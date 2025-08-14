Zakládali Mixit nebo Vasky. Teď budou na Nově investovat do začínajících firem

Televize Nova zpestří svůj podzimní program investorskou reality show na základě původně japonského formátu. Pro české diváky není samotný formát úplná novinka, už v letech 2009–2012 uvedla čtyři sezony Česká televize pod názvem Den D.
Co se dozvíte v článku
Zatímco na České televizi byli mezi investory například Tomio Okamura nebo pozdější ministři Ivan Pilný a Marta Nováková, na Nově budou své peníze nabízet třeba zakladatel Vasky nebo Mixitu.
Jáma lvová
Investorská reality show se bude vysílat každou středu ve druhém večerním okně po kuchařské soutěži Hell's Kitchen. Pětice investorů hledá zajímavé podnikatelské talenty a inovativní nápady. Pořad se soustředí na podnikatele, často začínající, kteří představují své nápady, produkty nebo firmy s cílem získat finanční investici výměnou za podíl ve své společnosti.
Kreativní producent Jan Bělohlavý zdůrazňuje, že ačkoliv se může zdát, že motivem je primárně získání peněz, skutečným důvodem je snaha podnikatelů naplnit svůj sen. Investoři, neboli „lvi“, nabízejí nejen kapitál, ale i cenné zkušenosti a poradenství.
Pětici investorů tvoří Tomáš Huber (spoluzakladatel značky Mixit), Václav Staněk (zakladatel značky Vasky), Libor Váka (podnikatel v realitách), Jaroslav Svoboda (majitel Czech Inn Hotels) a Barbora Snopková Haberová (dlouholetá šéfka pražské hokejové Sparty, dnes majitelka obchodů ICON).
Vše startuje tzv. pitchem, tedy prezentací, ve které podnikatel představí svůj produkt nebo službu, popíše obchodní model a řekne, o kolik peněz investory žádá. Následují konkrétní a velmi detailní otázky, a to přímo od investorů. Kladou dotazy ohledně firmy, zisků, nákladů, plánů, růstu a podobně.
Poté přijde čas na nabídky a vyjednávání. V případě, že projekt lvy zaujme, mohou nabídnout investici, a to někdy i za tvrdých podmínek pro daného podnikatele. Například větší podíl, kontrolu, licenční poplatky a podobně. A na závěr se rozhodne, zda se „deal“ uskuteční, nebo ne. Podnikatel může nabídku přijmout, odmítnout nebo zkusit vyjednávat lepší podmínky.
Spoluzakladatel Mixitu si sám před čtrnácti lety vyzkoušel, jaké je nabízet investorům v pořadu svůj projekt. „V tomhle formátu jsme byli s kolegou a mým společníkem. Investici jsme si sice neodnesli, ale odnesli jsme si cenné rady. Padly tam nabídky, ale nakonec jsme se rozhodli neslevit ze svého požadavku,“ vzpomíná Tomáš Huber.
Také Václav Staněk má k pořadu nostalgický vztah. „Když mi bylo třináct let, sledoval jsem s velkým napětím všechny díly pořadu Den D,“ uvádí zakladatel obuvnické značky Vasky. „Na dnešním YouTube najdete cokoliv – od toho, jak postavit stoleček a ptačí budku až po to, jak vystavět gigantický byznys. Dnešní doba je krásná v tom, že know-how těch největších person světa a podnikatelů známe. Stačí se zeptat na internetu,“ vyzdvihuje možnosti digitální doby.
Na Slovensku stejný pořad vysílá už delší dobu stanice Markíza, která stejně jako Nova patří české skupině PPF.
Původní seriály
Na úterý a čtvrtek Nova nasadí od 26. srpna nový rodinný seriál Bratři a sestry. Děj se odehrává v malém městečku Bydžov, kde jeden test DNA spustí řetězec událostí a odhalí dlouholetá tajemství, která změní životy místních obyvatel. Tvůrci seriál popisují jako „genetickou detektivku“, která se zaměřuje na to, co se stane s rodinami po odhalení nečekaných příbuzenských vazeb.
V podzimním vysílání se objeví také osmidílná série Milionáři. Příběh zkoumá, jak pohádková výhra v loterii zahýbe vztahy ve skupince přátel a kolegů z továrny na hudební nástroje, kteří se snaží dát svému životu jiný rozměr.
Pokračuje seriál Kriminálka Anděl. Jeho sedmá řada se zaměřuje na zkoumání motivací pachatelů, morální dilemata a aktuální společenské fenomény, jako je násilí mezi dětmi nebo skryté podvody. Tvůrci slibují autentičnost díky spolupráci s kriminalisty a komplexnější případy.
Zábava
Sobotní improvizační show Možné je všechno! se vrací na obrazovky s novým moderátorem Alešem Hámou, který převzal žezlo od Pavla Zedníčka. Známé osobnosti se budou dobrovolně pouštět do disciplín, u kterých se naprosto zesměšní. Oblíbenou součástí show je „Šikmá plocha“.
Vědomostní show Na lovu a její Hvězdný speciál představí nového lovce, kterým se stane moderátor Libor Bouček. Bude mít přezdívku „Žolík“. Nabídku, aby se přidal do týmu, dostal poté, co ohromil štáb i diváky svými znalostmi jako VIP soutěžící ve Hvězdném speciálu. Zároveň zůstává tváří konkurenční televize Prima.
Kuchařská soutěž Hell’s Kitchen Česko 2025 bude hlavním pořadem středečního vysílání, šéfkuchařem bude Jan Punčochář. Vítěz získá nejen finanční odměnu, ale i nabídku práce v Punčochářově nové restauraci.
Do nových exotických destinací se podívají reality show Love Island Česko & Slovensko 2025 a Bachelor Česko 2, které mají především lákat divačky na Oneplay.
Původní tvorba na Oneplay
Na Oneplay se objeví také čtyřdílná dokumentární série Případy Jiřího Markoviče, mapující život a kariéru legendárního kriminalisty. Jeho metody zásadně ovlivnily vyšetřování zločinů v Československu. Diváci se seznámí s jeho unikátním přístupem k vyšetřování a jeho osobním příběhem skrze výpovědi kolegů, rodiny, historiků, soudců a psychiatrů.
Desetidílný dokumentární seriál Slovan Liberec: Zpátky na vrchol nabízí vhled do fungování profesionálního fotbalového klubu. Seriál, režírovaný Michalem Samirem, ukáže zákulisí prvoligového klubu v době zásadních změn, od předsezónních cílů po domlouvání přestupů a výměnu trenérů.
Šestidílný komediální příběh Štěstíčku naproti v režii Marka Najbrta nabídne drsnou komediální jízdu prostředím fotbalového světa nultých let. Zaměří se na korupci ve fotbale a policejní vyšetřování, inspirované reálnými odposlechy. V hlavní roli vyšetřovatele Marka se objeví Václav Neužil, zatímco Marek Daniel ztvární fotbalového manažera Ivana.
Volby 2026
TV Nova na podzim chystá i rozsáhlé vysílání před volbami do Poslanecké sněmovny, které proběhnou 3. a 4. října. Diskusní pořad „Za pět minut dvanáct“ se přesune na sobotu a nabídne detailnější rozhovory s lídry.
Novinkou bude debata pro mladé voliče s názvem „Hlas Gen Z“ a seriál debat s kandidáty na klíčové ministerské posty nazvaný „Proč, pane ministře?“. Vyvrcholením budou 2. října dvě poslední televizní debaty před otevřením volebních místností.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem