Mark Zuckerberg předpovídá konec televizorů, iPhone už má mít jen eSIM a co čekat v roce 2022 od Instagramu

Alexa poradila desetileté dívce, ať vloží minci do zásuvky pod proudem. Původně nevinné hledání „výzev“ mohl skončit tragicky. „Penny challenge“, jak se této nebezpečné zábavě říká, se objevila někdy před rokem na sociálních sítích. Amazon další doporučování znemožnil. Na případu je vidět, že hlasoví asistenti doporučující to, co najdou na internetu, by neměli patřit do rukou dětem. A netýká se to pouze Alexy.

Salvador zavedl bitcoin jako zákonné platidlo. A dobře to tedy vůbec nedopadlo. Lidem se ztrácejí bitcoiny z peněženek, ale vláda to neřeší. Ač používání kryptoměny mělo být dobrovolné, zákon ho zavedl jako povinnost. Objevují se protesty, a dokonce i žaloba na vládu. Jeden z nejznámějších kritiků byl bez rozhodnutí soudu uvězněn. A tamní prezident si posiluje pozici a veřejné peníze používá na nákup bitcoinů. Kde ale končí, není známo. Dost zajímavé čtení v El Salvador's Controversial Bitcoin Year: A Timeline.

Řeší Web3 problémy médií a reklamy? Skvělé vlákno na Twitteru postupně ukazuje to, co už snad tušíte. Web3 neřeší nic z toho, co média trápí. Obsah už mají decentralizovaný a Web3 nepřinese nic nového v té nejpalčivější věci, tedy v šíření obsahu. Platit přes tokeny a krypto také nedává smysl a je to jen nákladné a komplikované.

Mark Zuckerberg věští konec televizím přístrojům. Náhradou má být AR aplikace. „Spousta věcí, které jsou dnes fyzické, například obrazovky, budou v budoucnu jen hologramy,“ řekl a dodal: „Nebudete potřebovat fyzickou televizi, bude to jen hologram za 1 dolar od nějakého středoškoláka na druhém konci světa.“ Protocol tomu moc nevěří, čtěte ve Will your next TV really be a $1 AR app?

Rusko po Netflixu požaduje, aby vysílal všechny státní TV kanály. Celkem dvacet stanic by Netflix měl přidat od března 2022.

V USA překročila penetrace IPv6 padesát procent. V Česku je mírně přes 17 procent. Celosvětově se blíží 38 procentům.

Bude příští iPhone bez slotu pro SIMku? Podle brazilského blogu by iPhone 15 Pro měl mít už jenom eSIM (v některých zemích a regionech). MacRumors navíc uvádí, že Apple operátory v USA informoval, že od září 2022 mohou očekávat telefony bez klasické SIM karty.

Blíží se HDMI 2.1a, takže nečekejte, že by se členění HDMI zpřehlednilo. Jako by nestačilo, že HDMI 2.1 je frustrující zmatek a nikdo nakonec pořádně neví, které zařízení a kabel podporuje které možnosti. HDMI Forum by mělo na CES představit specifikaci 2.1a. Přidá jednu podstatnou funkčnost (SBTM) a zmatek, tedy to, že všechno ostatní je volitelné, ponechá. Ostatně viz When HDMI 2.1 Isn’t HDMI 2.1 – The Confusing World of the Standard, “Fake HDMI 2.1” and Likely Future Abuse.

Budoucí Apple Watch možná nebudou mít točící se kolečko. Ukazuje na to patent, který ho nahrazuje optickým senzorem umožňující gesta (v základní náhradě bude stačit swype).

Skryté oblasti na SSD mohou nově ukrývat malware. Operační systém ani antiviry se přitom do těchto míst nemohou podívat.

Bluetooth Applu nestačí. Chybí možnost komfortního přehrávání bezztrátové hudby, a možná tak bude Apple chtít vlastní bezdrátovou technologii. Užitečné čtení v The next AirPods may resolve Bluetooth limitations, offering genuinely hi-res sound.

Apple Music hlásí splněno. Kompletní katalog je v bezztrátové (lossless) podobě. Nejde přitom o maličkost, zpracovat bylo třeba až 90 milionů skladeb. Pozor jen, pokud jste si v minulosti koupili hudbu přes iTunes, ta zůstává v původní zakoupené podobě.

Jižní Korea vyrazila proti hrám odměňujícím za hraní (P2E). Ty jsou velmi populární v krypto oblasti, hráči si zpravidla nejprve kupují herní NFT a za hraní poté získávají odměny. Nově tamní vláda žádá odstranění takovýchto her z Google Play i App Store a chce zablokovat hry nové.

Zákazníci Yankee Candle si stěžují, že svíčky nevoní. Možná ale za to může koronavirus. Podle Amazon Yankee Candle reviews are mirroring the COVID-19 surge — again se totiž vzestup koronavirových onemocnění kryje s růstem počtu stížností na Yankee Candle. Ale možná se to také prostě děje každé Vánoce. Taková trochu studie na téma korelace, nebo kauzalita?

Církve hledají nové členy s pomocí „moderních“ technologií. Využívají služeb Gloo, firmy dolující data o Američanech ze všech dostupných zdrojů a poté identifikující ty, kdo jsou v problémech. Pro církve jde o vhodný cíl. Gloo má data o zhruba 245 milionech lidí v USA, jen pro představu o rozsahu.

LastPass může mít bezpečnostní chybu s úniky hlavních hesel. Uživatelé dostávají varování o zablokovaném přihlášení s pomocí hlavního (master) hesla z neznámé lokace. LastPass tvrdí, že musí jít o uživatele, kteří jako hlavní heslo použili nějaké uniklé heslo, nejspíše shodné s jinou službou. Někteří ale tvrdí, že měli heslo unikátní. Objevují se i ti, kteří si ho po varování změnili, ale varování dostali znovu. Pokud používáte (nejenom) LastPass, tak nezapomeňte, toto je nutné chránit dvoufaktorem. Viz LastPass users warned their master passwords are compromised.

Ministerstvo spravedlnosti USA nemá rozpočet na žalování Googlu a Applu. K soudu se tak možná další antimonopolní řízení vydá v březnu, či ještě později a úřad se celkově obává toho, že na boj s finančně silnými giganty nebude mít prostředky.

Už ne Dr. Google, teď už Dr. TikTok. Velký problém je ale například v tom, že tamní „diagnostická videa“ přesvědčují teenagery, že mají nějaké vzácné duševní onemocnění. Které, samozřejmě, nemají.

Společnost Riot Games souhlasí s vyplacením 100 milionů dolarů v rámci urovnání hromadné žaloby za diskriminaci na základě pohlaví. Jde o žalobu z roku 2018, která se týká dění popsaného v Inside The Culture Of Sexism At Riot Games.

Základna, seriál z Apple TV+, se dostal do první desítky nejvíce pirátěných seriálů roku 2021. Na první místě je Wandavision, následuje Loki a The Witcher.

Kryptomining přes útok na chybné konfigurace Docker API je využívaný už někdy od roku 2019 a celou tu dobu se hackerům dařilo skrývat.

Shutterfly bylo zasaženo ransomwarem. Na web Shutterfly, Snapfish, TinyPrints či Spoonflower to nemá dopad. Na Lifetouch, BorrowLenses, GrooveBook a některé další služby a systémy ale už ano. Útočníkem jsou Conti. Viz též Shutterfly services disrupted by Conti ransomware attack a vyjádření Shutterfly.

Hackeři napadli norské Amedia a znemožnili vydávání tištěných novin (76 titulů) a řadu dalších věcí. Šlo o ransomware, včetně obvyklého úniku dat. Oznámení najdete v Amedia utsatt for et alvorlig dataangrep a Dataangrepet: Det vil ta tid før situasjonen er normal a zmiňuje zašifrované „centrální informační“ systémy i to, že útočník požaduje výkupné.

Americký T-Mobile má nový únik dat. A může za něj SIM swapping, tedy útočník, kterému se podařilo získat SIM kartu někoho, kdo měl potřebné přístupy skrz dvoufaktor. SIM swapping je přitom velmi rozšířený problém u mobilních operátorů.

Podle guvernéra státu Missouri Mikea Parsona bude reportér listu St. Louis Post-Dispatch, který si prohlédl zdrojový kód HTML webových stránek ministerstva základního a středního školství státu Missouri, pravděpodobně stíhán za manipulaci s počítačem. Nic absurdnějšího si už nemůžete vymyslet. Hackerem za použití základní funkce každého prohlížeče. Vice též v Parson says he believes prosecutor will bring charges in Post-Dispatch case a Missouri teachers’ Social Security numbers at risk on state agency’s website.

LinkedIn, stejně jako ostatní sítě, maže příspěvky. A stejně jako ostatní sítě o tom občas nedá zasaženému vědět, maže věci, které mazat nemá, a nemaže věci, které by mazat měl. Tamní moderátoři stejně tak nerozumí tomu, co dostanou k posouzení, a stejně jako jinde jde o outsourcing za mizerných podmínek. Na zmíněném příkladu je zajímavé, že odkaz skutečně LinkedIn odmítá, ačkoliv Post Inpector se tváří, jako když se nic neděje.

Co čekat v roce 2022 od Instagramu? Ještě více videa, které se bude konsolidovat do Reels (kopie TikToku). Adam Mosseri na Twitteru zdůraznil i péči o bezpečnost a „wellbeing“, další monetizaci tvůrců a zaměření na přímé zprávy.

Twitter účet dříve patřící FBI si z FBI dělá legraci. @anomsecure patřil k „bezpečné“ komunikační aplikaci, kterou FBI použilo jako součást zátahu na kriminálníky. Nově si trochu střílí právě z FBI, ale jak ukazuje Twitter account of FBI's fake chat app, ANOM seen trolling today, nejde o hack/krádež účtu. FBI nejspíš účet nechala být a někdo si ho zaregistroval znovu. To je na Twitteru možné: jakmile zrušíte účet, je jeho název volný pro kohokoliv.

Twitter dal ban prominentnímu antiočkovacímu aktivistovi Robertu Malonemu. Důvodem je šíření nepravd o mRNA vakcíně od Pfizeru. Kdo to je, si můžete přečíst v jeho bio na Substacku.

Jak složité bylo pro Tumblr se udržet v App Store? Podle Alright let’s talk about Apple and Tumblr’s current predicament velmi a důvodem samozřejmě bylo to, že Tumblr byl dříve rájem pro pornografický obsah. Ale také to, že u Applu nikdo netuší, co to vlastně porno je, a posuzující jako porno berou i zcela nevinné fotky někoho v bikinách. Skvělé a užitečné čtení.

Zařízení s BlackBerry OS přestanou fungovat 4. ledna 2022. Končí podpora i pro PlayBook OS, a pokud tedy stále máte takovýto telefon, tak BlackBerry varuje, že nebudou spolehlivě podporovat telefonování a SMS, dokonce ale ani Wi-Fi a mobilní data.

Apple se snaží předejít odchodům talentů do Meta. Rozdává extra bonusy ve výši 180 tisíc dolarů ve formě dotací na akcie, na které vzniká nárok po dobu čtyř let.

Přeplněné ubytovny, žádné splachovací toalety a červi v jídle: jak si protest vynutil změnu pro ženy v indické továrně na iPhone. Té, kde se jídlem otrávilo přes 250 zaměstnanců a následně musela být celá továrna se 17 tisíci lidmi uzavřena.

Bored Ape Yacht Club se množí, v podobě „fake“ kopií. OpenSea na to reaguje banem dvou projektů, které prostě vzaly originální obrázky a zrcadlově je otočily. Ty na to reagují prodejem na jiných tržištích.

Apple Fitness+ ohrožuje Peloton, píše MacDailyNews. V Česku samozřejmě nikoliv, ale v USA to asi možné je. Zajímavé čtení se sérií ještě zajímavějších tweetů.

