třeba kulatý stůl, u kterého se každý večer scházejí hráči, už byly vyrobené.
Ušetřené peníze tak šly do výpravy a rekvizit. Na dotaz z publika, co bylo nejdražší, Krug s nadsázkou odpověděl, že vlk, který v některých dílech doprovází „hradního pána“ Vojtu Kotka. Realizační náklady na jednotlivé mise se pohybují ve stovkách tisíc korun, přičemž velkou část spolkne výroba rekvizit na míru. „Půlka zmizí jen proto, že to někdo musí vymyslet, vyrobit, přivézt a nabarvit,“ odpověděl Markus Krug.
Reality show jako nová strategie
Dosud odvysílané díly druhé série zasáhly skoro 2,4 milionu televizních diváků, kteří viděli alespoň část. Na VOD platformě Prima+ si je našlo čtvrt milionu reálných uživatelů. Téma rezonovalo také na rádiích, která patří pod Primu, na sociálních sítích a v kinech, kam přišlo na promítání 13 tisíc lidí. Tři čtvrtiny diváků jsou v lukrativní cílové skupině 15–54 let.
Primě to dodalo odvahu k významnému kroku. „Budujeme celou nohu R&E (Reality & Entertainment), na které má stát naše obsahová strategie,“ připomněl Kubát. Divizi vede Samo Jaško, zkušený režisér Survivoru, Farmy nebo Love Islandu.
V rámci této strategie Prima koupila licenci na celosvětově úspěšný formát Peking Express (v české verzi Asia Express), který je podobný show Amazing Race. „Soutěžní dvojice cestují napříč jihovýchodní Asií – Kambodža, Laos, Bangkok – a mají na den jen jeden dolar,“ popsal Kubát princip nové show, která se na obrazovkách objeví někdy na jaře. I zde Prima plánuje nasazení pořadu podobně jako u Zrádců, epizody půjdou primárně na VOD s následnou televizní sumarizací.
Režisér Markus Krug na konferenci dodal postřeh z veletrhu MIPCOM v Cannes, který naznačuje, že zapojení původně digitálních tvůrců do televizní tvorby je globální trend. „YouTube tam byl poprvé prezentované ve velkém stylu. Největší přednáška v hlavním sále pro 2500 lidí byla o tom, jak BBC spojuje síly s YouTube,“ uvedl Krug.
Podle něj už v zahraničí neplatí model, kdy televize pouze najme influencera na to, aby propagoval televizní pořad. „Bavili se o creator economy. O tom, jak se naučili nevzít jenom produkt a někoho najmout na reklamu, ale že už lidi z online světa zaměstnávají přímo v tom systému. Přemýšlejí nad tím, jak se budou chovat ke komunitě. Oni to tam podávali jako největší revoluci za poslední roky, že i tak konzervativní věc jako BBC to pochopila,“ vysvětlil režisér.
Tento model se snaží aplikovat i v Česku. Například hlavním střihačem Zrádců je Tomáš Lyga, se kterým se Krug před lety seznámil v Písku. Společně se učili řemeslu za pochodu v online prostředí s velkou konkurencí, kde na sebe každý chce strhnout pozornost. „Řešili jsme, jak udržet pozornost, což u onlinu bylo super důležité, protože bylo mnohem jednodušší kliknout pryč. Ty nástroje jsme si vzali a teď je nabízíme do formátu, který je televizní,“ popsal Krug symbiózu, která dodává Zrádcům kouzlo.
Krug touží po late night show
Zatímco Prima chystá cestování po Asii, Markus Krug by někdy rád dostal do Česka jiný žánr. Jeho ambicí je natáčet politickou satiru ve stylu amerických late night shows. „Kdyby tady byl formát, který mladým lidem dokáže humorným způsobem podávat důležité informace i z politické sféry, bylo by to velmi cenné,“ myslí si Krug. Sám přiznává, že díky sledování amerických show ví o tamní politice víc než o té české.
Zároveň si ale uvědomuje, že český trh je specifický a prostá kopie by nefungovala. Nestačí nahradit třeba Jimmyho Kimmela jiným slavným českým jménem. I proto nyní se zájmem sleduje pokus o přenesení formátu Saturday Night Live do Velké Británie, která je kulturně blíž Spojeným státům. Čeká, zda se najde recept přenositelný do Evropy.
„Americká administrativa se snaží zrušit Jimmyho Kimmela, Setha Meyerse a všechny tyto lidi, které já respektuju. Takže mě to trošku uzemnilo tady v Evropě. Spíš se orientuju na to být v Čechách, udělat si tady zázemí a pracovat projektově. Točit v Berlíně, v Londýně, a tím si tvořit portfolio,“ dodal Krug.
Co se týče pokračování Zrádců, ačkoliv oficiální oznámení si televize nechává „na jindy“, třetí řada je prakticky jistotou. Krug naznačil, že casting se bude muset opět posunout. První řada byla plná agresivních hráčů, druhá je možná až příliš týmová, třetí by tak měla hledat „zlatý střed“.
Ukazuje se také, že civilní profese nehrají takovou roli, jak se čekalo. Režisér to ilustroval na příkladu kriminalistky, které profesní návyky a absence forenzního týmu ve hře spíše svazovaly ruce. Pro příště bude mít větší váhu individuální herní nastavení než profesní životopis.
Pro Primu je klíčové, že se jí daří oslovovat diváky, kteří jsou vzdělanější, bonitnější a žijí ve městech. Jak shrnul Lukáš Kubát slovy šéfky výzkumu: „Lepší cílovku tam mít nemůžete.“
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem