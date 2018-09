 »  Falešné účty, kam se podíváte, Čína dělá špionáž na LinkedIn a co se děje s Applem

Aktualizovaná hype křivka nových technologií od Gartnerů je hodně zajímavá. Viz 2018 Emerging Technologies Hype Cycle Garners Insights From More Than 2,000 Technologies, kde zdůrazňují demokratizovanou AI, digitalizované ekosystémy, biohacking podomácku, transparentně intenzivní zážitky (pro pobavení si „Transparently Immersive Experiences“ dejte do Google Translate, vyjdou tam i „průhledně ponuré zkušenosti“, možná tamní AI tuší něco víc než my) a všudypřítomnou infrastrukturu.

New York se v MapBoxu změnil na Jewtropolis. Antižidovské vandalství se pak projevilo v platformách, které tuto mapovou službu používají (Snapchat, Citibike…). Mapbox později informoval, že podobných změn bylo více a že jejich „AI“ je sice odhalilo, ale následně došlo k lidské chybě. Viz Anti-Semitic Vandalism Lists New York as ‚Jewtropolis‘ on Snapchat, CitiBike, and More.

Co se to děje s Applem, je poměrně dobrá otázka. Ve What the hell is going on with Apple? se věnují všemu, co se Applu za poslední zhruba rok nepovedlo. Je toho poměrně hodně a rozhodně to nejsou malé věci. Řada z nich se navíc nikdy neměla stát. Kdyby tedy v Applu dělali správně to, co dělat mají. Byť část dost zjevně jde za špatnou prací dodavatelů. Jedna otázka ale zůstává nezodpovězená: co s tím?

WEBDESIGN, INTERNET

Deset největších přivaděčů návštěvnosti a meziroční změny. Berte v úvahu, že jde o data týkající se USA (proto je tam například dost vysoko Reddit, ale i Bing). Podstatný je viditelný řádový rozdíl mezi vyhledáváním (Google) a sociálem (Facebook). V první desítce nenajdete ani Twitter, ale můžete se podívat i na další pokračování žebříčku. Twitter je tam na devátém místě (první žebříček je řazen sestupně podle loňského podílu).

Donald Trump ve dvou tweetech obvinil Google, že prý manipuluje výsledky hledání. Hledal a našel jen negativní články na „Trump News“. Což svědčí o tom, že Trump neví, jak Google funguje (personalizuje mu výsledky podle toho, kam chodí a co hledá) a možná také to, že „dobré zprávy“ o Trumpovi je prostě obtížné najít. Nejzajímavější nakonec je ale to, že ty tweety nakonec smazal a nahradil je jinými. Viz Trump Accuses Google of Burying Conservative News in Search Results a Google defends search policy following Trump accusations.

SOFTWARE

Mozilla bude zásadně blokovat sledovací skripty a mechanismy přímo ve Firefoxu. Viz Changing Our Approach to Anti-tracking a dá se k tomu dodat, že tenhle přístup je hodně potřebný. Nejen z pohledu soukromí, ale i z hlediska komfortu používání webu. Zablokováním záplavy šmírovacích skriptů a mechanismů se zrychlí vykreslení stránky a ušetří přenášená data.

HARDWARE

Nové Lenovo Yoga má e-ink klávesnici. Ano, místo klasické klávesnice je tam displej (e-ink) a na něm je klávesnice namalovaná. Má sice haptickou odezvu, ale pořád je to plochý displej s namalovanými klávesami. Zobrazené tam každopádně může být i cokoliv dalšího. Zajímavý koncept.

MARKETING A KOMUNIKACE

Procter & Gamble si chtějí chránit LOL a WTF jako značku. Prý proto, že je použijí u produktů pro domácnost cílící na mladé zákazníky. Jo, #WTF #LOL. A navíc ještě #NBD a #FML. Viz Procter & Gamble bids to trademark LOL, WTF and other acronyms.