TV stick: populární streamovací řešení, které se někdy může dost zahřát

Kategorie televizních přijímačů a streamerů se postupně rozrůstají o nové projekty. Například o přijímače obsahující integrovaný set-top box, nebo vybavené téměř plnohodnotným rozhraním takového TV boxu. K těm prvním patří poslední počin společnosti Sky, přijímač Sky Glass, k těm druhým přístroje Comcastu nebo Amazonu (nejedná se o klasické smart TV s instalovanými aplikacemi, ale o vlastní firemní projekty).

Dalším proudem nabývajícím na síle jsou streamery označované jako „TV stick“ nebo „dongle“. Jejich stále vyšší popularita je dána skutečností, že při menší velikosti již dosahují výkonu a vybavení klasických „velkých“ televizních boxů. Jsou nabízeny jak operátory samotnými, tak známými značkami (namátkou Amazon, nebo i u nás populární Xiaomi). Nabízejí je i známé asijské e-shopy.

V nabídce největších hráčů jako Roku nebo Amazon můžete také nalézt i soundbary s integrovaným zařízením pro stream videa v rozlišení 4K (kupříkladu Roku Streambar nebo Nebula Soundbar).

Stejně jako TV boxy se sticky dodávají buď s klasickým open source Androidem (také zvaným „tabletový“), nebo s licencovanou Android TV, popřípadě s vlastním OS na základě výše jmenovaných. Začneme tedy u těch „obyčejných“.

TOX 2

Přístroj má osazen low-cost čipset Allwinner H313 (čtyřjádro, Cortex-A53, grafika Mali-G31 GP2), doplněný 2 GB paměti RAM (LPDDR4) a 16 GB eMMC Flash úložiště. Najdete zde HDMI port 2.0a, 2× USB port 2.0 typ A a 1× USB port typ C, RJ-45 ethernetový port max. 100 Mb/s, čtečku paměťových karet (TF/Micro SD až do 64GB). Disponuje i dvoupásmovou Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) a Bluetooth 5.0. Jde zde tedy prakticky o parametry klasických TV boxů střední třídy v menším provedení.

Operační systém Android AOSP verze 10.0. Podporované rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu při použití kodeku H.265, 4K při 30 snímcích za sekundu při použití kodeků VP9, AVS2 a H.264. Podpora starších kodeků při rozlišení až 1080p při 60 snímcích za sekundu. Integrovaný Samba server a DAC převodník.

Po stránce přehrávání obsahu placených videoték jako kupříkladu Netflix nebo Prime Video je zde obvyklý DRM problém: nejvyšší možné rozlišení je 480p (Widevine Level 3). Sledování videa na YouTube je s ohledem na hardware nejlepší v rozlišení 1080p, při volbě 2160p může docházet k většímu zahřívání sticku a poruchám v plynulosti přehrávání. Zde jde skutečně jen o základní (budget) model, pro skutečně kvalitní zážitek ze sledování nutno zamířit výše.

T98 Mini/H98 Mini/Rokyo Lite

Máte-li omezený rozpočet, lepší volbou bude některá z verzí T98 Mini. Na výběr ze dvou čipsetů Rockchip (RK 3229 / RK 3318) a několika paměťových konfigurací. Jsme sice stále na přibližné úrovni konkurenčního H313, nicméně čipset RK 3318 disponuje poněkud výkonnější grafikou (Mali 450 MP5). S čipsetem RK 3318 je ve stejném designu nabízen i pod označením Rokyo Lite. Při nákupu nutno dát pozor na ve zcela shodném designu nabízené modely s označením H98 Mini, liší se použitým čipsetem, kterým je Allwinner H616 (čímž jsme opět na úrovni TOX 2).

Navíc jsou procesory H6 známé svým „topením“, jak již zmiňováno výše.

Krátce o technice: operační systém Android 10.0 (AOSP), nabízeno v konfiguracích 2/8, 2/16 a 4/32 GB paměti. Podpora 4K i 6K rozlišení (kodek H265/HEVC Main/Main 10 profile@level5.2 High-tier, při 30 i 60 snímcích za sekundu, čipset RK 3318), HDR, HDR10 a HLG, podpora kodeků H.264 AVC, H.265 HEVC a VP9, podpora Dolby Digital a Dolby Digital Plus. Konektivita: dvoupásmová Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 (LAN port není osazen). USB porty typu A (1× 2.0, 1× 3.0) a typu C (1×). Čtečka paměťových karet microSD až do 32 GB.

Placené videotéky: tentýž problém jako výše: DRM Widevine Level 3, maximálně 480p.

UGOOS X4Plus/X4Pro/X4Cube

Rodina přístrojů X4 je nástupcem velmi slušně prodávané řady „projekt X3“, který jsme si představovali v létě minulého roku. Oproti předchozím modelům je označení otočeno, „Cube“ tentokrát označuje nejnižší model a „Plus“ nejlépe vybavený přístroj.

V nabídce jsou modely těchto paměťových konfigurací: X4 Cube – 2 GB + 16 GB, X4 Pro – 4 GB + 32 GB, X4 Plus – 4 GB + 64 GB. Operační systém Android 11, použitý čipset Amlogic S905X4 (ARM Cortex A-55), konektivita Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, (2T2R MIMO), Bluetooth 4.0 + LE a standard RJ-45 port (10/100/1000). HDMI verze 2.1, podpora HDR10. Podpora kodeku AV1, rozlišení 4Kx2K@60fps s kodeky H.264 AVC (HP@L5.1), H.265 HEVC (MP-10@L5.1) a VP9 (Profile-2), zpětná kompatibilita se staršími kodeky v rozlišení 1080p@60fps.

Velikostně se řadí ke stickům (110 × 62 × 22 mm), výkonem a osazenými porty spíše již k TV boxům. Šlo by jej také označit jako svého druhu „přestupní stanici“, má napájení „stickového“ typu přes USB-C, ale také RJ-45 1Gb/s LAN port a S/PDIF port, které většina sticků postrádá. Ve výbavě je také i USB ve specifikaci 3.0, což je prvek, který také není u sticků běžný. Můžete se zde setkat jak s klasickým IR generickým ovladačem, tak novým BT ovladačem s integrovaným mikrofonem (u originál UGOOS verzí).

Realme 2K a 4K Smart Stick

Přeskočíme dva stupně a jsme u přístrojů s oficiální Google TV. Značka Realme, známá i v České republice hlavně svými mobilními telefony, uvedla na trh dvě varianty TV sticků, které chce postavit jako přímou konkurenci populárnímu TV sticku od Xiaomi. Přístroj 4K je aktuálně nabízen také i v ČR.



Autor: Srivatsa Ramesh

Krátká technická specifikace: čipset Amlogic S905Y4 (čtyřjádro Cortex A-35, grafika ARM Mali-G31 MP 2), 2 GB operační paměti, 8 GB úložiště (eMMC Flash). Podpora videokodeků AV1, VP9, H.264 AVC, H.265 HEVC až do rozlišení 4K × 2K při 60 snímcích za sekundu (H.264 při 30 snímcích za sekundu), HDR10 a HDR10+, HDMI port 2.1 s podporou HDMI-CEC.

Operační systém Google TV, integrovaný Chromecast a Google Asistent (přístroj má hlasový ovladač s technologií Bluetooth 5.0). Předinstalované aplikace Google Play Store, Netflix, Prime Video, Disney + a YouTube. Možnost přehrávání chráněného obsahu ve Full HD a 4K (DRM Widevine Level 1).

Xiaomi TV Stick 4K (2021)

I výše zmíněný populární Xiaomi Mi TV Stick dostal v polovině měsíce prosince nového, vylepšeného bratříčka s podporou 4K rozlišení. Zařízení samotné se na webu Xiaomi objevilo prakticky bez reklamy. Kdy bude v prodeji v Evropě a v České republice, nebylo zatím výrobcem oznámeno.

Shrnutí známých oficiálních informací: zařízení typového označení MDZ-27-AA o rozměrech (D × Š) 106,8 × 29,4 mm a hmotnosti cca 43 g používá operační systém Android TV 11. Čipset Amlogic S905Y4 s grafikou Mali-G31 MP2 je doplněn paměťovou konfigurací 2 GB paměti RAM + 8 GB eMMC Flash. 1× HDMI port, 1× Micro USB port. Konektivita výhradně bezdrátová, dvoupásmová Wi-Fi a Bluetooth 5.0.

Má integrovaný Chromecast a Google Assistant, podporu AV1, VP9, H.264, H.265, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos a DTS HD. DRM Widevine Level 1, což je opět vstupenkou do videoték s rozlišením FHD a 4K, podpora Netflixu, Amazon Prime Video a YouTube (všechny zmíněné aplikace jsou předinstalovány). Dálkový ovladač s technologii Bluetooth, tlačítkem pro aktivaci Asistenta Google a dedikovanými tlačítky pro Netflix a Prime Video.



Autor: Xiaomi

Řada malých přístrojů značky Mecool s označením KD aktuálně zahrnuje celkem 4 zařízení. TV sticky KD1, KD 3, KD 5 a čtvercový dongle KD 2. Vše s operačním systémem Android TV.



Autor: Petr Faistauer Mecool řada KD

Mecool KD 1

Prvního zástupce řady, TV stick KD 1, jsme už představovali. Nyní se k němu znovu krátce vracíme. Je v prodeji i v České republice (tradičně Neven, poté kupříkladu ATOS Elektro), pořídíte jej v součtu za zhruba stejný obnos jako v asijském firemním store (částky jsou zde uvedeny bez dopravy).

KD 1 je Googlem certifikovaný přístroj, používá operační systém Android TV 10. Konektivitu zde zajišťuje dvoupásmová Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), dálkový ovladač využívá technologii Bluetooth. Z českých televizních aplikací podporuje Sledování.TV, Kuki, Telly, HBO GO, Voyo, Lepší.TV nebo Skylink Live TV, ze zahraničních například Prime Video a YouTube 4K, Netflix maximálně do rozlišení 720p. V americké verzi přístroje můžete nalézt i Disney+, HBO Max nebo Sling.



Autor: Videostrong Mecool KD 1

Mecool KD 2

KD 2 je TV display dongle osazený čipsetem Amlogic S905Y4 (řada Y je vyvinuta speciálně pro použití v malých zařízeních jako dongle/sticky, ovšem nejen, s tímto čipsetem MECOOL nabízí běžný TV box označený KM 7). Ve skutečnosti je uvnitř malého čtvercového šasi maskovaný klasický „velký“ TV box s luxusní paměťovou konfigurací 4 GB operační paměti a 32 GB eMMC úložiště, který používá operační systém Android TV ve verzi 11.0.

Docela zamrzí chybějící certifikace od Netflixu, tu mají až zbylé dva modely KD3 / 5 v provedení TV stick, a poté cena, oficiální store jej nabízí za 76,99 USD, na velkých asijských e-shopech se aktuálně pohybuje až kolem 80 USD i výše (levněji lze pořídit i Netflixem certifikovaný velký box KM 2 téže značky). Nutno poznamenat, že v rámci různých svátečních akcí jej můžete pořídit i se slevou 20–25%.

Co za tento nemalý peníz mimo jiné obdržíte? Operační systém Android TV 11, integrovaný Chromecast a Google Assistant, podporu HDR 10, HDR 10 + a Hybrid Log Gamma. Podporu následujících videokodeků / profilů až do 4K×2K@60fps: AV1 (MP-10@L5.1), VP9 (Profile-2), H.265 HEVC (MP-10@L5.1), AVS2. Podporu H.264 AVC HP@L5.1 až do 4K×2K@30fps. HDMI port 2.1, USB porty 1× 2.0 typ A a 1× typ C (napájecí). Dvoupásmovou (2,4+5G) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2T2R s BT 5.1 modulem. Referenční dálkový ovladač Google (IR/BT) s dedikovanými tlačítky pro Google Play, YouTube, Spotify a Prime Video s integrovaným mikrofonem a tlačítkem aktivace Google Assistanta.

KD 3 a KD 5 jsou základní TV sticky shodného designu, používají shodný referenční dálkový ovladač Google a shodně mají 4K certifikaci pro Netflix. Tím jsou však podobnosti u konce, každý přístroj má jinou barvu šasi a odlišné komponenty.

KD 3

Model KD 3 (černý přístroj/ovladač) je stejně jako KD 2 dongle osazen procesorem Amlogic S905Y4. Doplněn pouze 2 GB operační paměti DDR4 a 8 GB eMMC Flash úložištěm, které nelze nijak rozšířit. Jediné dostupné porty jsou zde HDMI 2.0 a napájecí USB-C. Konektivita pouze bezdrátová, dvoupásmová Wi-Fi (802.11ac) a Bluetooth 5.1.

TV stick podporuje výstupní rozlišení až 4K@60fps při použití kodeků AV1, VP9, H.264, H.265 HEVC (Advanced), je kompatibilní s technologiemi HDR 10, HDR10 +, HLG a Dolby Vision. Widevine L1, certifikace Netflix a Prime Video (přímý přístup z dálkového ovladače).

Uveden byl na trh těsně před svátky (již jako model 2022) a prakticky okamžitě ve firemním e-shopu vyprodán, jako jeden z mála modelů podporuje Google TV na bázi Android TV 11. Jak již zmíněno výše, disponuje 4K certifikací pro videotéku Netflix jako druhý přístroj značky (po KM2).

KD 5

Model KD 5 (bílý přístroj/ovladač) je na rozdíl od předchozích modelů osazen čipsetem Amlogic S805X2 (čtyřjádro Cortex A-35 s grafikou Mali-G31 MP2) současně s 1 GB operační paměti (LPDDR4) a 8 GB eMMC Flash, které rovněž nelze rozšířit. Konektivita rovněž bezdrátová, dvoupásmová Wi-Fi a Bluetooth ve verzi 4.2.

Přestože rovněž disponuje podporou kodeku AV1, technologie HDR10 / HDR10+ a v neposlední řadě i certifikací pro 4K Netflix, je z důvodu použitého hardware jeho maximální výstupní rozlišení pouze Full HD.

Všechny ostatní funkce zůstávají zachovány, Android 11 s integrovaným Chromecastem, Google Assistant s hlasovým vyhledáváním i dálkový ovladač s vestavěným mikrofonem a technologií Bluetooth. Již jsme si vícekrát představovali 4K zařízení s omezením v podobě chybějící certifikace, zde jde o omezení hardwarové.

Poznámka: přístroj je v předprodeji, specifikace nemusí být konečná.

SEI Robotics SEI-400

Společnost SEI Robotics je významným producentem brandových přístrojů. Tento typ je znám jako Homatics Dongle Q, TiVo Stream 4K, EKO KATV10, DISH TV SmartVu SV 11 nebo Blaupunkt BATV10. Vždy jde o display dongle s operačním systémem Android TV (další specifikace dle požadavku objednatele).

Homatics Dongle Q je i v Česku prodávaný přístroj (vedle boxu Q stejné značky). OS Android TV 10, čipset Amlogic S905X3 (čtyřjádro Cortex A-55). Paměťová konfigurace 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash. Dvoupásmová Wi-Fi + Bluetooth. Kodeky VP9 Profile-2/ H.265 HEVC MP-10@L5.1/ AVS2-P2 profile vše až do 4K×2K@60fps, H.264 AVC HP@L5.1 až do 4K×2K@30fps, H.264 MVC až 1080p@60fps. Podpora Netflix 4K, YouTube 4K, HBO GO, Prime Video, z českých aplikací Telly, Voyo, Lepší.TV nebo Skylink Live TV. Podpora KODI. HDMI 2.1, zvuk Dolby / Dolby Digital Plus.

Pod názvem Blaupunkt BATV10 je toto zařízení nabízeno u protinožců. OS Android TV 10, 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash paměti, blíže neurčený čtyřjádrový procesor. HDMI 2.0 s HDCP 2.2. Podpora 4K HDR. Předinstalované aplikace pro Netflix a YouTube, další ke stažení v oficiálním Google Play Store.

Zařízení si u SEI Robotics objednala i známá americká společnost TiVo. Nabízí ho pod názvem TiVo Stream 4K, osazené čipsetem Amlogic S905Y2, doplněným 2 GB RAM a 8 GB eMMC úložiště s možností rozšíření připojením dalšího externího úložiště přes USB-C port. Dalšími dostupnými porty jsou Micro USB 2.0 (napájecí) a HDMI port 2.0a. Konektivita Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (Wifi 5), duální 2,4 / 5 GHz, MIMO, 2T2R a Bluetooth 4.2, který ke komunikaci využívá i přiložený dálkový ovladač. Podpora Dolby Digital/Digital Plus, Dolby Atmos a DTS, jednotné menu (agregátor) pro streamovací služby podporuje naprostou většinu amerických i globálních služeb, přímo obsažené jsou Netflix, Disney+, Sling, Prime Video, HBO Max, Hulu a Peacock.

SEI Robotics aktuálně nabízí vylepšený model, vycházející ze základu SEI 400. Podporuje rozlišení 4K, HDR10, Dolby Vision a nový videokodek AV1. Čipset Amlogic S905Y4 s grafikou Mali G-31. Certifikovaná Android TV od Google (verze 10 nebo vyšší), precertifikovaný Netflix a Amazon Prime Video. Přístroj nese označení SEI 700D.



Autor: SEI Robotics

Další zařízení si ukážeme v druhé části článku.