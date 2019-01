 »  Tomáš Braverman (Heureka): Chceme českým e-shopům pomáhat s expanzí do ciziny

„Loni se e-commerce scéně dařilo velmi dobře. Meziročně rostla o 17 procent. Celkově se prodalo online zboží asi za 135 miliard korun,“ říká Tomáš Braverman. „Je to asi deset procent z celkového objemu zboží prodaného v České republice, takže je kam dál růst,“ dodává.

Podle něj má tak Česko v online nakupování náskok i proti většině evropských států.

Statistiky Heureky za loňský rok ukazují, že v České republice existovalo kolem 43,5 tisíc e-shopů. „A pořád další vznikají. Rozdělil bych je na tři typy. První jsou to ty malé lokální e-shopy, které nahrazují drobné provozovny, ale díky novým formám marketingu mají šanci uspět. Pak do online vstupují klasické retaily typu Lidl nebo Zara. A do třetice vznikají e-shopy s unikátními produkty,“ konstatuje Braverman.

Superstar mezi zbožím prodávaným online jsou podle něj nyní především potraviny (mluvili jsme o tom třeba i s Tomášem Čuprem ze společnosti Rohlík.cz). Velmi rychle se rozvíjí i nakupování léků přes internet. A online se začínají víc prodávat třeba i automobily. „Definitivní nákup auta sice probíhá pořád ještě offline, ale tomu předchází fáze hledání vhodného auta pomocí online,“ podotýká. I Heureka nyní nabízí už asi 7 tisíc aut od 170 dealerů.

Například o tom, jestli a zda vůbec vstoupí na český trh americký kolos Amazon. Komentuje i to, co si myslí o fungování tuzemského e-shopu s módou Zoot, který není v úplně dobré finanční kondici (psali jsme před pár dny: Z výdejny radosti dírou na peníze. Stahují se nad Zootem mračna?)

