U Tipsportu nově nakoupíte kryptoměny. Reálně je ale nikdy vlastnit nebudete

Investovat do šesti vybraných kryptoměn je od března možné přes účet u sázkové kanceláře Tipsport. Ta ve spolupráci s českou kryptoměnovou burzou Coinmate spustila pro klienty registrované na jejích sázkařských portálech Tipsport a Chance nákup a prodej bitcoinu, etherea, solany, XRP, cardana a litecoinu. A do konce roku se má tento výčet rozšířit o dalších zhruba 200 kryptoměn. Používá k tomu oddělenou peněženku Pluso, na kterou lze volně a bez poplatků převádět prostředky ze sázkařských účtů.

Celé to má ale několik háčků, kvůli nimž Tipsportem nově představená „brána do světa kryptoměn“ nepotěší ani pravověrné vyznavače uchovaných digitálních aktiv, ani náruživé sázkaře, kteří by chtěli dříve našetřené bitcoiny prosázet nebo utratit v hazardu. Pro mainstream, na který kampaň cílí, to však nemusí být nezajímavá cesta pro prvotní seznámení s tím, co investice do kryptoměn obnášejí. Současně to také ale u většinové populace, u níž převládá o bitcoinu zkreslené povědomí jako o prostředku pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a nákupu zbraní, může vést k tomu, že rozšíří toto zaškatulkování ještě o spojení s hazardem.

Zapomeňte na převody

Zásadním nedostatkem řešení představeného Tipsportem je, že nakoupené kryptoměny nelze reálně vlastnit, převést si je do své peněženky a posléze s nimi zaplatit nebo naložit dle svého uvážení. A stejně tak nelze už držené kryptoměny převést na účet u Tipsportu a z něj si je vybrat nebo je prosázet. „Z legislativních důvodů nejdou kryptoměny z našeho systému vyvést a ani si do něj klienti nepřenesou své vlastní, pokud už nějaké mají,“ zdůvodňuje toto omezení vedoucí oddělení kryptoměn v Tipsportu Tomáš Šanda, který má celý projekt na starosti. Jediné, co tak je u Tipsportu možné, je nakoupit některou z kryptoměn, mít ji vykázánu na svém uživatelském účtu a po čase ji za aktuální tržní cenu stejným způsobem přes Tipsport také prodat.

Technicky jsou přitom tyto transakce ošetřeny tak, že správu digitálních aktiv má na starosti burza Coinmate. Ta pro Tipsport na volném trhu bitcoiny nebo jiné digitální peníze nakoupí a uloží je stejným způsobem, jako spravuje kryptoměny pro své uživatele. Coinmate si zakládá na tom, že v online peněženkách, tzv. hot zdrojích, má uložené jen množství nezbytné pro zajištění likvidity. A většina prostředků je uložena na daleko bezpečnějších offline neboli cold hardwarových peněženkách. K tomu samému vybízí Coinmate i své uživatele.





Umožňuje jim, a dokonce to i doporučuje, aby si digitální měnu mohli obratem po nákupu převést na jakoukoliv peněženku. Teprve tím ji dostávají plně pod svou kontrolu. Do té doby mají pouze příslib, že pokud budou potřebovat uloženou hodnotu vyplatit, že bude z čeho. Problémy burzy FTX, Binance a dalších v nedávné době ukázaly, že tato rizika u tzv. non-custodial peněženek není radno podceňovat.

Manažer Aleš Krempa z Coinmate v tom, že burza na jednu stranu edukativně vychovává k bezpečnosti a k převádění nakoupených coinů do vlastních peněženek a na druhou stranu spravuje prostředky uživatelů sázkové kanceláře, kteří nakoupené bitcoiny nikdy reálně vlastnit nebudou, nevidí nic schizofrenního. Podle něj převažují jiné přednosti takto nastavené spolupráce. „Ve veřejnosti stále převládá nedůvěra v investice do kryptoměn. Doufáme, že Tipsport pomůže v tuzemsku nedůvěru v kryptoměny prolomit a přinutí skeptiky se zamyslet, že krypto dává smysl,“ řekl Krempa.

Zájemce o obchodování přes Tipsport dále může odradit cena. Ta není tou vždy nejvýhodnější na trhu. Sázkový podnik kryptoměny prodává za cenu, jakou lze u Coinmate získat v rámci tzv. rychlého nákupu, resp. prodeje. Při ní uživatel nemusí řešit náhlé výkyvy u volatilního kurzu, ale cena mu je zafixována a garantována zhruba po dobu 10 sekund. Tyto transakce jsou osvobozeny od poplatku, a jedná se tedy o cenu konečnou, nicméně burza si do výsledného kurzu všechny rizikové složky a poplatky započítává. Takže pokud by si někdo tímto způsobem koupil jeden celý bitcoin, zaplatí za něj momentálně klidně i o 17 tisíc korun víc, než by ho digitální měna v aktuální hodnotě slabě pod 1,5 milionu korun stála na volném trhu.

Už teď před rozšířením portfolia nabízených kryptoměn jsou také ty, které umožňují už na samotném držení digitálních mincí vydělat. Jedná se o staking, kdy je část zůstatku po určitou dobu deponována a za toto uložení dostává majitel mince odměnu. I na toto zhodnocení svého majetku připodobnitelné k funkci spořicího účtu mohou uživatelé Tipsportu zapomenout. Na rozdíl od jiných burz Coinmate staking aktuálně nenabízí, a tím pádem není dostupný ani pro klienty Tipsportu.





Méně možností, méně papírování

Nastavení pravidel, kdy reálně u Tipsportu nelze kryptoměny držet, převádět jinam ani s nimi platit, má pro uživatele tu výhodu, že nemusejí podstupovat procesy běžně vyžadované pro institucionalizované obchodování s kryptoměnami. Postačí jim tedy splnit podmínky v tuzemsku nutné pro otevření účtu u online sázkové kanceláře a nemusejí dále prokazovat původ investovaných peněz.

Coinmate jako KYC burza tyto povinnosti má a připravuje se i na zpřísnění regulace od ledna 2025, kdy se na převody digitálních prostředků začne vztahovat Crypto Travel Rule.

„Bude nutné u každého uživatele, který přijímá bitcoiny k sobě, nebo je někam posílá, identifikovat zdroj, respektive daného příjemce. Dnes už na to používáme blockchainové analytiky, které jednotlivým adresám peněženek přidělí risk skóre,“ vysvětluje Aleš Krempa. Tyto algoritmy jsou schopné rozpoznat, zda určitá adresa patří legální instituci, či například problematickému černému tržišti. Opatření pamatuje i na již zmíněné hardwarové peněženky. „Uživatel bude muset podepsat zprávu například v aplikaci Trezor Suite, že je to jeho hardwarová peněženka, a potom převod blokovat nebudeme,“ dodává.

Tipsport si dává za cíl do konce roku přesvědčit k zaregistrování peněženky Pluso 50 tisíc klientů. Týden po spuštění nákupu kryptoměn má tuto metu splněnu z jedné třetiny. V první fázi se omezuje na český trh, postupně chce obchodování nabídnout i na Slovensku.