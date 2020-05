 »  Twitter vs. Donald Trump, AI nahrazuje novináře a Facebook rozděluje uživatele

Microsoft nahrazuje desítky žurnalistů plnících MSN umělou inteligencí. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho to Microsoftu vydrží, než pochopí, že automatický výběr zpráv je zaručená cesta do problémů. Na druhou stranu, v Česku v MSN má nasmlouvané obsahy, které by si nikdo za normálních okolností na web spíš nedal. Proč to stále funguje, je dané asi tím, že to stejně prakticky nikdo nevidí. Což vede k tomu, že by nebylo od věci žít v minulém století a představovat si, že MSN je „portál“, který přece „musí“ mít zpravodajství. Nemusí. V roce 2020 to nikoho nezajímá. Viz Microsoft Is Switching Out MSN's Contract Journalists for AI .

Rediscovering the Small Web . Zajímavé čtení s pohledem do historie.

Twitter označil tweet Donalda Trumpa varováním a přidal k němu uvedení na pravou míru . Americký prezident to samozřejmě označil za omezování svobody projevu. Varování o nepravdivosti se pak objevilo i pod dalším tweetem na totéž téma obsahujícím stejně zavádějící informace. O dva dny později Twitter kvůli „oslavování násilí“ skryl Trumpův tweet oznamující možnou střelbu do lidí . Trump v něm uváděl, že když „začne rabování, začne střelba“. Vypadá to skoro na válku mezi Twitterem a Trumpem. Bylo načase. Eskalovat to ale mohou už jenom do smazání jeho účtu. S ohledem na soustavné porušování pravidel by to nakonec nebylo od věci. Viz Twitter hides Trump ‚shooting‘ tweet over ‚glorification of violence‘ . O tématu jsme psali:

YouTube promazává zmínky o 五毛 (internetové propagandistické divizi Komunistické strany Číny). Dělá to zjevně automat, protože v komentářích mizí do několik sekund po napsání bez vysvětlení, mizí i celá vlákna v online chatech. Děje se to přitom na celosvětové verzi YouTube, nikoliv v nějaké verzi, která by snad fungovala v Číně (tam je YouTube tak jako tak blokované). Viz též YouTube Automatically Deletes Some Terms Critical of Chinese Regime .

Australská eRouška (Covidsafe) nefunguje. Nepodařilo se jí dosáhnout 40% penetrace a výsledkem její existence je jeden jediný identifikovaný člověk. A to i přes to, že aplikaci má skoro 6 milionů lidí. Naráží na to, že lidé nemají chytré telefony, ti, kteří je mají, ne vždy mohou aplikaci používat, a samozřejmě lidé ji používat nechtějí. Užitečné čtení v How did the Covidsafe app go from being vital to almost irrelevant?

V Chromium Edge si můžete zahrát hru. Stačí otevřít edge://surf.

Facebook má AI schopnou přesvědčivě vkládat lidi i předměty do fotografií. Podrobnosti ve Wish You Were Here: Context-Aware Human Generation (PDF).

USBFuzz se podařilo najít 26 nových zranitelností v implementacích USB v Linuxu, Windows, macOS či FreeBSD. Dost zajímavý pohled na to, jak komplexnost dnešního softwaru i hardwaru nemůže zaručit bezpečnost ani bezchybnost. Viz New fuzzing tool finds 26 USB bugs in Linux, Windows, macOS, and FreeBSD.

Second Life pro VR? Spoluzakladatel HTC, Peter Chou, spouští XRspace.

HARDWARE

O katastrofální klávesnici pro Apple MacBooky se bude psát asi ještě dlouho. Nejnovějším příspěvkem do diskuze je Apple’s butterfly keyboard failed by prioritizing form over function a je tam poučné to dát prioritu formě před funkčností. Historicky třeba viz MacBook Pro / Air Keyboard Issues (Repeating, Stuck, Unresponsive). Poučné je to ale i z hlediska komunikace. Apple neuvěřitelně dlouho zatloukal, že by snad nějaké problémy existovaly.

Raspberry Pi Foundation oznámila Pi 4 s 8 GB RAM za 75 USD. Ostatní parametry zůstávají stejné (2 GB za 35 USD, 4 GB za 55 USD).

Můžete v roce 2020 nahradit Mac iPadem? Dobré čtení v Can You Replace Your Mac with an iPad in 2020? vyvolané existencí iPad Pro (má konečně USB-C port) a Apple Magic Keyboard. A samozřejmě změnami v iPad OS, kterými se Apple co nejvíce snaží tablet přiblížit počítači po přidání klávesnice a myši (trackpadu). Stručný závěr? Na řadu věci to použít půjde, na jiné věci to nepůjde. Brzdou bude absence softwaru i to, že iPad OS prostě není desktopový operační systém. Budete se muset hodně přizpůsobit a omezit. Velkou brzdou bude i „walled garden“ přístup Applu.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook ignoroval vlastní zjištění, že jeho algoritmy rozdělují uživatele. Obával se dopadu na zapojení a také reakci konzervativců. Komerční zájmy vždy jsou nadřazeny dobru. Facebook tak nakonec záměrně ještě posílil dodávku více rozdělujícího obsahu uživatelům s cílem získat jejich pozornost a zvýšit čas, který na platformě tráví. Celé to má tak zásadní vliv, že například 64 % lidí, kteří se přidali k extremistické skupině, to udělalo proto, že jim to algoritmy Facebooku doporučily. Viz Facebook reportedly ignored its own research showing algorithms divided users.

Výborné:

Facebook začne ověřovat identity účtů, které se stanou virálními. Do ověření budou mít takové účty omezený dosah. Ve Verifying the Identity of People Behind High-Reach Profiles to klasicky zdůvodňují tím, že chtějí zajistit autentičnost obsahu a to, že obsah je od skutečných lidí, nikoliv botů. Už od roku 2018 ostatně Facebook ověřuje identitu správců velkých stránek. Celé se to nicméně týká pouze USA, zbytek světa Facebook neřeší. Pro stránky to bude navíc znamenat i to, že pokud správci neověří totožnosti, nebudou moci na stránky vůbec vkládat příspěvky.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

eBay při otevření webu skenuje lokální porty v počítači. Podle číselného rozsahu hledá software pro vzdálený přístup (VNC, RDP, Ammy Admin, WinVNC atd). Viz Why is This Website Port Scanning me?

Falešný Skype, falešný Signal a další podobné aplikace slouží k šíření „surveillancewaru“ nebo, jak to můžeme přeložit, šmírovátek. Často v podobě maskovaného Monokle, populární šmírovací pomůcky pro Android. Viz Fake Skype, Signal Apps Used to Spread Surveillanceware.

Přes 40 % republikánů v USA věří, že Bill Gates použije vakcínu proti COVID-19 k implantování sledovacích mikročipů. A je dost jisté, že tuhle nesmyslnou konspirační teorii masivně sdílí na mobilních telefonech, které už dnes sledují každý jejich pohyb – i bez mikročipů. Viz Over 40% of Republicans think Bill Gates will use COVID-19 vaccine to implant tracking microchips, survey says, kde ani nepřekvapí, že tahle teorie je populární mezi diváky Fox News a těmi, co volí Donalda Trumpa. U nich to ale může mít i jeden zásadní důvod: snahu diskreditovat Gatese přímo lidmi, kteří řídí Trumpovu kampaň (Bill Gates, at Odds With Trump on Virus, Becomes a Right-Wing Target).

Katarská eRouška (EHTERAZ) byla děravá. Přes identifikátor uživatele (national ID) se dalo dostat k údajům o nich. Identifikátor byl navíc snadno odhadnutelný. Viz Major vulnerability shows dangers of mandatory contact-tracing apps.

Služba Minted byla hacknuta a unikla z ní data uživatelů. Jména, přihlašovací údaje, hesla (hash+salt, nikoliv plaintext), telefonní čísla, dodací adresy, bydliště a možná i data narození. Platební informace podle Minted nikoliv. Viz Notice of Data Security Incident.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram má problém s tloušťkou, fotky obézních lidí označuje jako snímky, které porušují pravidla. Podle všeho za to může algoritmus, který si dal rovnítko mezi větší množství pokožky a nahými fotkami. Automaticky je odstraňuje a uživatele varuje před dalším porušováním, které povede k smazání účtu. Viz místy #nsfw Influencers Say Instagram Is Biased Against Plus-Size Bodies, And They May Be Right.

Facebook konečně do mobilní aplikace Creator Studio přidal možnost vkládat příspěvky. Tedy něco tak zásadního, co v novém způsobu, jak pečovat o stránky na Facebooku a profily na Instagramu, mělo být od samého počátku. Detaily v Post Creation Now Available on Creator Studio App. S umístěním do mobilu moc nespěchejte, Instagram to neumí a neumí to vkládat odkazy ani víc fotografií.

YouTube nově připomíná, že je čas skončit dívání na videa a vydat se spát. V Bedtime reminders & other features to help you manage screen time 4 Replies se dozvíte více o nové funkci Bedtime reminders.

Twitter na webu nově umožňuje naplánovat zveřejnění příspěvku. Funkce dostupná při psaní tweetu se skrývá za ikonkou kalendáře. Přehled naplánovaných tweetů pak najdete v Neodeslané tweety −> Naplánováno, což není nijak dostupné v menu ani na profilu. Postupně se objevuje i možnost omezit to, kdo smí na tweet odpovídat: najdete jako „Odpovědět může kdokoliv“ při psaní Tweetu. V mobilní aplikaci ani jedna z novinek není nejspíš dostupná.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg vydělává na vzteku stejně jako Donald Trump. Dobrá pointa z Mark Zuckerberg Profits from Rage as Much as Donald Trump Does. Algoritmy Facebooku záměrně vybírají jenom takový obsah, který vyvolává emoce. A vedle hrajících si koťátek je vše, co vyvolává vztek a nenávist, ještě účinnější.

Odmítání Marka Zuckerberga kontrolovat pravdivost příspěvků vyvolala řadu velmi originálních reakcí. Třeba “Social media should not fact check posts” says child molester Mark Zuckerberg ukazující absurditu toho, kam Zuckerbergův přístup vede. Poněkud ostrá satira s břitkou pointou.

MOBILNÍ APLIKACE

Messenger Rooms je nově možné vytvářet i v přímých zprávách na Instagramu. Potřebovat k tomu ale stejně budete Messenger. Neočekávejte od toho nic na úrovni konkurenčních řešení od Zoomu či dalších. Facebook to každopádně s Rooms myslí vážně – zpřístupněné jsou už i Rooms for Workplace a Rooms for Groups and Events.

Nejčerstvější jailbreak od unc0ver pro iPhone prolomí iOS 11 až 13.5, tedy i ten nejnovější. Viz Hackers release a new jailbreak that unlocks every iPhone.

Apple opravil chybu, která lidem znemožnila spouštění aplikací pro mobilní zařízení. Ty si myslely, že uživatel na aplikaci nemá práva v okamžiku, kdy byla pořízena přes Rodinné sdílení. Celé to navíc vedlo k masivní aktualizaci aplikací. Viz Apple fixes bug that stopped iOS apps from opening.

Facebook má CatchUp, novou aplikaci pro telefonování. Vlastně něco jako Messenger Rooms, ale týká se jenom telefonování „přes internet“. Telefonovat v ní mohou dva lidé mezi sebou i více lidí v založených skupinách.

Spotify nově umožní hudební knihovnu s neomezenou velikostí. Končí omezení na 10 tisíc skladeb, zůstává pouze u playlistů, které nemohou mít více než 10 tisíc položek. 10 tisíc jako omezení zůstává u počtu stažených skladeb napříč všemi zařízeními (pěti max) – přes deset tisíc skladeb pro offline použití mít stažených nemůžete. Detaily v Save, save, save…

STARTUPY A EKONOMIKA

Firma ByteDance hospodařila v roce 2019 se 17 miliardami dolarů obratu a 3 miliardami čistého zisku. ByteDance je vlastník TikToku, který loni dosáhl jedné miliardy uživatelů celosvětově (a nejsou v tom čínští uživatelé). Napříč všemi aplikacemi jde o 1,5 miliardy uživatelů (vedle TikToku ještě čínská verze Douiyin a zpravodajská služba Toutiao). Meziročně se příjmy firmy prakticky zdvojnásobily. Novým šéfem TikToku je Kevin Mayer, člověk dříve odpovědný za růst u Disney v digitální oblasti a řadu akvizic. Pro srovnání, Facebook měl v roce 2019 příjmy 20 miliard dolarů, YouTube příjmy 15,1 miliardy dolarů.

Všechno bude jinak a na průzkumy a projekce (i z doby nedávné) zapomeňte. I kdyby koronavirus neměl přímý dopad na vaši firmu, tak má dopad na firmy okolo vás a hlavně na miliardy lidí po celém světě. Věci budou jinak, vývoj bude jinak, předpovědi a analýzy vývoje neplatí. A nové nezačnou platit, dokud se věci nevrátí do stabilního „flow“ a neuplyne dostatek času pro zahrnutí všech sezónních a dalších vlivů. Nevěříte? Tady máte další, kteří říkají to samé: ProBeat: Throw out all your pre-coronavirus surveys and start again.

Vrátíme se vůbec ještě do kanceláří? Je to opravdu potřeba? Working life has entered a new era je skvělé čtení právě na tohle téma: zmiňují tam redakci The Economist, která 16. března opustila kanceláře a od té doby začala noviny vydávat doma. Samozřejmě, ne všechno jde doma dělat, ale je překvapivé, kolik věcí ano. Bez výmluv, bez snah to nedělat. Teď ještě aby to někdo vysvětlil v Česku.

E-KNIHY

J. K. Rowlingová zveřejňuje novou knihu online. Kapitolu po kapitole a navíc zdarma. Vše najdete na www.theickabog.com a přečtěte si i velmi pěkné vlákno na Twitteru o vzniku knihy. Ta ostatně má i vlastní Twitter, @TheIckabog.

Jak napsat a publikovat elektronickou knihu v Pages od Honzy Březiny je užitečný návod, jak využít Pages pro psaní e-knihy na Macu i iPadu.

