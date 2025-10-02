Lupa.cz  »  Televizní nabídky operátorů na podzim 2025. Liší se počtem zařízení i videotékami

Televizní nabídky operátorů na podzim 2025. Liší se počtem zařízení i videotékami

Petr Faistauer
Dnes
Doba čtení: 12 minut
Autor: Andrea Piacquadio, Pexels.com, podle licence: Public domain
Podzimní televizní nabídky operátorů lákají zákazníky na nové balíčky, služby i dočasné slevy.
Nabídku televizních služeb jsme naposledy srovnávali v březnu. Co se od jara u jednotlivých operátorů změnilo?

Co se dozvíte v článku
  1. Magenta TV (T-Mobile)
  2. Vodafone TV+
  3. Telly
  4. Oneplay
  5. SledováníTV
  6. ČEZNET TV
  7. Lepší TV
  8. Pecka.TV
  9. Sweet TV
  10. Antik TV CZ
  11. Skylink a FreeSat

Magenta TV (T-Mobile)

Poznámka:V článku označujeme základní nabídky jako „tarif“ a doplňkové možnosti jako „balíček“. Není-li uvedeno jinak, jedná se o ceny pro nové klienty.

Operátor T-Mobile od června ukončil nabídku satelitních tarifů pro nové zákazníky a rozhodl se plně orientovat na internetovou distribuci. Aktuálně má čtyři tarify. Už v tom nejmenším (S Plus) dostává klient možnost sledování až na šesti zařízeních, zpětné sledování na 7 dní, 60 hodin prostoru pro nahrávky, které jsou uloženy 30 dní, videotéku v základní verzi a televizní program na 10 dní dopředu.

Ve vyšších tarifech se přidávají další služby. Nejvyšší tarif XL Plus je nabízen ve dvou volitelných variantách: XL Plus & Netflix nebo XL Plus & HBO. Nabízí 175, respektive 180 kanálů.

V první variantě je součástí tarifu plán Netflix Základní (tedy v rozlišení 720p). Vyšší úrovně předplatného Netflixu jsou za příplatek. 

V druhé variantě je součástí tarifu plán HBO Max Standard (rozlišení Full HD) a pět prémiových filmových stanic HBO + Cinemax v rozlišení HD.

K ostatním tarifům Magenta TV lze balíčky s tarifními plány Netflixu nebo HBO přiobjednat. Všechny tarify jsou nabízeny za zvýhodněnou cenu na prvních šest měsíců.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
S Plus 199 Kč (na 6 měsíců), poté 399 Kč 101 Videotéka Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
M Plus 199 Kč (na 6 měsíců), poté 549 Kč 141 Videotéka Premium, Canal+ Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
L Plus 199 Kč (na 6 měsíců), poté 699 Kč 169 Videotéka Premium, Canal+ Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
XL Plus & Netflix 449 Kč (na 6 měsíců), poté 999 Kč 175 Videotéka Premium, Canal+, Netflix (základní) Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
XL Plus & HBO 449 Kč (na 6 měsíců), poté 999 Kč 180 Videotéka Premium, Canal+, HBO Max a 5 stanic HBO Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)

Vodafone TV+

Vodafone v létě připravil zcela nový základní tarif s názvem Vodafone TV Lite + Sport. Obsahuje veškeré sportovní kanály a přidává k nim tři desítky základních programů. Na rozdíl od ostatních tarifů nezahrnuje streamovací službu Prima+, její vybraný obsah je však propagován na programové pozici 0.

Tarifní nabídka doznala i dalších změn. K povinnému základnímu tarifu je na výběr mezi rozšiřujícími balíčky Cinema (obsahuje HBO Max) nebo Sport (kompletní sportovní nabídka). Vypadly balíčky Family a 18+.

Stále platí finanční zvýhodnění pro klienty s dalšími službami operátora. Noví zákazníci mohou základní tarif získat za zvýhodněnou cenu na 6 měsíců, a pokud budou mít jiné služby od Vodafonu, tato cena jim zůstane zachována. 

V ceně všech tarifů je videotéka, možnost současného sledování až na šesti zařízeních a zpětné přehrávání 7 dní.

Přímo v platformě Vodafone TV+ jsou integrovány služby Prima+, HBO Max a Prime Video. Prostřednictvím Vodafonu si můžete koupit také přístup na Netflix, pořady potom sledujete přímo v aplikaci Netflixu (pozor však na to, že ji nelze spustit na některých zařízeních od Vodafonu).

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
Vodafone TV+ Základní 199 Kč (na 6 měsíců), poté 199 Kč se službami Vodafone / 390 Kč bez služeb Vodafone 100 Prima+ Premium bez reklam, Videotéka 6
Vodafone TV Lite & Sport 299 Kč 49+ Videotéka 6
Vodafone TV+ Cinema 419 Kč se službami Vodafone / 610 Kč bez služeb Vodafone 110+ Prima+ Premium bez reklam, HBO Max, Videotéka 6
Vodafone TV+ Sport 439 Kč se službami Vodafone / 630 Kč bez služeb Vodafone 115+ Prima+ Premium bez reklam, Videotéka 6
Vodafone TV+ ALLinONE 889 Kč se službami Vodafone / 1080 Kč bez služeb Vodafone 150+ Prima+ Premium bez reklam, Videotéka 6

Telly

Operátor nabízí internetovou a satelitní televizi, přičemž satelitní příjem stále využívá většina jeho klientů. V nabídce proto má tři základní satelitní tarify s akční cenou na prvních šest měsíců. Ty doplňují tři balíčky se sledováním obsahu v aplikaci Telly, se sportovními programy, případně s HBO.

V internetové distribuci operátor několik zajímavých změn již zavedl, na další se chystá. Z těch již zavedených zmíníme čtvrtý tarif s označením Maxi. Jde o nový nejvyšší tarif operátora, který zahrnuje obsah tarifu Velký a balíčků HBO a Red, celkem 141 kanálů. K tomu ještě všechny přenosy zápasů Oktagon bez nutnosti pay-per-view. Celek je označen velmi výhodnou cenovkou 990 Kč měsíčně.

K nižším tarifům jsou k dispozici čtyři doplňkové balíčky (sada HBO, erotické programy Red, nabídka Sport a příplatek za sledování na více zařízeních). I zde jsou tarify s akční cenou na prvních šest měsíců, cena tarifu Maxi platí na 1 rok.

Satelitní tarify

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně
Telly Malý 160 Kč (na 6 měsíců), poté 260 Kč 43 HBO Max na 1 měsíc zdarma
Telly Střední 365 Kč (na 6 měsíců), poté 465 Kč 79 HBO Max na 1 měsíc zdarma, programy z Velkého balíčku na 3 měsíce zdarma
Telly Velký 570 Kč (na 6 měsíců), poté 670 Kč 93 HBO Max na 1 měsíc zdarma

Internetové tarify

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
Telly Malý 160 Kč (na 6 měsíců), poté 260 Kč 71 HBO Max na 1 měsíc zdarma 2 (až 6 za příplatek)
Telly Střední 365 Kč (na 6 měsíců), poté 465 Kč 112 HBO Max na 1 měsíc zdarma 2 (až 6 za příplatek)
Telly Velký 570 Kč (na 6 měsíců), poté 670 Kč 126 HBO Max na 1 měsíc zdarma 2 (až 6 za příplatek)
Telly MAXI 990 Kč (na 1 rok, poté 1700 Kč) 141 HBO Max, Oktagon živě, RED balíček (erotika) 2 (až 6 za příplatek)

Oneplay

Veřejné ceníky platformy Oneplay nepřinášejí v tarifní nabídce nic nového oproti našim předchozím článkům, ve kterých jsme je podrobně rozebírali. „Po tarifní stránce máme ceny stále stejné, počet kanálů a tarifů rovněž. Aktuálně bychom vypíchli sportovní funkce,“ uvedla TV Nova na můj dotaz. 

Těmito sportovními funkcemi jsou myšleny multidimenze, AI sestřihy nejdůležitějších momentů každého zápasu, možnost sledovat nejdůležitější okamžiky (například góly) pomocí klíčových momentů nebo sportovní statistiky.

Klienti, kteří mají Oneplay jako službu provozovanou TV Nova (tedy bývalé Voyo), nemají k dispozici balíček HBO. 

Z veřejné nabídky operátora O2 vypadl balíček Oneplay k internetu, na stránkách je ale pořád k nalezení (59 kanálů za 199 Kč měsíčně, nelze objednat samostatně). V platnosti zůstává i zvýhodnění cen v rámci kombinace služeb O2 Spolu. 

Oneplay nadále umožňuje sledovat obsah pouze na jednom zařízení, vyšší počet souběžných streamů odemkne až příplatkový balíček Rodinné sledování.

Tarify Oneplay (TV Nova)

Název tarifu Cena Počet stanic Služby v ceně Počet souběžných spuštění
Oneplay 7 dní na zkoušku 0 Kč / 7 dní 40+ Videotéka, předpremiéry TV pořadů 1
Oneplay Komfort 199 Kč / 30 dní 55 Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka 1 (až 3 za příplatek)
Oneplay Extra Zábava 399 Kč / 30 dní 100 Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa 1 (až 3 za příplatek)
Oneplay Extra Sport 599 Kč / 30 dní 90 Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze 1 (až 3 za příplatek)
Oneplay Maximum 799 Kč / 30 dní 140+ Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze 3

Tarify Oneplay (od O2)

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet souběžných spuštění
Oneplay Komfort 199 Kč (běžně), 199 Kč v O2 Spolu 59 Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka 1 (až 3 za příplatek)
Oneplay Extra Zábava 399 Kč (běžně), 349 Kč v O2 Spolu 103 Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa 1 (až 3 za příplatek)
Oneplay Extra Sport 599 Kč (běžně), 499 Kč v O2 Spolu 97 Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa, Multidimenze 1 (až 3 za příplatek)
Oneplay Maximum 799 Kč (běžně), 699 Kč v O2 Spolu 152 Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze 3

SledováníTV

Brněnská společnost kompletně přepracovala nabídku tarifů, které se teď označují písmeny. Jejich počet vzrostl ze tří na čtyři. S výjimkou nejnižšího tarifu S je vždy součástí také předplatné služby Prima+. U tarifu M a L jde o verzi Prima+ Light, u varianty XL o nejvyšší úroveň přístupu Prima+ Premium. Součástí všech tarifů je i balík 122 rozhlasových stanic.

Došlo také k redukci obsahu. Nejvyšší tarif teď obsahuje 182 kanálů. HBO, Cinemax + HBO Max jsou jako placený doplňkový balíček. I v nich se ostatně škrtalo, nově jsou v nabídce pouze další dva doplňkové balíčky (se sportem a programy pro dospělé). Jediným placením rozšířením služeb zde zůstala možnost Prima bez reklam.

Zpětné sledování zůstalo standardních 7 dní. Nahrávky mají základní hodinovou kvótu podle zvoleného tarifu, kterou nelze dále navyšovat.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
S 159 Kč 71 10 h TV archiv 1
M 1 Kč na 30 dní, poté 259 Kč 124 Prima+ Light, 100 h nahrávek, Videotéka PlayTV a DuckTV 4 (2 současně)
L 399 Kč 151 Prima+ Light, 300 h nahrávek, Videotéka PlayTV a DuckTV 4 (2 současně)
XL 659 Kč 182 Prima+ Premium, 900 h nahrávek, Videotéka PlayTV a DuckTV 4 (2 současně)

ČEZNET TV

Se změnami u SledováníTV došlo ke kompletní změně tarifní nabídky i u obchodního partnera ze Skupiny ČEZ. Tři výchozí tarify se jmenují Malá / Střední / Velká TV, obsahují méně kanálů a jejich součástí je od září 2025 tarif Prima+ Light. Operátor nabízí také tarif Mini TV, který však nelze objednávat samostatně, jen s internetovým připojením.

Nově lze objednat pouze tři doplňkové balíčky Extra Film, Extra Sport a Extra XXX. Nejvyšší tarif Velká TV lze aktuálně pořídit za 599 Kč, což je s jeho 192 kanály, možností sledovat na 4 zařízeních a 50 hodinami nahrávek velmi výhodná nabídka. Zároveň došlo i ke kompletnímu přepracování stránek do firemního barevného schématu a přesunu nabídky na vlastní doménu.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
Mini TV 149 Kč (pouze s internetem, nelze objednat samostatně) 100+ 50 hodin nahrávek Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2
Malá TV 199 Kč (speciální nabídka), původně 269 Kč 125+ Prima+ Light, 50 hodin nahrávek Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2
Střední TV 399 Kč (speciální nabídka), původně 469 Kč 160+ Prima+ Light, 50 hodin nahrávek Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2
Velká TV 599 Kč (speciální nabídka), původně 629 Kč 190+ Prima+ Light, 50 hodin nahrávek Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2

Lepší TV

Ostravský poskytovatel momentálně nabízí tři základní tarify a dva rozšiřující balíčky. Jedním je HBO, který je pro nové klienty na první měsíc zdarma, dále již jen za příplatek. Druhým je speciální francouzský balíček France TV. 

Dále jsou k dispozici příplatkové funkcionality jako rodinné sledování nebo Prima bez reklam. Služba nabízí i vlastní videotéku. Oficiální stránky nabízejí nově přepracovaný seznam dostupných kanálů s více informacemi.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
Mini 139 Kč 91 7 dní zpětné zhlédnutí, 561 filmů, nahrávání 20 pořadů 1 (až 3 současně za příplatek)
Klasik 249 Kč 148 až 30 dní zpětné zhlédnutí, 1563 filmů, nahrávání až 1000 pořadů 1 (až 3 současně za příplatek)
Top 299 Kč 161 až 100 dní zpětné zhlédnutí, 2275 filmů, nahrávání až 1000 pořadů 1 (až 3 současně za příplatek)

Pecka.TV

Nabídku tvoří tři základní tarify, určené pro jednoho nebo dva sledující, a tři vyšší tarify pro skupinové sledování. Startovací tarif má být pro nenáročné diváky, střední pro pokročilé a nejvyšší pro hardcore sledující. Startovací tarif dovoluje sledovat obsah pouze na jednom zařízení, ve středním a nejvyšším tarifu jsou povolena dvě souběžná zařízení. V nejvyšší nabídce je 162 kanálů.

Tarify pro rodinné nebo skupinové sledování nesou označení Pro tři, Pro čtyři a Pro šest. Jejich názvy zároveň napovídají, kolik zařízení můžete souběžně používat. Tarif Pro šest k tomu umožňuje přetáčet reklamy na stanicích skupiny Prima.

Součástí každé varianty je sedmidenní televizní archiv plus nahrávání pořadů (nahrávky zůstávají uložené na 30 dní). Noví zákazníci si mohou službu vyzkoušet na 7 dní za 1 Kč v podobě tarifu Zlatá střední.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
Pro nenáročné 139 Kč 103 7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní) 1
Zlatá střední 239 Kč 147 7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní) 2
Plná palba 289 Kč 162 7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní) 2
Pro tři 349 Kč 147 7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní) 3
Pro čtyři 399 Kč 162 7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní) 4
Pro šest 599 Kč 162 7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní) 6

Sweet TV

Tarifní nabídka služby zůstala nezměněna, stále obsahuje dva tarify označené jako M a L. V tom vyšším jsou prémiové a sportovní kanály, plus možnost sledovat obsah v rozlišení 4K. Službu lze vyzkoušet za 5 Kč na 14 dní.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
M 5 Kč na 14 dnů, poté 239 Kč 154 Nahrané pořady 7 dní, offline sledování v mobilu 4
L 5 Kč na 14 dnů, poté 299 Kč 180 Nahrané pořady 7 dní, offline sledování v mobilu 4

Antik TV CZ

Česká pobočka slovenského operátora Antik Telecom nabízí tři základní tarify a sedm rozšiřujících balíčků. Nejnižší tarif Antik Start nabídne 123 kanálů, nejvyšší Antik Premium 206 kanálů včetně prémiových HBO a služby HBO Max. 

V rozšiřujících balíčcích najdete například dokumentární, sportovní nebo filmový balíček. Lze je objednat pouze k některému ze základních tarifů. Zajímavostí je, že vybraný tarif si můžete předplatit i na volitelný počet měsíců, třeba 24.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
Antik Start 179 Kč 123 4
Antik Komfort 339 Kč 177 4
Antik Premium 699 Kč 206 Videotéka HBO Max 4

Skylink a FreeSat

Vedle společnosti Telly je Canal+ Luxembourg druhým z operátorů, u kterých můžete pořídit TV službu jak v internetové, tak satelitní distribuci. Pod svou hlavní značkou Skylink nabízí prakticky neměnnou osmičku základních tarifů, k tomu 7 balíčků doplňkových. 

Jako bonus všem zákazníkům dává aplikaci Skylink Live TV. Klienti s balíčkem HBO mohou používat streamovací službu Max. V nejvyšším tarifu Komplet naleznete 140 kanálů.

Internetová varianta Skylinku nabízí osm základních tarifů a čtyři doplňkové balíčky. Archiv pořadů je k dispozici 7 dní nazpět, sledování je možné až na pěti zařízeních.

Druhou satelitní značkou skupiny Canal+ Luxembourg je FreeSat. V nabídce naleznete pět základních balíčků, čtyři doplňkové (prémiové) balíčky a možnost přístupu do aplikace HBO Max. Lze objednat ve formě přístupové karty, nebo ve variantě se satelitním přijímačem. V nejvyšším tarifu Premium je 134 kanálů včetně HBO, videotéky Canal+, Apple TV+ a HBO Max.

Internetová TV Skylink

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
TV+ 99 Kč 40 Videotéka CANAL+ 1 (bez souběžného sledování)
Mini 179 Kč 53 Videotéka CANAL+ 2 (max. 5 registrovaných)
Smart 249 Kč 65 Videotéka CANAL+ 2 (max. 5 registrovaných)
Multi 299 Kč 80 Videotéka CANAL+ 2 (max. 5 registrovaných)
Kombi+ 399 Kč 95 Videotéka CANAL+ 2 (max. 5 registrovaných)
Kombi+ Apple TV+ 449 Kč 95 Videotéka CANAL+, Apple TV+ 2 (max. 5 registrovaných)
Kombi+ HBO 499 Kč 98 Videotéka CANAL+, HBO Max 2 (max. 5 registrovaných)
Premium 549 Kč 98 Videotéka CANAL+, HBO Max, Apple TV+ 2 (max. 5 registrovaných)

Satelitní TV Skylink

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně
Mini 209 Kč 79 Videotéka CANAL+, Skylink Live TV
Smart 299 Kč 97 Videotéka CANAL+, Skylink Live TV
Multi 389 Kč 113 Videotéka CANAL+, Skylink Live TV
Kombi+ 499 Kč 131 Videotéka CANAL+, Skylink Live TV
Kombi+ Apple TV+ 549 Kč 131 Videotéka CANAL+, Apple TV+, Skylink Live TV
Premium 599 Kč 134 Videotéka CANAL+, HBO Max, Apple TV+, Skylink Live TV
Komplet 1 100 Kč 140 Videotéka CANAL+, HBO Max, Apple TV+, Skylink Live TV

Satelitní TV FreeSat

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně
Smart 299 Kč 97 Skylink Live TV
Multi 389 Kč 113 Skylink Live TV
Kombi+ 499 Kč 131 Skylink Live TV
Kombi+ Apple TV+ 500 Kč 131 Apple TV+, Skylink Live TV
Premium 599 Kč 134 Apple TV+, HBO Max, Skylink Live TV

Mám za to, že jarní příchod spojené služby Oneplay sice rozbouřil stojaté vody českého rybníčku, zřejmě však nikoliv způsobem, jaký zamýšlela skupina Nova. Náhle se totiž u konkurenčních operátorů začaly objevovat možnosti, o kterých předtím dlouhé měsíce tvrdili, že o něčem takovém neuvažují.

Nástup Oneplay spustil u konkurence stále trvající vlnu překotné aktivity, kupříkladu poněkud stagnující Telly ohlásila několik podstatných vylepšení, včetně do dnešního dne chybějící vlastní videotéky. Tu operátor předběžně plánuje na polovinu následujícího roku.

