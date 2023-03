Rusko zakazuje zahraniční komunikátory, iMessage ve Windows 11, datacentrum Microsoftu v Praze

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Rusko zakazuje státním subjektům a některým firmám komunikaci přes zahraniční služby a appky. Konkrétně jde o Skype, Teams, Telegram, Snapchat, Threema, Discord, Viber, WeChat a WhatsApp. Další jako Messenger jmenovány nejsou, ale zřejmě se jich to také týká. Rusko nechce, aby státní data nebo údaje z finančního sektoru potulovala po zahraničních sítích. Povinnosti stanovuje novela zákona, hlídat to bude cenzurní úřad Roskomnadzor, se kterým má zkušenosti například tvůrce české aplikace Photopea.

Microsoft pokročil v přípravě datového centra v Praze, vyjde na 5,5 miliardy korun. Jeden a půl miliardy padlo už loni na nákup pozemku od CPI Radovana Vítka. Nově byla založena samostatná česká společnost vlastněná evropskou centrálou z Irska, která má k dispozici čtyři miliardy.

Součástí české podnikatelské mise na Tchaj-wan bude asi sto firem. Doprovodí šéfku sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. Vybrány byly společnosti s vyšší přidanou hodnotou, mimo jiné z oblasti ICT a čipů. Vyrazí třeba Tropic Square a jednat se bude o vzniku centra na návrh čipů v Česku.

Dám ruku do ohně za to, že IT vyrobené a dodané státem bude dražší a méně kvalitní než draze nakoupené od soukromých firem. Tak zní analýza Tomáše Pfeffera ze společnosti INDOC, která kritizuje plán Pirátů na změnu zadávání státních IT zakázek.





Zprávy iMessage a další služby z iPhonu budou fungovat i na Windows 11. Chystá se jejich integrace do aplikace Propojení s telefonem, která doposud fungovala pouze s Androidem. Prozatím je to možné zkoušet v poslední testovací verzi jedenáctek v rámci programu Insider, navíc je zde čekací listina. Aktuálně je podporované zobrazování notifikací, obsluha hovorů, SMS a iMessage a stav nabití iPhonu.

Microsoft také představil další novinky ve Windows 11. Jde mimo jiné o integraci Bingu s ChatGPT do hlavní lišty.

Nokia mění logo. Finská společnost tím chce dát najevo, že už nedělá mobily a soustředí se na sítě a další infrastrukturní byznys. Podnik si v posledních letech prošel změnami a i díky zákazům či omezení Huawei se mu daří získávat byznys v 5G.

Telefony se značkou Nokia nicméně nadále existují, má je na starost firma HMD Global. Ta nyní chce jejich výrobu přesunout z Asie do Evropy. Začne se ve třetím kvartále letošního roku. Místo výroby a náklady prozatím nebyly oznámeny.

Meta Platforms ukázala svůj jazykový model LLaMA. Konkuruje GPT-3 a podle testů má být LLaMA lepší. LLaMA má sedm, 13, 30 a 65 miliard parametrů. Jde o open source projekt s licencí GPL-3, využívá se zejména Python. Zdrojáky jsou na GitHubu.

Malware BlackLotus dokáže obejít Secure Boot. Na hackerských fórech ho lze koupit za pět tisíc dolarů. Jde o první známý malware, který něco takového dokáže. BlackLotus napadá UEFI a v rámci bootování se dokáže nahrát dříve než cokoliv dalšího. ESET k tomu vydal technické detaily.

Na Cnews.cz naleznete souhrn mobilních novinek od firem jako Xiaomi, Honor, OnePlus a dalších, které byly představeny na Mobile World Congressu 2023. Web také informuje o další čínské grafické kartě. Zhihui má dosahovat zhruba výkonu Nvidia GeForce GTX 1650.

Team Group vydává disk se sekvenčním čtením 12 GB/s a zápisem 10 GB/s. Jde o model T-Force CARDEA Z540 s rozhraním PCI Express 5.0 a kapacitou 2 TB. Použité čipy a řadič neznáme. Životnost má být 1400 TBW.

Blíží se možnost dělat výpočty nad zašifrovanými daty? Startup Chain Reaction získal investici 70 milionů dolarů (celkově 115 milionů) na čipy sloužící k takzvané homomorphic encryption. Za projektem stojí lidé z Nvidie, TSMC, Intelu nebo Nvidie. Více to rozebírá TechCrunch.

Xiaomi ukázalo brýle Wireless AR Glass určené pro rozšířenou realitu. Stejně jako alternativy typu Meta Quest Pro mají čip Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 1. Váží 126 gramů, displej je MicroOLED se svítivostí 1200 nitů.

Čínské firmy Alibaba a Ant Group chystají platební čip postavený na RISC-V. Integrovat se bude do zařízení pro mobilní platby využívající QR kódy, týká se to tedy zejména Číny, kde masově frčí WeChat Pay a Alipay. Čína v poslední době ve velkém naběhla na RISC-V. Důvodem jsou americká čipová embarga, což komplikuje přístup k IP typu ARM. RISC-V je jeho otevřenou a licenčně nezatíženou alternativou.

Tržby Nvidie ve čtvrtém kvartálu meziročně spadly o 21 procent na šest miliard dolarů. Celý rok udělal 27 miliard dolarů, což je stejné jako rok předtím. Velký propad zaznamenala zejména herní sekce (46,5 procenta), což je vzhledem k nasycenosti trhu, šetření a propadu prodejů PC logické. Čistý zisk spadl o 53 procent na 1,4 miliardy dolarů.

Vyšel FFmpeg 6.0. Hlavní novinkou je podpora hardwarové akcelerace u formátu AV1. Využít lze grafiky od Nvidie, AMD i Intelu. Došlo také na optimalizaci pro RISC-V.

Microsoft bude deset let poskytovat hry z Xboxu na GeForce Now (streamování her). Microsoft se uzavřením tohoto partnerství snaží uchlácholit regulátory a trh, aby mohl za 69 miliard dolarů koupit Activision Blizzard. Snaží se ukázat, že nechce budovat uzavřenou firmu a například si nechávat Call of Duty jen pro sebe.

Vychází open source herní engine Godot 4.0. Přidává podporu Vulkanu, FidelityFX Super Resolution, zlepšuje fyziku a 3D animace, přepracovává global illumination nebo podporuje volumetrickou mlhu.

Deutsche Telekom si vybral Mavenir na dodávku OpenRAN v Evropě. Majitel českého T-Mobilu využije Massive MIMO rádia OpenBeam. DT už dříve oznámil, že si Mavenir vybral na jádro sítě, nahrazuje jím zbytky Huawei. Mavenir má vývoj i v Brně.

Samsung vydal nové mobilní čipy Exynos 1330 a 1380. Míří do o něco lepšího low-endu. Mají 5G a vyrábí se pomocí 5nm procesu.