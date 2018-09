 »  V Pythonu končí master a slave, také Indie nechce Huawei, Intel nestíhá vyrábět

Walmart do svých obchodů ve Spojených státech pošle 17 tisíc VR headsetů Oculus Go . Pomocí virtuální reality chce školit zaměstnance. Právě zaškolování a trénování lidí se nejčastěji zmiňuje jako ideální využití VR.

Sony se přidává k Nintendu a také se chystá vydat miniaturní retro konzoli . Půjde o původní PlayStation s ovladači bez analogových páček. V základu bude 20 her (mimo jiné Tekken a Final Fantasy VII), prodeje odstartují třetího prosince a cena je stanovena na 99 dolarů. PlayStation Classic kopíruje Nintendo i v podivném zvyku nepřikládat ke konzoli napájecí kabel.

Apple zaplatil Irsku nedoplatky na daních ve výši 13,1 miliardy eur plus úroky ve výši 1,2 miliardy eur . S rozhodnutím už dříve přišla Evropská komise, podle které Irsko poskytovalo Applu neoprávněné daňové úlevy. Peníze jsou nyní ve svěřenském fondu a zůstanou tam do doby, než se vyřeší odvolání.

Slashdot přišel s informací, že v rámci Pythonu budou odstraněny v IT tradiční výrazy master (pán) a slave (otrok) . Mají být urážlivé. Přijít mají parent (rodič) a worker (pracovník).

Zakladatel a šéf Salesforce.com Marc Benioff za 190 milionů dolarů kupuje časopis Time . Zařadil se tak například po bok Jeffa Bezose z Amazonu, který vlastní Washington Post. Time má dlouhodobě problémy s přechodem do digitální éry a společnost Meredith už se ho nějakou dobu chtěla zbavit. Chce prodat i Sports Illustrated, Fortune a Money a splatit tak dluhy. Benioff své plány ohledně Time prozatím příliš nerozvádí. Bezos ale například Postu pomohl stát se více digitální a pružnou firmou a snaží se prosadit funkční paywall.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

V iPhonech se začínají objevovat procesory postavené na x86, a nikoliv jen na ARMu, zjistil jeden z vývojářů, který analyzoval binární kód firmwaru od Intelu.

Evernote propouští dalších 54 zaměstnanců, tedy asi 15 procent své pracovní síly, zjistil TechCrunch. Firma naráží na konkurenční služby od Microsoftu, Googlu a dalších, které jsou navíc nabízeny zdarma. Evernote už propouštěl dříve a musel zdražovat.

GitLab krátce poté, co Microsoft koupil konkurenční GitHub, hlásí investici ve výši 100 milionů dolarů a hodnotu jedna miliarda dolarů. V plánu je mimo jiné firmu kolem roku 2020 dostat na burzu.

Google zase vylepšil svůj Git nazvaný Cloud Source Repositories. Konkrétně o nový nástroj vyhledávání, který interně používají přímo vývojáři Googlu. Dále firma do nástroje Cloud Build CI/CD přidala možnost hledání zranitelností a ve finální verzi vychází Cloud Memorystore for Redis.

IT firmy postupně chtějí zjednodušovat trénování modelů strojového učení tak, aby to zvládl „každý“. Microsoft pro tyto účely kupuje startup Lobe, který k trénování AI přistupuje pomocí „drag and drop“. Redmond je letos v nakupování AI startupů aktivní, už získal Bonsai.ai a Semantic Machines.

Microsoft chce také svoji databázi Cosmos DB přenést z Azure do balíku Azure Stack, píše ZDNet. Ten zpřístupňuje různé funkce cloudu Microsoftu také ve vlastním datacentru.

IBM ve svém cloudu vydává nástroj, který by údajně měl vysvětlit to, jak se rozhodují „černé skříňky“ spojené s AI, a vysvětlit proces, který vedl k danému výsledku. Funguje to třeba s Azure ML, TensorFlow, SparkML, Watsonem a AWS SageMaker.

MariaDB kupuje konkurenční databázi Clustrix. Tu plánuje integrovat do své nabídky. MariaDB také oznámila, že do ní investuje ServiceNow, který jinak investice nedělá. ServiceNow je velkým zákazníkem MariaDB, provozuje na ní 80 tisíc instancí.

NetApp kupuje firmu StackPointCloud, která nabízí Kubernetes jako službu. Stane se součástí NetApp Kubernetes Service, která dokáže spravovat on-premise technologie a cloudy Azure, Google Cloud a AWS.

Infor zase získává podnik Vivonet. Významný hráč v ERP softwaru tak získává nové nástroje určené pro byznys v pohostinství.