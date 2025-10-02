Televizní nabídky operátorů na podzim 2025. Liší se počtem zařízení i videotékami

Nabídku televizních služeb jsme naposledy srovnávali v březnu. Co se od jara u jednotlivých operátorů změnilo?
Co se dozvíte v článku
Magenta TV (T-Mobile)
Poznámka:V článku označujeme základní nabídky jako „tarif“ a doplňkové možnosti jako „balíček“. Není-li uvedeno jinak, jedná se o ceny pro nové klienty.
Operátor T-Mobile od června ukončil nabídku satelitních tarifů pro nové zákazníky a rozhodl se plně orientovat na internetovou distribuci. Aktuálně má čtyři tarify. Už v tom nejmenším (S Plus) dostává klient možnost sledování až na šesti zařízeních, zpětné sledování na 7 dní, 60 hodin prostoru pro nahrávky, které jsou uloženy 30 dní, videotéku v základní verzi a televizní program na 10 dní dopředu.
Ve vyšších tarifech se přidávají další služby. Nejvyšší tarif XL Plus je nabízen ve dvou volitelných variantách: XL Plus & Netflix nebo XL Plus & HBO. Nabízí 175, respektive 180 kanálů.
V první variantě je součástí tarifu plán Netflix Základní (tedy v rozlišení 720p). Vyšší úrovně předplatného Netflixu jsou za příplatek.
V druhé variantě je součástí tarifu plán HBO Max Standard (rozlišení Full HD) a pět prémiových filmových stanic HBO + Cinemax v rozlišení HD.
K ostatním tarifům Magenta TV lze balíčky s tarifními plány Netflixu nebo HBO přiobjednat. Všechny tarify jsou nabízeny za zvýhodněnou cenu na prvních šest měsíců.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|S Plus
|199 Kč (na 6 měsíců), poté 399 Kč
|101
|Videotéka
|Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
|M Plus
|199 Kč (na 6 měsíců), poté 549 Kč
|141
|Videotéka Premium, Canal+
|Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
|L Plus
|199 Kč (na 6 měsíců), poté 699 Kč
|169
|Videotéka Premium, Canal+
|Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
|XL Plus & Netflix
|449 Kč (na 6 měsíců), poté 999 Kč
|175
|Videotéka Premium, Canal+, Netflix (základní)
|Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
|XL Plus & HBO
|449 Kč (na 6 měsíců), poté 999 Kč
|180
|Videotéka Premium, Canal+, HBO Max a 5 stanic HBO
|Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)
Vodafone TV+
Vodafone v létě připravil zcela nový základní tarif s názvem Vodafone TV Lite + Sport. Obsahuje veškeré sportovní kanály a přidává k nim tři desítky základních programů. Na rozdíl od ostatních tarifů nezahrnuje streamovací službu Prima+, její vybraný obsah je však propagován na programové pozici 0.
Tarifní nabídka doznala i dalších změn. K povinnému základnímu tarifu je na výběr mezi rozšiřujícími balíčky Cinema (obsahuje HBO Max) nebo Sport (kompletní sportovní nabídka). Vypadly balíčky Family a 18+.
Stále platí finanční zvýhodnění pro klienty s dalšími službami operátora. Noví zákazníci mohou základní tarif získat za zvýhodněnou cenu na 6 měsíců, a pokud budou mít jiné služby od Vodafonu, tato cena jim zůstane zachována.
V ceně všech tarifů je videotéka, možnost současného sledování až na šesti zařízeních a zpětné přehrávání 7 dní.
Přímo v platformě Vodafone TV+ jsou integrovány služby Prima+, HBO Max a Prime Video. Prostřednictvím Vodafonu si můžete koupit také přístup na Netflix, pořady potom sledujete přímo v aplikaci Netflixu (pozor však na to, že ji nelze spustit na některých zařízeních od Vodafonu).
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Vodafone TV+ Základní
|199 Kč (na 6 měsíců), poté 199 Kč se službami Vodafone / 390 Kč bez služeb Vodafone
|100
|Prima+ Premium bez reklam, Videotéka
|6
|Vodafone TV Lite & Sport
|299 Kč
|49+
|Videotéka
|6
|Vodafone TV+ Cinema
|419 Kč se službami Vodafone / 610 Kč bez služeb Vodafone
|110+
|Prima+ Premium bez reklam, HBO Max, Videotéka
|6
|Vodafone TV+ Sport
|439 Kč se službami Vodafone / 630 Kč bez služeb Vodafone
|115+
|Prima+ Premium bez reklam, Videotéka
|6
|Vodafone TV+ ALLinONE
|889 Kč se službami Vodafone / 1080 Kč bez služeb Vodafone
|150+
|Prima+ Premium bez reklam, Videotéka
|6
Telly
Operátor nabízí internetovou a satelitní televizi, přičemž satelitní příjem stále využívá většina jeho klientů. V nabídce proto má tři základní satelitní tarify s akční cenou na prvních šest měsíců. Ty doplňují tři balíčky se sledováním obsahu v aplikaci Telly, se sportovními programy, případně s HBO.
V internetové distribuci operátor několik zajímavých změn již zavedl, na další se chystá. Z těch již zavedených zmíníme čtvrtý tarif s označením Maxi. Jde o nový nejvyšší tarif operátora, který zahrnuje obsah tarifu Velký a balíčků HBO a Red, celkem 141 kanálů. K tomu ještě všechny přenosy zápasů Oktagon bez nutnosti pay-per-view. Celek je označen velmi výhodnou cenovkou 990 Kč měsíčně.
K nižším tarifům jsou k dispozici čtyři doplňkové balíčky (sada HBO, erotické programy Red, nabídka Sport a příplatek za sledování na více zařízeních). I zde jsou tarify s akční cenou na prvních šest měsíců, cena tarifu Maxi platí na 1 rok.
Satelitní tarify
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Telly Malý
|160 Kč (na 6 měsíců), poté 260 Kč
|43
|HBO Max na 1 měsíc zdarma
|Telly Střední
|365 Kč (na 6 měsíců), poté 465 Kč
|79
|HBO Max na 1 měsíc zdarma, programy z Velkého balíčku na 3 měsíce zdarma
|Telly Velký
|570 Kč (na 6 měsíců), poté 670 Kč
|93
|HBO Max na 1 měsíc zdarma
Internetové tarify
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Telly Malý
|160 Kč (na 6 měsíců), poté 260 Kč
|71
|HBO Max na 1 měsíc zdarma
|2 (až 6 za příplatek)
|Telly Střední
|365 Kč (na 6 měsíců), poté 465 Kč
|112
|HBO Max na 1 měsíc zdarma
|2 (až 6 za příplatek)
|Telly Velký
|570 Kč (na 6 měsíců), poté 670 Kč
|126
|HBO Max na 1 měsíc zdarma
|2 (až 6 za příplatek)
|Telly MAXI
|990 Kč (na 1 rok, poté 1700 Kč)
|141
|HBO Max, Oktagon živě, RED balíček (erotika)
|2 (až 6 za příplatek)
Oneplay
Veřejné ceníky platformy Oneplay nepřinášejí v tarifní nabídce nic nového oproti našim předchozím článkům, ve kterých jsme je podrobně rozebírali. „Po tarifní stránce máme ceny stále stejné, počet kanálů a tarifů rovněž. Aktuálně bychom vypíchli sportovní funkce,“ uvedla TV Nova na můj dotaz.
Těmito sportovními funkcemi jsou myšleny multidimenze, AI sestřihy nejdůležitějších momentů každého zápasu, možnost sledovat nejdůležitější okamžiky (například góly) pomocí klíčových momentů nebo sportovní statistiky.
Klienti, kteří mají Oneplay jako službu provozovanou TV Nova (tedy bývalé Voyo), nemají k dispozici balíček HBO.
Z veřejné nabídky operátora O2 vypadl balíček Oneplay k internetu, na stránkách je ale pořád k nalezení (59 kanálů za 199 Kč měsíčně, nelze objednat samostatně). V platnosti zůstává i zvýhodnění cen v rámci kombinace služeb O2 Spolu.
Oneplay nadále umožňuje sledovat obsah pouze na jednom zařízení, vyšší počet souběžných streamů odemkne až příplatkový balíček Rodinné sledování.
Tarify Oneplay (TV Nova)
|Název tarifu
|Cena
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet souběžných spuštění
|Oneplay 7 dní na zkoušku
|0 Kč / 7 dní
|40+
|Videotéka, předpremiéry TV pořadů
|1
|Oneplay Komfort
|199 Kč / 30 dní
|55
|Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka
|1 (až 3 za příplatek)
|Oneplay Extra Zábava
|399 Kč / 30 dní
|100
|Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa
|1 (až 3 za příplatek)
|Oneplay Extra Sport
|599 Kč / 30 dní
|90
|Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze
|1 (až 3 za příplatek)
|Oneplay Maximum
|799 Kč / 30 dní
|140+
|Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze
|3
Tarify Oneplay (od O2)
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet souběžných spuštění
|Oneplay Komfort
|199 Kč (běžně), 199 Kč v O2 Spolu
|59
|Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka
|1 (až 3 za příplatek)
|Oneplay Extra Zábava
|399 Kč (běžně), 349 Kč v O2 Spolu
|103
|Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa
|1 (až 3 za příplatek)
|Oneplay Extra Sport
|599 Kč (běžně), 499 Kč v O2 Spolu
|97
|Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa, Multidimenze
|1 (až 3 za příplatek)
|Oneplay Maximum
|799 Kč (běžně), 699 Kč v O2 Spolu
|152
|Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze
|3
SledováníTV
Brněnská společnost kompletně přepracovala nabídku tarifů, které se teď označují písmeny. Jejich počet vzrostl ze tří na čtyři. S výjimkou nejnižšího tarifu S je vždy součástí také předplatné služby Prima+. U tarifu M a L jde o verzi Prima+ Light, u varianty XL o nejvyšší úroveň přístupu Prima+ Premium. Součástí všech tarifů je i balík 122 rozhlasových stanic.
Došlo také k redukci obsahu. Nejvyšší tarif teď obsahuje 182 kanálů. HBO, Cinemax + HBO Max jsou jako placený doplňkový balíček. I v nich se ostatně škrtalo, nově jsou v nabídce pouze další dva doplňkové balíčky (se sportem a programy pro dospělé). Jediným placením rozšířením služeb zde zůstala možnost Prima bez reklam.
Zpětné sledování zůstalo standardních 7 dní. Nahrávky mají základní hodinovou kvótu podle zvoleného tarifu, kterou nelze dále navyšovat.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|S
|159 Kč
|71
|10 h TV archiv
|1
|M
|1 Kč na 30 dní, poté 259 Kč
|124
|Prima+ Light, 100 h nahrávek, Videotéka PlayTV a DuckTV
|4 (2 současně)
|L
|399 Kč
|151
|Prima+ Light, 300 h nahrávek, Videotéka PlayTV a DuckTV
|4 (2 současně)
|XL
|659 Kč
|182
|Prima+ Premium, 900 h nahrávek, Videotéka PlayTV a DuckTV
|4 (2 současně)
ČEZNET TV
Se změnami u SledováníTV došlo ke kompletní změně tarifní nabídky i u obchodního partnera ze Skupiny ČEZ. Tři výchozí tarify se jmenují Malá / Střední / Velká TV, obsahují méně kanálů a jejich součástí je od září 2025 tarif Prima+ Light. Operátor nabízí také tarif Mini TV, který však nelze objednávat samostatně, jen s internetovým připojením.
Nově lze objednat pouze tři doplňkové balíčky Extra Film, Extra Sport a Extra XXX. Nejvyšší tarif Velká TV lze aktuálně pořídit za 599 Kč, což je s jeho 192 kanály, možností sledovat na 4 zařízeních a 50 hodinami nahrávek velmi výhodná nabídka. Zároveň došlo i ke kompletnímu přepracování stránek do firemního barevného schématu a přesunu nabídky na vlastní doménu.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Mini TV
|149 Kč (pouze s internetem, nelze objednat samostatně)
|100+
|50 hodin nahrávek
|Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2
|Malá TV
|199 Kč (speciální nabídka), původně 269 Kč
|125+
|Prima+ Light, 50 hodin nahrávek
|Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2
|Střední TV
|399 Kč (speciální nabídka), původně 469 Kč
|160+
|Prima+ Light, 50 hodin nahrávek
|Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2
|Velká TV
|599 Kč (speciální nabídka), původně 629 Kč
|190+
|Prima+ Light, 50 hodin nahrávek
|Až 4 (2 pevná + 2 mobilní), současně 2
Lepší TV
Ostravský poskytovatel momentálně nabízí tři základní tarify a dva rozšiřující balíčky. Jedním je HBO, který je pro nové klienty na první měsíc zdarma, dále již jen za příplatek. Druhým je speciální francouzský balíček France TV.
Dále jsou k dispozici příplatkové funkcionality jako rodinné sledování nebo Prima bez reklam. Služba nabízí i vlastní videotéku. Oficiální stránky nabízejí nově přepracovaný seznam dostupných kanálů s více informacemi.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Mini
|139 Kč
|91
|7 dní zpětné zhlédnutí, 561 filmů, nahrávání 20 pořadů
|1 (až 3 současně za příplatek)
|Klasik
|249 Kč
|148
|až 30 dní zpětné zhlédnutí, 1563 filmů, nahrávání až 1000 pořadů
|1 (až 3 současně za příplatek)
|Top
|299 Kč
|161
|až 100 dní zpětné zhlédnutí, 2275 filmů, nahrávání až 1000 pořadů
|1 (až 3 současně za příplatek)
Pecka.TV
Nabídku tvoří tři základní tarify, určené pro jednoho nebo dva sledující, a tři vyšší tarify pro skupinové sledování. Startovací tarif má být pro nenáročné diváky, střední pro pokročilé a nejvyšší pro hardcore sledující. Startovací tarif dovoluje sledovat obsah pouze na jednom zařízení, ve středním a nejvyšším tarifu jsou povolena dvě souběžná zařízení. V nejvyšší nabídce je 162 kanálů.
Tarify pro rodinné nebo skupinové sledování nesou označení Pro tři, Pro čtyři a Pro šest. Jejich názvy zároveň napovídají, kolik zařízení můžete souběžně používat. Tarif Pro šest k tomu umožňuje přetáčet reklamy na stanicích skupiny Prima.
Součástí každé varianty je sedmidenní televizní archiv plus nahrávání pořadů (nahrávky zůstávají uložené na 30 dní). Noví zákazníci si mohou službu vyzkoušet na 7 dní za 1 Kč v podobě tarifu Zlatá střední.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Pro nenáročné
|139 Kč
|103
|7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|1
|Zlatá střední
|239 Kč
|147
|7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|2
|Plná palba
|289 Kč
|162
|7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|2
|Pro tři
|349 Kč
|147
|7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|3
|Pro čtyři
|399 Kč
|162
|7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|4
|Pro šest
|599 Kč
|162
|7denní archiv, 5000+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)
|6
Sweet TV
Tarifní nabídka služby zůstala nezměněna, stále obsahuje dva tarify označené jako M a L. V tom vyšším jsou prémiové a sportovní kanály, plus možnost sledovat obsah v rozlišení 4K. Službu lze vyzkoušet za 5 Kč na 14 dní.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|M
|5 Kč na 14 dnů, poté 239 Kč
|154
|Nahrané pořady 7 dní, offline sledování v mobilu
|4
|L
|5 Kč na 14 dnů, poté 299 Kč
|180
|Nahrané pořady 7 dní, offline sledování v mobilu
|4
Antik TV CZ
Česká pobočka slovenského operátora Antik Telecom nabízí tři základní tarify a sedm rozšiřujících balíčků. Nejnižší tarif Antik Start nabídne 123 kanálů, nejvyšší Antik Premium 206 kanálů včetně prémiových HBO a služby HBO Max.
V rozšiřujících balíčcích najdete například dokumentární, sportovní nebo filmový balíček. Lze je objednat pouze k některému ze základních tarifů. Zajímavostí je, že vybraný tarif si můžete předplatit i na volitelný počet měsíců, třeba 24.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Antik Start
|179 Kč
|123
|—
|4
|Antik Komfort
|339 Kč
|177
|—
|4
|Antik Premium
|699 Kč
|206
|Videotéka HBO Max
|4
Skylink a FreeSat
Vedle společnosti Telly je Canal+ Luxembourg druhým z operátorů, u kterých můžete pořídit TV službu jak v internetové, tak satelitní distribuci. Pod svou hlavní značkou Skylink nabízí prakticky neměnnou osmičku základních tarifů, k tomu 7 balíčků doplňkových.
Jako bonus všem zákazníkům dává aplikaci Skylink Live TV. Klienti s balíčkem HBO mohou používat streamovací službu Max. V nejvyšším tarifu Komplet naleznete 140 kanálů.
Internetová varianta Skylinku nabízí osm základních tarifů a čtyři doplňkové balíčky. Archiv pořadů je k dispozici 7 dní nazpět, sledování je možné až na pěti zařízeních.
Druhou satelitní značkou skupiny Canal+ Luxembourg je FreeSat. V nabídce naleznete pět základních balíčků, čtyři doplňkové (prémiové) balíčky a možnost přístupu do aplikace HBO Max. Lze objednat ve formě přístupové karty, nebo ve variantě se satelitním přijímačem. V nejvyšším tarifu Premium je 134 kanálů včetně HBO, videotéky Canal+, Apple TV+ a HBO Max.
Internetová TV Skylink
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|TV+
|99 Kč
|40
|Videotéka CANAL+
|1 (bez souběžného sledování)
|Mini
|179 Kč
|53
|Videotéka CANAL+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Smart
|249 Kč
|65
|Videotéka CANAL+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Multi
|299 Kč
|80
|Videotéka CANAL+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Kombi+
|399 Kč
|95
|Videotéka CANAL+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Kombi+ Apple TV+
|449 Kč
|95
|Videotéka CANAL+, Apple TV+
|2 (max. 5 registrovaných)
|Kombi+ HBO
|499 Kč
|98
|Videotéka CANAL+, HBO Max
|2 (max. 5 registrovaných)
|Premium
|549 Kč
|98
|Videotéka CANAL+, HBO Max, Apple TV+
|2 (max. 5 registrovaných)
Satelitní TV Skylink
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Mini
|209 Kč
|79
|Videotéka CANAL+, Skylink Live TV
|Smart
|299 Kč
|97
|Videotéka CANAL+, Skylink Live TV
|Multi
|389 Kč
|113
|Videotéka CANAL+, Skylink Live TV
|Kombi+
|499 Kč
|131
|Videotéka CANAL+, Skylink Live TV
|Kombi+ Apple TV+
|549 Kč
|131
|Videotéka CANAL+, Apple TV+, Skylink Live TV
|Premium
|599 Kč
|134
|Videotéka CANAL+, HBO Max, Apple TV+, Skylink Live TV
|Komplet
|1 100 Kč
|140
|Videotéka CANAL+, HBO Max, Apple TV+, Skylink Live TV
Satelitní TV FreeSat
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Smart
|299 Kč
|97
|Skylink Live TV
|Multi
|389 Kč
|113
|Skylink Live TV
|Kombi+
|499 Kč
|131
|Skylink Live TV
|Kombi+ Apple TV+
|500 Kč
|131
|Apple TV+, Skylink Live TV
|Premium
|599 Kč
|134
|Apple TV+, HBO Max, Skylink Live TV
Mám za to, že jarní příchod spojené služby Oneplay sice rozbouřil stojaté vody českého rybníčku, zřejmě však nikoliv způsobem, jaký zamýšlela skupina Nova. Náhle se totiž u konkurenčních operátorů začaly objevovat možnosti, o kterých předtím dlouhé měsíce tvrdili, že o něčem takovém neuvažují.
Nástup Oneplay spustil u konkurence stále trvající vlnu překotné aktivity, kupříkladu poněkud stagnující Telly ohlásila několik podstatných vylepšení, včetně do dnešního dne chybějící vlastní videotéky. Tu operátor předběžně plánuje na polovinu následujícího roku.
