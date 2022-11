Štefan Polgári (Dognet): Affiliate marketing není pro každého. Mnoho firmám to rozmluvím

[Partnerský podcast] – Dognet začínal před necelými deseti roky (výročí oslaví příští rok v dubnu) jako řada jiných firem působících v e-commerce. Bez kanceláří, jen s pár notebooky. První kancelář v jednom z bratislavských coworkingových center si začala firma pronajímat až o rok později.

„Do kanceláře jsem chodil nejdřív jen já sám. Postupně jsme začali přibírat do týmu další lidi, první člověk na full-time ale přišel až v roce 2015,“ vzpomíná spoluzakladatel Dognetu Štefan Polgári.

Rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu na službách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších, nebo přímo zde:

Po deseti letech je firma mezi hlavními affiliate sítěmi, které působí v České republice. Oproti jiným se ale rozhodla nejdřív expandovat směrem na jih, sami zakladatelé Dognet ostatně označují za síť pro střední Evropu a Balkán. Působí tak třeba i v Rumunsku.

„Ono to postupně vyplynulo z toho, odkud se nám ozývali inzerenti. Začali jsme klasicky v Česku a na Slovensku, pak se přidalo Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko. Ale souviselo to s tím, jak se rozšiřovali naši klienti a jestli chtěli v těch zemích i naši podporu,“ dodává Polgári.





Na západ se chystá Dognet expandovat v příštím roce, Polgári zmiňuje třeba Německo. Už nyní ale má velmi dobrý přehled o tom, v jakém stavu nejen tuzemské e-shopy jsou. Podle Polgáriho je úroveň především českých online obchodů na velmi vysoké úrovni, která převyšuje i řadu jejich západoevropských konkurentů.

Affiliate je běh na dlouhou dobu

Dognet má nyní za sebou přes tisíc affiliate kampaní. Z dat, které firma má k dispozici, vyplývá, že dlouhodobě mohou takové kampaně jednotlivým e-shopům přinést pět až patnáct procent tržeb. „Je to ale skutečně dlouhodobý proces. U klasické bannerové reklamy vidíte celkem rychle, jaký má dopad, zároveň ale rychle odezní. Affiliate kampaně fungují úplně jinak a rozběhnout je trvá i měsíce,“ konstatuje v podcastu pro server Lupa.cz Polgári.

V podcastu vysvětluje, pro koho jsou affiliate kampaně vhodné, protože jak sám přiznává, většinu potencionálních zájemců od nich odrazuje. „Nehodí se to pro každý e-shop, zbytečně by jen pálil peníze,“ říká. Popisuje také to, jak takovou kampaň nastavit, aby fungovala. A mluví i o novinkách, které Dognet už brzy spustí – především jde o nový systém pro jeho publishery a inzerenty.

V podcastu portálu Lupa.cz zpovídáme zástupce české e-commerce, IT scény, mediálních domů i osobnosti z dalších souvisejících oborů. Naposledy jsme mluvili třeba se spoluzakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Liftago Ondřejem Krátkým nebo s Ondřejem Filipem, výkonným ředitelem sdružení CZ.NIC.

Natáčíme i speciální seriál o historii českého internetu.