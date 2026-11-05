Seznam chystá společné předplatné. Příjmy Primy ze Zrádců se blíží 200 milionům

Seznam vyjednává s vydavateli o předplatném, které by čtenářům zpřístupnilo výběr placených článků různých médií. Některé partnery už má domluvené, s dalšími jedná a dohody má také na Slovensku. Na konferenci Czech Internet Forum v úterý 3. listopadu to uvedl člen představenstva Seznamu Matěj Hušek.
Každý vydavatel by do nabídky přispíval jedním či dvěma články denně. Mohl by je poskytnout i s jedno- či dvoudenním zpožděním, aby nejprve získal čtenáře a případné předplatitele na vlastním webu. Seznam by výběr propagoval na své domovské stránce. Zpočátku by šlo o zpravodajství, později by mohl přibýt zájmový a zábavní obsah.
Jde o upravenou podobu staršího záměru společného předplatného. Ten počítal se zpřístupněním veškerého placeného obsahu zapojených médií, ale narazil na nezájem vydavatelů. Nynější model má být užší. Hušek se odvolává na průzkum Seznamu, podle něhož by projekt mohl počet platících uživatelů na českém trhu zdvojnásobit. Cenu ani datum spuštění v debatě neoznámil.
Ředitel obchodu a produktu Economie David Voráček v návrhu vidí přitažlivý produkt pro čtenáře. Pro vydavatele však znamená také příchod silného konkurenta do omezeného trhu předplatného. Obává se další závislosti na prostředníkovi, podobně jako u Googlu nebo Facebooku. Účast Economie nevyloučil, ale zdůraznil opatrnost.
Generální ředitelka BurdaMedia Extra Petra Fonda připustila spolupráci za férových podmínek. Připomněla však, že provozovatel cizí platformy může změnit pravidla a vydavatel se musí přizpůsobit. Existenci Seznamu přesto označila za výhodu českého trhu: například britská část Burdy podle ní obdobnou domácí alternativu ke globálním platformám nemá.
Aktuálně.cz potřebuje další příjmy
Rozvoj předplatného má pro Economii širší význam. Voráček otevřeně zpochybnil dlouhodobou udržitelnost všeobecného zpravodajského webu financovaného pouze reklamou. Web Aktuálně.cz si podle něj musí najít své místo a další zdroje příjmů. Jednou z možností jsou placené podcasty.
„Aktuálně nemůže do budoucna stát na jedné noze,“ řekl. Poukazoval na klesající ceny za zobrazení reklamy a obtížnější získávání návštěvnosti. Za nejcennější považuje lidi, kteří přicházejí přímo na web. U Aktuálně.cz jejich podíl odhadl na 25 až 30 procent. Návštěvnost z vyhledávačů a sociálních sítí vydavatel podle něj nemá pod kontrolou.
Vlastní zkušenosti s placeným zpravodajským obsahem sbírá i Seznam. Jeho rubrika Zdraví+ na Seznam Zprávách má podle Huška několik tisíc stabilně platících uživatelů. Na závěry o tom, které věkové skupiny jsou ochotnější platit, je podle něj ještě brzy. Nové druhy partnerského obsahu, včetně placeného, chce Seznam přivést také na Stream.cz.
Mladé publikum není automaticky dobrý obchod
Rozdílné přístupy ukázala i debata o mladých uživatelích. Economia nevěří, že se jí vyplatí cíleně oslovovat generaci Z. Voráček tuto snahu označil za „ztracenou bitvu“. U Hospodářských novin se soustředí na lidi přibližně od 26 let, kteří začínají řešit práci, rodinu a financování bydlení. Vztah s budoucími čtenáři ale buduje už mezi vysokoškoláky.
Seznam mladé uživatele na svých webech vidí, problémem je jejich nižší četnost návštěv. „Nechodí tak často,“ shrnul Hušek. Vychází z předpokladu, že zájem o zpravodajství s věkem roste. Chce proto dosáhnout toho, aby si lidé později zvolili právě jeho služby. Rozdíly mezi zeměmi přitom vysvětluje vedle vlivu sociálních sítí také vzděláním, mediální gramotností a společenskými podmínkami.
Fonda popsala změnu práce s obsahem v Burdě. Nestačí vytvořit jeden materiál a rozdělit ho mezi různé platformy. Každá potřebuje vlastní zpracování, které uživatele zaujme a postupně vytvoří vztah ke značce. U Chipu zmiňovala praktické rady na YouTube, u Topreceptů recepty sdílené samotnými uživateli. Kolem módního magazínu Elle zase pomáhají budovat komunitu placené živé akce.
Zrádci jako víc než televizní pořad
Prima ukazuje, jak lze vztah s publikem proměnit ve více druhů příjmů. Generální ředitel Lukáš Kubát uvedl, že příjmy spojené se Zrádci se letos blíží 200 milionům korun. U první série podle něj dosahovaly 50 až 60 milionů. Značka se rozšířila o podcasty, doprovodný obsah, živé akce a prodej tematického zboží.
K finále v O2 areně naplánovanému na 2. prosince zbývalo podle Kubátova úterního vyjádření prodat přibližně tisíc vstupenek. Podcasty na YouTube Prima chápe především jako způsob, jak oslovit mladší publikum a přivést je k pořadu na Prima+. Komunitu rozvíjí i na komunikační platformě Discord.
Nejlepší odezvu u mladých měla podle Kubáta seznamovací reality show Are You The One?. Takový pořad by si podle něj samotná tradiční televize dnes primárně neobjednala. Prima ho staví na streamování a propagaci na sociálních sítích, televizní vysílání má spíše podpůrnou roli. Kubát potvrdil pokračování Zrádců, Asia Express i seznamovací show.
Za součást stejné obchodní logiky Kubát považuje omezení přeskakování reklam ve zpětném sledování televizních programů přes internet. Divák si podle něj může vybrat mezi sledováním s reklamou a placenou variantou bez ní. Počet lidí, kteří mezi běžnou televizí a sledováním bez reklam přecházejí, odhadl přibližně na 100 tisíc. Prima zároveň s některými operátory pracuje na vkládání internetové reklamy do vysílání, včetně sledování na mobilních zařízeních. Chce tak postupně propojit prodej televizní a internetové reklamy.
Odkaz od chatbota nemusí přivést čtenáře
Umělá inteligence mezitím oslabuje důvod navštěvovat některé weby. Fonda uvedla, že Burda dopad výrazně pociťuje u receptů. Služby její weby sice citují, současně ale uživateli rovnou poskytnou odpověď. „Když se potom doptáte dál, tak už nemáte vůbec důvod jít na ten web,“ popsala.
Hušek zatím u Seznamu jako celku výrazný propad návštěvnosti nepozoruje, změny vidí spíše u jednotlivých typů obsahu. Návštěvnost přivedená chatboty však podle něj nenahrazuje tu z běžného vyhledávání. Silnější dopady očekává během příštích dvou let.
Rozdílné názory zazněly na vymáhání plateb za užívání vydavatelského obsahu umělou inteligencí. Hušek podporuje postup organizace Správce licenčních práv vydavatelů, která kolektivně spravuje práva vydavatelů. V návrhu sazebníku na rok 2027 požaduje za licence k využití spravovaného obsahu v systémech umělé inteligence nejméně 200 milionů korun ročně. Voráček je k získání peněz skeptický a kritizoval dosavadní výsledky společného postupu. Samotné zveřejnění sazebníku podle něj příjmy nezajistí.
Kubát chce proti záplavě nedůvěryhodného obsahu posilovat značku CNN Prima News. Vedle televize, webu a sociálních sítí při jejím rozvoji uvažuje také o rádiu a živých akcích. Cílem má být podle něj důvěryhodné médium, ke kterému se lidé budou vracet pro informace.
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