 »  Rusko blokuje ProtonMail, vychází beta Android Q, webserver Nginx má nového majitele

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Rusko začalo blokovat ProtonMail. Bezpečnostní služba FSB to nařídila tamním providerům. Na blacklistu je 26 adres a servery pro spojení v síti Tor. Rusko krok tradičně omlouvá potřebou bezpečnosti, kdy údajně tuto službu mají využívat teroristé a další škůdci.

Nvidia za 6,9 miliardy dolarů kupuje společnost Mellanox Technologies. Naznačuje tak, že se chce ještě více vydat směrem do datových center. Mellanox dělá superpočítačové technologie (HPC) zaměřené na síťové části Ethernet a InfiniBand. Asi třetina příjmů Nvidie už jde právě z datacenter, kde se její GPU používají pro strojové učení a spol. Například nejrychlejší superpočítač IBM Summit grafiky od Nvidie také používá, stejně jako Mellanox. Nvidia tímto krokem přidělává další starosti Intelu.

Tento týden se odehrál ještě jeden významný obchod – F5 Networks za 670 milionů dolarů koupila firmu NGINX. Bezpečnostní hráč tak získal webový server, na kterém podle některých údajů běží 40 až 50 procent webů. F5 slibuje, že nenastanou žádné divoké změny. NGINX využije prodejní síly F5 a ta zase rozšíří svoji nabídku, což by mělo pomoci v růstu.

Google uvolnil betaverzi operačního systému Android Q. Prozatím je dostupná pouze pro všechny generace smartphonů Pixel. Betaverzí má vyjít celkem šest a finální verze pak na trh dorazí ve třetím kvartálu. Systém přinese změny a novinky jako podpora ohebných telefonů, TLS 1.3, plovoucí panely s nastavením a další.

Google také finálně ukončil provoz komunikační aplikace Allo. Vedle toho se zdá, že k rušením dochází i jinde. Business Insider přišel se zprávou, že Google ruší pracovní místa v hardwarové divizi, která jsou spojená s notebooky a tablety s Chrome OS. Telefonů Pixel by se to dotknout nemělo. Variety zase informuje, že Google zavírá své studio pro tvorbu VR filmů pojmenované Spotlight Stories.

Linux Foundation rozjíždí projekt CHIPS Alliance. Chce se zaměřit na to, aby jednotlivé subjekty sdílely své know-how a údaje o čipech, SoC a dalších křemíkových prvcích. Zde už velkou roli hraje RISC-V, CHIPS Alliance má ale open hardware model rozšířit i na další architektury. Prvními podporovateli aliance jsou Google, Western Digital, SiFive a Esperanto Technologies.

Do světa byl vypuštěn první trailer na film Doom Annihilation. Půjde o druhé filmové zpracování legendární videohry a zdá se, že bude ještě horší než to první s The Rockem. Leccos naznačuje, že snímek ani nepůjde do kinodistribuce a zamíří rovnou na „VHS“. Bethesda, která drží práva na herní Doom a zrovna chystá další pokračování, jen na Twitteru raději uvedla, že s filmem nemá nic společného.

Příští týden v San Francisku startuje tradiční Game Developers Conference, kde bude mít show také Google. Údajně chce ukázat budoucnost hraní. Pravděpodobně představí službu Project Stream, která je určená pro streamování her. Možnosti byly nedávno demonstrovány na streamování Assassins Creed: Odyssey. Google si také nechal patentovat svůj herní ovladač. Google také jako viceprezidentka posílila Jade Raymond – známá herní vývojářka, která prošla Ubisoftem nebo EA.