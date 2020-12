Programátoři hrají hry a spí, nový rektor ČVUT, O2 začne v Česku prodávat Xiaomi

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

ČVUT, významný dodavatel vývojářů a dalších techniků na zdejší i zahraniční pracovní trh, bude mít nového rektora. Od února příštího roku se jím stane jaderný fyzik Vojtěch Petráček. V posledním kole hlasování dostal od akademického senátu více hlasů než dosavadní rektor Petr Konvalinka. Ten byl kritizován za financování nového kybernetického centra CIIRC v Dejvicích. O post rektora se ucházel také Michal Pěchouček. Ten spoluzaložil startup Cognitive Security, který později koupilo Cisco a v Praze na tomto základě vybudovalo vývojové a výzkumné centrum. Pěchouček se na ČVUT zabývá AI a dalšími IT obory.

Společnost JetBrains, která má světovou centrálu v Praze (náš článek), provedla výzkum mezi pěti tisíci vývojáři. Vychází z něj i zajímavá čísla. Například asi 65 procent vývojářů hraje počítačové hry, nejčastěji RPG, strategie a adventury. Nejvíce z nich pracuje ve Windows, blíží se ale macOS. Více čísel je zde, jsou v nich zahrnuty i nejoblíbenější jazyky a tak dále.

O2 začne od listopadu v Česku oficiálně prodávat chytré telefony od čínského Xiaomi. Konkrétně levný model Redmi Note 5A a také novinku Mi A1. V budoucnu přijde i vlajková bezrámečková loď Mi Mix 2. K dispozici budou rovněž chytré hodinky Huami Amazfit a náramek Mi Band 2. Xiaomi se tak ještě více usazuje v Česku (postupně otevírá kamenné pobočky) v rámci celosvětového tažení za vyšším podílem na trhu.

Spoluzakladatel Androidu Andy Rubin nedávno s velkou slávou vydal nový chytrý telefon Essential Phone. Odstartoval na ceně 699 dolarů, po dvou měsících ale spadla o 200 dolarů. Přesné důvody firma neudává, možný je ale zájem pod očekávání.

Snap, společnost stojící za Snapchatem, má menší problém. Její šéf Evan Spiegel sice nedávno uvedl, že firma prodala 150 tisíc brýlí Spectacles, které umožňují nahrávat okolí a pak záznam umístit na Snapchat, The Information ale přišel se zprávou, že další stovky tisíc těchto brýlí leží Snapu na skladech a zájem o ně není.

Apple kupuje společnost PowerbyProxi z Nového Zélandu. Ta se zabývá bezdrátovým nabíjením a v tomto oboru vlastní stovky patentů. Společnost nejdříve získala investici od Samsungu, se kterým následně spolupracovala. Samsung s bezdrátovým nabíjením u chytrých telefonů přišel výrazně dříve než Apple. Ten se do hry ale nejspíše bude chtít nyní více opřít. Telefony iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X už bezdrátové nabíjení podporují. Příští rok Apple vydá AirPower, vlastní bezdrátovou nabíječku pro více zařízení.

Apple Pay se blíží k českým hranicím. MacRumors informují, že brzy dojde mimo jiné ke spuštění této mobilní platební služby v Polsku. Termín nasazení v Česku stále není jasný. Letos u nás startuje Android Pay, přijdou s ním mBank, Moneta a Komerční banka.

Ruský Kaspersky Lab je v poslední době obviňován Spojenými státy z toho, že slouží k ruské kybernetické špionáži. Firma na to reaguje spuštěním otevřené iniciativy. Proběhne audit zdrojových kódů a interních procesů, otevřou se transparentní centra v Asii, Evropě a USA a spuštěn bude bug bounty program.

Cisco za 1,9 miliardy dolarů kupuje firmu BroadSoft. Tím výrazně posílí u telekomunikačních operátorů a opět v softwaru, kam Cisco investuje už delší dobu. BroadSoft dodává firmám typu AT&T, Verizon a podobně nástroje pro komunikaci přes IP.

A Cisco také rozjelo velkou cloudovou spolupráci s Googlem. Firmy společně umožní zákazníkům Cisca přesouvat aplikace a data do Google Cloudu a naopak. Jde o takzvaný hybridní cloud a jasný útok proti podobným možnostem Azure a AWS. Google Cloud je považován za cloudovou trojku na trhu a Cisco se snaží najít cestu v novém IT prostředí (viz také náš rozhovor). Google už se dříve spojil s VMwarem.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC) zavádí do výuky program SAP University Alliances. Do něj je zapojena řada škol na světě, SAP jim poskytuje svoje technologie a podobně.

AMD ve třetím kvartálu pěkně rostlo, protože stále nekončí poptávka po grafických kartách umožňujících těžbu kryptoměn. Úspěch mají i nové procesory Ryzen. Obě oblasti dohromady narostly o 74 procent. V dalším kvartálu nicméně AMD počítá s propadem kvůli novým procesorům Coffee Lake od Intelu. Akcie tak spadly o více než 10 procent.

ServiceNow kupuje podnik SkyGiraffe. Ta umožňuje ve velkých firmách vytvářet mobilní aplikace bez kódování. Platforma SkyGiraffe posbírá data z enterprise systémů a procesů a na základě toho umožní poskládat rozhraní.

Český budovatel datacenter Altron do komerčního provozu uvádí službu aCloud Backup, která slouží k zálohování dat. K dispozici je až 100 TB a služba běží na technologiích společnosti Veeam (náš rozhovor).