 »  Sázka na rychlost. Pilulka bratrů Kasových zkouší rozvoz léků až do domu

Jako bychom to už někdy v tuzemském e-commerce rybníku zažili. Rozvoz zboží do devadesáti minut nebo do hodiny. Rychlostí se dosud vyznačovaly projekty, za kterými stál Tomáš Čupr. Teď se expresní rozvoz dostal i do on-line lékáren.

Pilulka.cz bratrů Kasových si buduje vlastní flotilu aut a od poloviny května v Praze rozváží objednané léky až do bytu. „Celý pilot jsme testovali necelé 2 měsíce se dvěma nebrandovanými auty. Teď máme dvě označená auta a podle požadavků zákazníků se bude vozový park rozšiřovat,“ tvrdí Martin Kasa s tím, že pro první měsíc služby chtějí držet rozvoz na maximálně stovce jízd denně. „Věřím, že se novou službu brzy podaří rozšířit i do dalších měst v Česku a na Slovensku,“ dodává ředitel e-shopu Michal Hanáček.

Cílová skupina jsou především senioři a matky na mateřské dovolené. Komplikace oproti klasickým lékárnám je ta, že ty internetové nemohou prodávat léky na předpis.

Pro oba bratry byl vstup na lékárnický trh krokem do neznáma, ale zatím se v konzervativním odvětví drží a aplikují dřívější zkušenosti z e-commerce. „Někdy nám lidé z farmaceutického trhu vyčítají, že nejsme jejich. A mají pravdu. Nejsme. My to bereme jako byznys,“ tvrdil Martin Kasa v rozhovoru pro Lupa.cz.