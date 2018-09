 »  TV Nova: V boji proti nelegálnímu šíření našich stanic budeme i nadále pokračovat

Chystá Nova žalobu proti M7 Group za umožnění příjmu FTA kanálů Novy u slovenských zákazníků Skylinku?

Je veřejně známou informací, že Nova a Markíza uspěly se svými návrhy na nařízení předběžných opatření vůči M7 Group, a to jak u českých, tak u slovenských soudů. Standardní procesní postup v soudním řízení je takový, že vlastní žaloba se podává až v určité lhůtě po vydání předběžného opatření. Nova i Markíza v současnosti provádí veškeré nezbytné právní kroky, včetně podání příslušných žalob, výkonu soudních rozhodnutí atd., avšak detaily probíhajících řízení nebudeme komentovat.

Jaký bude další postup Novy, server Živě.sk například informoval, že české FTA kanály chce na Slovensku nabízet i chystaný operátor Orange…

Podnikneme veškeré potřebné právní kroky vůči každému operátorovi, který by neoprávněně nabízel a šířil naše stanice na Slovensku. V této věci jsme se vyjádřili naprosto jasně a tento přístup nezměníme. Na poptávku slovenských diváků po nejpopulárnějším obsahu TV Nova jsme reagovali spuštěním stanice Nova International, u které jsou vyřešena všechna autorská práva pro Slovensko, a tato stanice je divákům široce dostupná u slovenských operátorů.

Jak vnímáte argumentaci Skylinku, podle níž evropský soud nadřadil svobodu volného pohybu zboží a služeb nad exkluzivitu práv v případě Karen Murphyové?

Případ Karen Murphy byl v době vydání rozsudku revoluční. Byl to však případ, který byl zcela odlišný od stávající situace, která vznikla jednáním Skylinku. V případě Karen Murphy Soudní dvůr EU rozhodl, že dekódovací karta pro DTH službu zakoupená v jednom členském státě může být použita rovněž v jiném členském státě, tj. pokud si zakoupíte kartu Skylinku se stanicemi TV Nova v České republice, můžete si kartu odvézt na Slovensko (nebo do jiného členského státu EU) a můžete tuto kartu legálně používat pro příjem stanic Novy v takovém státě. To je zcela odlišná skutková situace od jednání Skylinku, který úmyslně umožnil přidání českých stanic na své dekódovací karty se slovenskými balíčky. Jinými slovy, Skylink poskytl svým divákům jednotný přístup ke službám určeným pro různá teritoria, přičemž zcela ignoroval teritorialitu. Případ Karen Murphy však neposkytuje žádný podklad pro takovou argumentaci, neboť zásada teritoriálního omezení práv nebyla zpochybněna a je stále úhelným kamenem autorského práva, a to i pro televizní vysílání.

Existuje někde v Evropě analogická situace jako v případě vysílání CZ a SK kanálů a jak je případně řešena?

Taková situace vzniká v oblastech, kde se mluví stejným jazykem ve více státech. Například většina rakouských satelitních kanálů je zakódována (zatímco německé kanály kódovány nejsou) a diváci v Německu si nemohou zakoupit přístup k rakouským kanálům na svých německých dekódovacích kartách. ORF2 Europe, kanál s obsahem, k němuž ORF vlastní rovněž německá licenční práva, je naopak distribuována i mimo území Rakouska, obdobně jako Nova International.

Jaký je zájem o International verze kanálů Novy a Markízy, které měly české a slovenské kanály na sousedních trzích nahradit?

Zájem o tyto stanice splňuje naše očekávání. S výsledky stanice Nova International na Slovensku jsme spokojeni, v podílu na sledovanosti dosahuje obdobných čísel jako další podobné stanice.