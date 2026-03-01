Kvantové počítače z EU jdou na burzu, kvantový systém v robotovi, kvantové provázání v síti New Yorku

Kvantové počítače
Pasqal dodal do italského superpočítačového centra CINECA v Bologni 140qubitový kvantový počítač založený na qubitech z neutrálních atomů. Tento typ QPU používá sítě optických pastí k zachycení jednotlivých atomů, které slouží jako qubity s vysokou rekonfigurovatelností a relativně dobrou koherencí. Systém je navržen pro úzkou hybridní integraci s pre-exascale superpočítačem Leonardo a umožní kombinovat klasické výpočty s kvantovými podúlohami (například složité optimalizace, simulace materiálů a strojové učení). Data a úlohy tak mohou přecházet mezi HPC a QPU bez překopírování do externího cloudu. Instalace je financována v rámci programu EuroHPC Joint Undertaking a italského ministerstva školství.
AQT a Scaleway spustily evropský přístup ke kvantovému cloudu, v rámci kterého je možné přistupovat a programovat kvantový počítač AQT přímo přes cloudovou infrastrukturu Scaleway. Systém BEX Q1 na bázi uvězněných iontů je dostupný uživatelům v evropských časových pásmech bez předchozí rezervace a lze jej ovládat z populárních vývojových balíčků jako Qiskit, Cirq nebo Pennylane, což usnadní integraci s běžnými kvantovými nástroji a pracovními postupy. Provozní okno je nastaveno na úterý a středu mezi 10:00 a 17:00 CET, což poskytuje pravidelný přístup v běžných pracovních hodinách. Partnerství propojuje hardware AQT s cloudovou platformou Scaleway, čímž rozšiřuje možnosti evropských uživatelů experimentovat s kvantovými obvody a algoritmy bez nutnosti vlastnit fyzické zařízení.
Indický Technology Innovation Institute (TII) uvedl do provozu cloudovou službu, která umožňuje partnerům spouštět úlohy přímo na jeho vlastních supervodivých kvantových procesorech (QPUs). Hardwarové systémy, které poskytuje přes cloud, mají pět až 25 qubitů a zahrnují čipy vyvinuté a vyrobené přímo v laboratoři Quantum Computing Hardware Lab TII, které vykazují koherence až desetkrát delší než první generace prototypů. Platforma je integrována s otevřeným softwarovým rámcem Qibo, takže uživatelé mohou sestavovat a spouštět jak čistě kvantové, tak hybridní kvantově-klasické pracovní úlohy prostřednictvím jednotného rozhraní přes webový cloud. Služba je zatím dostupná pro partnerské organizace a bude se postupně rozšiřovat o další schopnosti a přístupy.
Kvantový software a algoritmy
Comcast, Classiq a AMD dokončily technický trial, ve kterém aplikovaly kvantové algoritmy na úlohu optimalizace směrování síťového provozu za účelem zvýšení odolnosti a spolehlivosti internetového provozu. Cílem je rychle najít nezávislé záložní cesty v topologiích telekomunikační sítě, aby při plánované údržbě jednoho uzlu a neočekávaném selhání záložního uzlu bylo možné bez přerušení přesměrovat provoz s co nejnižší latencí. Tento problém je technicky náročný, protože počet možných alternativních cest roste exponenciálně s velikostí sítě. V testu použili hybridní workflow, kde quantum approx-optimization algoritmus (QAOA) spojili s GPU akcelerovanou simulací pomocí AMD Instinct pro iterativní ověřování chování algoritmu v realistických scénářích správy sítě, přičemž části algoritmu byly také spuštěny na reálném kvantovém hardware. Ukázalo se, že takto navržený kvantově-klasický přístup dokázal identifikovat vhodné záložní cesty v reálném čase. Ale jak snad u všech optimalizací, není zde jasný důkaz, že je to kvůli „kvantu“.
Amazon Braket vydal verzi 0.11 Qiskit-Braket providera, která výrazně rozšiřuje možnosti spouštění kvantových obvodů z Qiskit přímo na Braket back-endech. Provider nyní plně podporuje Qiskit 2.0, takže uživatelé mohou využít nové struktury a výkonové optimalizace nejnovější Qiskit verze při přímém odesílání úloh do Braket služeb přes cloud. Klíčovou novou funkcí je transformační funkce to_braket, která kompiluje (transpiluje) obvody Qiskit do nativního Braket formátu a přijímá vstupy i ve formě OpenQASM 3, čímž odstraňuje potřebu ruční konverze a zjednodušuje přípravu úloh pro různé typy zařízení. Nově byly také zavedeny primitivy BraketEstimator a BraketSampler, které nativně obsluhují výpočty očekávaných hodnot a vzorkování na Braket back-endech a poskytují přímější a efektivnější rozhraní pro tyto úlohy ve srovnání s obecnými wrappery. Tato aktualizace usnadňuje hybridní vývojní workflow, kde se algoritmy vyvíjejí v Qiskit a přímo spouštějí a optimalizují pro reálný hardware dostupný přes Amazon Braket.
Toshiba společně s MIRISE Technologies integrovala Simulated Bifurcation Machine (SBM) — kvantově inspirovaný optimalizační systém — přímo do mobilního robota, čímž podle autorů šlo o první nasazení takové technologie přímo na palubě autonomní platformy. Tento SBM je algoritmus pro řešení kombinatorických optimalizačních úloh, který běží na vestavěném FPGA a nevyžaduje skutečný kvantový hardware ani nízkoteplotní podmínky. Vylepšený algoritmus pro multi-object tracking implementovaný na SBM dokáže zpracovávat senzory a kamerová data s ~23 snímky za sekundu, překračuje běžné požadavky pro autonomní řízení a umožňuje robotu v reálném čase sledovat a předpovídat pohyb více objektů včetně těch, které se překrývají či zakrývají, a podle toho vybírat efektivní navigační trajektorie v dynamickém prostředí. Tento přístup tak řeší klasický problém optimalizace při omezené výpočetní kapacitě onboard zařízení bez použití skutečného kvantového počítače. Krásný příklad, kdy kvantová informatika je užitečná dnes byť jen zprostředkovaně.
Kvantová bezpečnost a sítě
Společnosti Qunnect a Cisco Systems uskutečnily první demonstraci kvantového provázání a entanglement swapping přes použité optické vlákno o délce ~17,6 kilometrů v New Yorku, kde spojily uzly mezi Brooklynem a Manhattanem v testovací síti GothamQ. Systém kombinoval kvantový hardware Carina of QUnnect, který generuje páry provázaných fotonů při pokojové teplotě, s Cisco softwarem pro orchestraci kvantové sítě, a dosáhl rekordních rychlostí výměny provázaných párů — přes 1,7 milionu párů za hodinu na lokální úrovni a ≈5 400 párů za hodinu na celém vlákně — při zachování >99 % polarizační fidelity, což je měřítko kvality samotného provázání. Výsledky ukazují, že lze spolehlivě distribuovat provázané stavy přes existující telekomunikační infrastrukturu, snižují se požadavky na sdílené zdroje jako společné lasery a otevírá se cesta k škálovatelnému modelu „hub-and-spoke“ pro budoucí kvantové sítě a distribuované kvantové výpočty.
Cloudflare One SASE jako první na trhu integruje plnohodnotné postkvantové šifrovací standardy do celé své architektury Secure Access Service Edge (SASE) — tedy nejen pro webové aplikace a Zero Trust přístup, ale i pro wide-area networking (WAN) pomocí Cloudflare IPsec a Cloudflare One Appliance. Implementace rozšiřuje kryptografii od TLS postkvantových protokolů na všechny hlavní síťové konfigurace a používá postkvantové algoritmy pro výměnu klíčů (PQ KEM) kompatibilní s nejnovějšími doporučeními NIST. Cloudflare uvádí, že tato ochrana je již dostupná bez nutnosti hardwarových upgradů nebo složitých konfigurací pro uživatele SASE platformy.
Numana a Nokia Canada spolu s partnerskými organizacemi provedly praktické ověření Blueprint 7, což je architektura pro integraci více „quantum-safe“ technologií do existujících sítí s cílem chránit kritickou infrastrukturu před hrozbami kvantových počítačů. V testech, které proběhly koncem roku 2025, ukázali, že postkvantová kryptografie, bezpečná generace klíčů i kvantové distribuční protokoly (QKD) lze propojit ve fungující síť bez nutnosti kompletní výměny stávajících systémů, a že tyto prvky mohou koexistovat v multi vendor prostředí, minimalizovat provozní riziko a připravit infrastrukturu (například bankovní, zdravotní nebo vládní sítě) na přechod k odolnosti proti kvantovým útokům. Testy také ověřily, že taková architektura může být opakovaně nasaditelná a interoperabilní, a podpořily plány pokračujícího rozvoje testbedu Kirq a rozšiřování řešení pro použití ve větším měřítku.
Kvantový byznys, investice a politika
Americký Infleqtion (bývalé ColdQuanta) je už na NYSE burze pod značkou INFQ.
Dále na NYSE burzu vstoupila i společnost Quantum eMotion (QNC), která se zabývá postkvantovou bezpečností včetně vývoje vlastních kvantových generátorů náhodných čísel.
A brzy na americkou NASDAQ vstoupí finské IQM. To je mimo jiné dodavatel kvantového počítače v Ostravě.
Italský správní soud (TAR) zrušil rozhodnutí o přidělení zakázky v hodnotě 47 milionů eur společnosti IBM na dodání kvantového počítače pro University of Salerno. Soud dospěl k závěru, že výběrové řízení vykazovalo právní nedostatky, zejména v hodnocení nabídek a aplikaci soutěžních kritérií, a proto původní udělení kontraktu anuloval. Rozhodnutí se týká procedurální stránky veřejné zakázky, nikoli technických parametrů samotného kvantového systému.
Americký Aliro Quantum, které se zaměřuje na software pro řízení budoucí kvantových sítí, získalo investice za 15 milionů dolarů.
Quantcore, spin-out z University of Glasgow, získal seed investici 2.5 milionů liber na další vývoj komponent pro supravodivé kvantové počítače.
