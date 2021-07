Rekordní rychlost přenosu dat internetem, covid pomohl datovkám, první x86 procesor z Číny

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Japonským vědcům se povedl rekord v přenosu dat přes internet. V laboratoři bylo dosáhnuto hodnoty 319 Tb/s, simulovala se vzdálenost 3001 kilometrů. Loňský rekord přitom byl 178 Tb/s. Použit byl laser s 522 kanály. Detailní informace jsou na webu NICT.

Ookla, která provozuje SpeedTest, zveřejnila statistiky internetového připojení v Česku. Průměr na mobilní síti je 62,72 Mb/s na downloadu a 18,43 Mb/s při uploadu. U pevného připojení jde o hodnoty 87,81 a 41,05 Mb/s. Porovnat si to lze se světovými čísly.

Datovou schránku má 300 tisíc fyzických osob, informoval Software602. Na začátku roku 2020 to bylo 159 tisíc osob a letos v lednu 224 tisíc. Adopci pomohl covid. 602 odhaduje, že se letos číslo rozšíří o dalších sto tisíc.

Intel údajně chce za 30 miliard dolarů koupit GlobalFoundries, píše Wall Street Journal. Jde o bývalou výrobní sekci AMD, která byla po problémech vyčleněna do samostatné firmy. Továrnu na čipy má třeba v Drážďanech. AMD v GlobalFoundries vyrábí zejména I/O pro procesory, zbytek ale řeší u TSMC. Výrobní metody nejsou nejpokročilejší. Intel zatím nic nepotvrdil, debaty prý má vést s Mubadala Investment, majitelem GlobalFoundries. Je otázka, zda by nákup prošel přes regulátory. GlobalFoundries také chystá investice. Posílí Drážďany, postaví továrnu v Singapuru (40-, 55– a 90nm procesy) a za miliardu dolarů zdvojnásobí kapacity v New Yorku (14-, 20– a 28nm procesy).

Xiaomi překonalo Apple a stalo se světovou dvojkou v prodeji smartphonů. Ukazují to čísla společnosti Canalys za druhý kvartál. Xiaomi meziročně vyrostlo o 83 procent a drží podíl 17 procent. Apple je na 14 procentech. Nadále vládne Samsung s 19 procenty a růstem 15 procent. Čtvrté a páté místo drží čínské značky Oppo a Vivo, které nově operují také na našem trhu. Čínské Xiaomi velmi rychle nahradilo kvůli sankcím zazděné Huawei. Šéf Xiaomi zveřejnil radostný blog.

Na globální trh míří x86 procesor z Číny. Na něm pracuje firma Zhaoxin, společný podnik VIA Technologies a šanghajské vlády. Číňané tak díky VIA mají na x86 licenci, drží ji společně s Intelem a AMD. Čínské x86 jde na trh včetně Česka skrze procesor KaiXian U6580 osazený v NASu QNAP TVS-675, upozornil Tom's Hardware. Procesor je osmijádro na 2,5 GHz s integrovanou grafikou.

Čína rozjela první továrnu na opravu křemíkových waferů. Konkrétně dokáže regenerovat kontaminované a poškozené 300mm wafery, informuje CnTechPost. Za provozem stojí firma Hefei Ultron Semiconductor, která investovala 154 milionů dolarů. Kapacita je 1,68 milionu waferů ročně. Jde o další z řady snah Číny osamostatnit se v polovodičích.

V Číně se vyrobí asi miliarda čipů každý den, říká South China Morning Post. Jde o mix všeho možného. Letos v červnu se vyrobilo 30,8 miliardy čipů, meziročně jde o 44 procent více. Čína zároveň ten samý měsíc dovezla 52 miliard čipů, kapacity tedy bude nadále zvyšovat.

Valve představilo přenosnou herní konzoli Steam Deck. Obsahuje procesor na architektuře AMD Zen 2 (čtyři jádra, osm vláken) na frekvenci 2,4 až 3,5 GHz, grafiku s architekturou AMD RDNA 2, 16 GB LPDDR5 paměti nebo 7" LCD displej s rozlišením 1280 × 800. Má jít o přenosný stroj na hraní her ze Steamu. Ceny jsou 419 eur (64 GB eMMC), 549 eur (256 GB NVMe SSD) a 679 eur (512 GB NVMe SSD). Jde o ne zrovna levnou záležitost pro nejspíše nevelikou cílovku.

Nvidia rozběhla ray tracing na ARMu. Na konferenci GDC byly prezentovány ukázky využití GeForce RTX na ARMu na hře Wolfenstein: Young Blood a enginu Lumberyard. K chodu se použil čip MediaTek Kompanio 1200, o grafiku se starala RTX 3060. Dema běžela na Linuxu.

DirectStorage od Microsoftu bude fungovat i na Windows 10, ne jen na Windows 11. Rovnou byla vydána preview verze. DirectStorage je API umožňující čtení komprimovaných grafických dat z SSD, což odlehčuje procesoru. Funkci už mají nové Xboxy.

Největším zákazníkem Google Cloudu je zřejmě Apple. The Information přinesl informaci, že útrata Applu za tyto služby meziročně narostla o 50 procent. Letos má na Google Cloud padnout částka 300 milionů dolarů a Apple zde pracuje s osmi exabajty dat. Druhým největší zákazníkem Googlu má být čínský ByteDance, provozovatel TikToku a spolumajitel brněnských Madfinger Games. Ten má v cloudu 500 petabajtů.

Alexa od Amazonu nemá takový nástup, jak by si Amazon přál. Firma tedy nyní přichází s novými nástroji pro vývojáře, které mají další adopci podpořit.

NÚKIB vydal další upozornění, tentokrát na zranitelnost HiveNightmare. Týká se Windows 10 od verze 1809 a Windows 11 Preview. Zranitelnost umožňuje přístup k registrům i skrze běžné účty.

Donedávna šéf Intelu Bob Swan posiluje slavný fond Andreessen Horowitz, legendu investování v Silicon Valley. Bude působit jako partner pro růst (Growth Operating Partner). Swan nebyl zrovna vizionář a dlouhodobý stratég, naopak byl jedním z problémů, který Intel dostal do složité současné situace.

MediaTek vydává dva nové mobilní ARM čipy Helio G96 a G88. Jde o 12nm kusy mířící do střední třídy, které mají kvalitní výbavu a dobrou cenu. Tchajwanská firma se postupně stává zajímavou alternativou ke Qualcommu.

Zoom za 14,7 miliardy dolarů kupuje Five9, tvůrce softwaru pro call centra. Zoom, který velmi rychle vyrostl díky covidu a práci z domova, se tak chce stát komplexním dodavatelem. Smysl spojení rozebírá ZDNet.

Epic Games kupují firmu Sketchfab vyvíjející službu pro sdílení, prohlížení a nakupování 3D objektů. Je pravděpodobné, že dojde k integraci do Unreal Enginu. Epic také nedávno koupil slovenský startup s kořeny na ČVUT.

Microsoft kupuje firmu CloudKnox Security. Jde o nástroj pro monitoring a správu identit, což Redmond integruje do vlastních cloudových služeb a principu zero trust.

Rapid7 za 335 milionů dolarů získává IntSights, firmu veteránů z izraelské armády. Technologie údajně dokáže detekovat útoky ještě před dosažením perimetru sítě.