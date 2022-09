Ondřej Krátký (Liftago): Přes Liftago.network by mohla fungovat i Česká pošta. Tvoříme trh pro všechny

Jsme spotový trh, který v logistice dosud neexistoval, vysvětluje spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Liftago Ondřej Krátký, o co se jeho firma pokouší spuštěním služby Liftago.network. Ta má fungovat jako platforma pro sdílení nevyužitých dopravních kapacit a jejich efektivnější využití.

„Liftago neaspiruje na to, že by budovalo další ekosystém skladů a fyzických výdejních míst. To umí stávající trh dobře. My se na tuto infrastrukturu spíš napojujeme a doplňujeme ji větší flexibilitou sítě řidičů,“ popisuje Krátký. Tuzemská logistika podle něj skrývá obrovské možnosti a mohla by fungovat mnohem efektivněji.

„Máme už partnery, kterým se podařilo trefit síťový efekt, díky kterému může být doprava zároveň rychlá i levná,“ přesvědčuje. „A nejde jen o to, za kolik se přeprava vydraží, ale třeba také o to, že když nákup posíláte just-in-time, tak na to zboží už nikdo další nesahá a vy ho nemusíte balit, stačí fólie nebo papírová taška a ušetříte 10–15 Kč za balení a čas baliče,“ dodává.

Část rozhovoru s Ondřejem Krátkým jsme přepsali do textu, celý si jej můžete poslechnout ve formě podcastu na službách Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, nebo přímo zde:

Jak Liftago.network funguje? Říkáte, že umožňujete, aby firmy, které mají nevyužité kapacity svých kurýrů nebo dodávek, mohly nabídnout tuto kapacitu někomu jinému.





Je to vlastně takový dvoustranný trh, do kterého se z jedné strany připojují různí dopravci, ať už to jsou fleety různých firem, nebo i individuální kurýři a dopravci, aby se více vytížili, když zrovna jejich byznys nejede. Veškerá doprava totiž neprobíhá ve stejnou dobu: lidé se najednou nepřipravují, najednou nejedí, najednou nepřebírají potraviny a najednou nepracují. Podle toho je rozfázovaná i doprava jednotlivých segmentů. Viděli jsme příležitost logistiku agregovat a spojit.

To je ta jedna strana. Druhou tvoří ti, kdo potřebují dopravní kapacitu ve chvíli, kdy ji nemají. Každý své kapacity doručování nějak plánuje podle toho, kolik má místa na skladě a podobně. Všichni mají nějaké předpovědi, ale nikdo je netrefuje a zjistí to typicky až ten den. My nabízíme malým firmám i velkým obchodníkům, kteří potřebují dopravu, možnost se zapojit do sítě a tu dopravu si dobrat.

Rozjeli jste už pilotní vlastní projekty s několika velkými firmami. Kolik partnerů teď momentálně v síti máte?

Je to určitě už přes stovku.

To už je hezké číslo, nevypadá úplně jako pilot, ale spíš na reálný provoz.

My jsme vlastně spíš potřebovali pojmenovat to, co děláme. V určitém tichém partnerství de facto spolupracujeme s největšími e-commerce hráči na trhu už několik let. Jen se na síti využívají stále nové věci. Partneři si de facto můžou programovat přes jedno API různé přepravy – typicky chtěli třeba expresní doručování. My jsme je postupně přesvědčili, že to není jenom o tom expresu, který je vždycky minoritní, ale že je důležitá i přesnost. Byť vlastně všechno, co v síti děláme, je expres, protože i když je to standardní doprava, tak je kontraktovaná v ten daný okamžik.

Funguje Liftago.network na stejném systému jako klasické Liftago, to znamená objednávání taxíků nebo přepravy zásilek? Nebo pro síť máte oddělený systém?

Původní engine jsme vyvinuli z toho, co jsme používali a používáme v Liftago taxi. Ať už jde o aukční modul, nebo driver search. Řada komponent je nových, ať už live tracking, nebo nové komponenty zajišťující dostupnost v reálném čase. Vzniká nám sada cloudových nástrojů a pro každý účel se využívá trošku jiný subset. Takže ano, systém vlastně vznikl na Liftago taxi. Ono to je hezké, protože taxíky jsou potřeba real time, ale logistika doposavad real time nebyla.

Mluvil jste o aukčním modulu. Můžete pro lidi, kteří neví, jak Liftago funguje, vysvětlit, co to ta aukce je?

Jde o to, jak zajistit, aby se v každý moment, když nějaký zákazník, ať už je to Mall, Datart, Alza, nebo někdo jiný, pošle do sítě nějaký požadavek, za zlomek vteřiny našli relevantní a správní přepravci, který zásilku dokážou doručit. A zároveň aby mezi nimi proběhla aukce, která vygeneruje relevantní cenu. To znamená, že necháme dopravce reagovat, až se mezi nimi ustanoví rovnovážná cena. To je zjednodušený popis. Ten proces má řadu podprvků, které už popisovat nebudu. Zajímavý na něm je princip trhu. Věříme, že se ta cena dokáže vždycky najít a zároveň se dokáže nají vždycky řidič, protože město nikdy nejede naráz, vždycky část kapacity spí a my ji můžeme vzbudit, najít ideální cenu a nechat zásilku odvézt. Popisuju to záměrně tak, jak to má v ideálním případě fungovat. Ono to tak z 99 procent opravdu funguje. Máme nějaké procesy na situace, kdy automatické hledání nezafunguje, a učíme se je dál automatizovat. Jsou segmenty, které jsou v podstatě brnkačka, ale na druhou stranu jsou segmenty, které jsou daleko náročnější.

Které segmenty jsou jednoduché a které jsou těžké?

Na taxících jsme se naučili, že když prší, tak nikdy nemůže být v ulicích dostatek plechových deštníků. To je jeden z extrémů. Jsou části Liftago.network, kde pomáháme cizím firmám si šáhnout i do taxi kapacity na přepravu osob. Liftago.network není čistě o zásilkách, byť jsou teď dominantní. A pak jsou běžné zásilky, které mají být doručené v určitý čas druhý den. My je v aukci odbavujeme až těsně předtím, než mají být odvezeny. A to je relativně jednodušší, protože to, co trh uměl odbavit v řádu hodin, my dokážeme na poslední chvíli zajistit v řádu minut. Schopnosti, které jsme se učili poslední léta, se tady extrémně hodí.

Pak je segment, který naopak není jednoduchý, a to je jídlo. V Liftago.network odbavujeme minoritní část food delivery a není to doména, na kterou se soustředíme. Nesnažíme se být další platformou na jídlo, spíš pomáháme s kapacitou jednotlivým klientům. Jídlo je náročné, potřebujete hodně poptávky, aby to bylo pro řidiče zajímavé. Když jí máte málo, tak je to docela boj, protože nemáte efektivitu velkých platforem.

Když se ještě vrátím k té aukci, takže to vlastně funguje obdobným způsobem, jako když si já přes aplikaci Liftago objednávám taxíka. Zadám požadavek, ten se zobrazí taxikářům, oni mi v aukci nabízejí, za kolik a za jakou dobu mě odvezou, a já si z toho vybírám. Takže vlastně podobný proces používáte vy, jen ve větším měřítku.

Adresuje širší spektrum řidičů, skenuje vícero druhů kapacit a zároveň je výběr vítězné nabídky automatický, je to robot, už to nejste vy před displejem.

To je v rámci logistiky určitě pružnější, ale zase je to rizikovější, protože se může stát, že nenajdete toho správného řidiče, že se vám nikdo nenabídne, že jsou všichni vytížení nebo zásilku za tu cenu vzít nechtějí. Jak reagujete na tyhle případy? A jak často se to třeba stává?

Je to přesně zbytek nad těch 99 procent. A máme řadu procesů, které v takovém případě mohou nastat. Dokážeme zařídit, aby nějaký manuální zásah byl nutný tak jednou denně. Nemáme žádný extra personál, který by tyto případy odbavoval. Jde v podstatě o běžný zákaznický servis, na který jen přijde urgentní požadavek, aby to nějak zařídil.

Počkejte, nějak zařídil, to znamená, že kurýrovi nebo taxikáři nabídne o stovku víc a on to nakonec vezme?

To dělá ten systém. Jde o parametrizaci algoritmu, který organizuje aukci a který pak v různých scénářích jede různé série pokusů tu zakázku vydražit. Samozřejmě se snažíme o to, aby se drtivá většina odehrála v řádu desítek vteřin, ale pak jsou ty situace, na které se ptáte. Kdy do nich musí zasáhnout člověk. A část našeho úspěchu je v tom, že člověk musí zasahovat jenom v naprostém minimu případů, typicky u těch problematických segmentů.

A co se tedy děje, když už musí ten člověk zasáhnout? Jak se to konkrétně řeší?

Buď manuálně restartuje celý proces a počká, jestli se třeba někdo nechytí, anebo pokud je to nějaký vyloženě extrémní případ, tak sám ručně navolá nějakého řidiče. Ale jak říkám, to jsou jednotky případů.

Při oficiálním oznámení služby jste ukazovali tři příklady partnerů, kteří už s vámi opravdu vyzkoušeli, jak ta síť funguje. Jedním z nich byl Datart. Ten používá Liftago.network k tomu, aby mohl doručovat nákupy na přesné hodinové sloty. Jak to funguje?

Datart se napojil na naše API. Pro nás bylo největší výzvou spíš to, jak síť rozdmýchat v padesáti osmi pobočkách Datartu po republice, a to velmi rychle a nejenom na té přesné dopravě, ale i na té expresní. Největší technická práce byla opravdu na straně Datartu. Všechny e-commerce firmy, ať už je to Datart, Alza, Mall nebo malý e-shop, urychluje nebo brzdí jejich logistické procesy. Pro síť se potřebují naučit, jak expedovat zboží just in time. Těsně před tím, než přijde jejich slot, systém spouští aukci a my si dokážeme natajmovat, kolik času potřebují na to, aby sklad připravil zboží pro sadu tras, které se zrovna vezou. Kromě logistických procesů jde hodně o samotný košík. Pro laika může vypadat jednoduše, ale čím větší firma, tím je zpravidla náročnější flexibilita v košíku. Všichni naši partneři by dneska mohli dělat super inovace nad košíkem. Mohli by si třeba hrát s různými časy, nám je úplně jedno, když sloty budou mít každý různou délku, nebo že budou o půlnoci, nebo že jeden bude do boxu a druhý domů. Pro nás je to prostě irelevantní. Snažíme se postupně trh učit, že jediná otázka, kterou by měly e-shopy klást zákazníkům, je „kam to chcete a kdy“.

To zní z pohledu zákazníka samozřejmě moc hezky. Ale ono to určitě bude něco stát, když je to expresní nebo přesná doprava na konkrétní čas.

Máme už partnery, kterým se podařilo trefit síťový efekt, díky kterému může být doprava zároveň rychlá i levná. Pro klasický e-commerce podnik v rámci jednoho města nepotřebujete víc než stovky nebo vyšší desítky zásilek denně na určitý čas, aby se ta efektivita projevila. Trasy, do kterých je systém rozhodí a vydraží, jsou pro řidiče tak zajímavé, že v přepočtu na jednu zásilku to dává extrémní efektivitu.

Takže se teoreticky dá říct, že postupem času e-shopy můžou zlevňovat dopravu, když si dopravu objednám na správný čas, kdy je mezi dopravci špička zájmu?

To jsme zpátky u efektivity košíků. Je potřeba, abychom se naučil dopravu tlačit do časů, kdy je nejvýhodnější. To znamená, že košíky potřebují variabilní pricing, který dnes dost často nemají, a potřebují mít velkou flexibilitu ve slotech. Cílem je naučit trh expedovat mimo dopravní špičky, protože se doprava v síti vydraží za nižší cenu. Dnes jsme hodně před trhem. Už teď je efektivita velmi zajímavá a nestojí zas tolik práce dostat poptávku do úrovně, kdy začne být zajímavá i pro zákazníka.

A nejde jen o to, za kolik se přeprava vydraží, ale třeba také o to, že když nákup posíláte just-in-time, tak na to zboží už nikdo další nesahá a vy ho nemusíte balit, stačí fólie nebo papírová taška a ušetříte 10–15 Kč za balení a čas baliče. Existuje spousta dalších úspor, které nejsou vidět, protože jsme ještě nepřekonali úvodní fázi, ve které je hlavní nastavit logistické procesy a košíky.

Vnímáte někoho jako konkurenci? Logistických služeb a vlastních flotil jednotlivých e-commerce hráčů je celá řada. Snaží se někdo o něco podobného jako vy, to znamená integrovat další dopravce? Vím, že třeba Alza se snaží rozvážet nákupy do boxů i pro jiné e-shopy.

Odpovím dvěma způsoby. Za prvé proto tak úporně pracujeme na real time aspektu shánění dopravní kapacity. To trh nedělá, neumí a nevidíme, že by to někdo rozvíjel. A díky tomu jsme doplňkem. Ano, vždycky partnerům říkám, že se pravděpodobně v nějaké části byznysu překrýváme, ale hodnota spolupráce, tedy doplnění ekosystému real time aspektem, to de facto vytváří spotový trh. My jsme spotový trh, který v logistice nikdy neexistoval.

Spotový trh dnes není úplně populární slovo (smích).

Jsem si toho vědom, ale sedí to jako prdel na hrnec (smích). To je jedna část vysvětlení, a teď ta druhá. Sledujeme po světě, co tak kde vzniká. A zjistili jsme, že všichni mají Uber problém. Všichni hledají řidiče a nemůžou je najít a všichni o ně také rychle přicházejí. Zároveň hledají kapacitu ve svém segmentu, ale ona je typicky v jiném hrníčku a my o ní víme. My na to jdeme úplně z jiného směru. Liftago vzniklo principiálně jako prořidičská firma, a proto jsme schopní přitahovat lepší řidiče. Náš software je tomu uzpůsobený a prozákazničtí jsme vlastně až sekundárně. Nevidíme, že by se někdo vydal stejným směrem. Jsme takoví exoti.

Jak by tedy Liftago.network měla ideálně fungovat, až vychytáte všechny mouchy? Budou přes síť fungovat všechny velké, nebo i středně velké firmy? Dovedete si představit, že byste měli zapojenou i třeba Českou poštu?

Dovedu, vytváříme trh pro všechny.

Jak je možné postavit si na Liftago.network vlastní kurýrní firmu? Jak se na doručování zásilek tváří taxikáři? A jak se dá měřit zákaznická zkušenost se sdíleným dopravcem? Celý rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu: