Vánoční slevy mobilních operátorů: nabídky letos zůstávají daleko za očekáváním

Předvánoční období bývá pro zákazníky mobilních operátorů vítanou příležitostí, jak krátkodobě něco málo ušetřit. Zbývá něco přes měsíc do Štědrého dne, podívejme se proto, jaké vánoční akce letos od operátorů čekat. Zajímá nás nejen nadílka „Velké trojky“, ale i virtuálů zaměřujících se povětšinou na klientelu citlivější na cenu.

Dopředu je třeba přiznat, že ty tam jsou doby, kdy se tuzemští hráči vzájemně předháněli v tom, kdo z nich alespoň krátkodobě stlačí cenu hlouběji pod běžnou šeď oligopolní nabídky, a přesvědčí tím klienty konkurence k přechodu.

Nasycený trh, z něhož se postupem času a několika akvizicemi podařilo odbourat i poslední retenční hrozbu v podobě hrstky nezávislých virtuálních operátorů, si vybírá zákonitou daň i na rozmanitosti nabídky před nejkrásnějšími svátky roku.

Vodafone zlevňuje datové balíčky, ale ne všem

Srovnání začneme u nejmladšího operátora. Vodafone u tarifů prodaných před Vánocemi slibuje natrvalo sníženou cenu neomezených tarifů, s neomezeným objemem dat, SMSkami i hovory. Základní Basic+ s rychlostí 4 Mb/s prodává namísto 747 korun za 499 korun měsíčně, s dvacetiprocentní slevou půjde pořídit Super+ s rychlostí 20 Mb/s (za 799 korun) a nejmenší slevu dává na tarif Premium 5G s neomezenou rychlostí. Ten je možné pořídit místo za 1307 korun za 1099 měsíčně.





Tím, že tato nabídka není jen dočasná, slibuje operátor za dva roky ušetřit až 15 tisíc korun. To samozřejmě ale za situace, že se v průběhu tohoto období nerozhodne jednostranně změnit smlouvu a nabízené tarify jednoduše nahradit jinými, dražšími, jak už se to v minulosti několikrát stalo. Pamětníci vánočního reklamního klipu Petra Čtvrtníčka s falešnými soby tak po sedmnácti letech od jeho uvedení zamáčknou slzu v oku nad tím, jak radikálně se může mentální nastavení operátora propagujícího dříve férový a proklientský přístup od základů proměnit…

Nepřekvapí pak, že nabídka platí jen pro nová telefonní čísla nebo pro přechod od jiného operátora. Pro stávající klienty s paušálem využívající některý z těchto tarifů za plnou cenu, kteří by chtěli ušetřit, tak nezbude než číslo na chvíli přenést jinam a následně si zařídit návrat k Vodafonu jako nový zákazník. Inu, proč to dělat jednoduše?

Červený operátor ale nezapomněl ani na předplacenkáře, a to jak těch v jeho vlastní síti, tak virtuála Sazkamobilu, který letos portfolio Vodafonu rozšířil. Pro nově aktivované karty v období od listopadu do konce ledna přidává k prvně dobité částce polovinu kreditu navíc. Má to zase háček. Týká se to pouze nových zákazníků a s dobíjením je potřeba počkat na doručení informační SMS o této akci. A potom je potřeba konat rychle.

„Jakmile zpráva přijde, máte 14 dní na dobití kreditu. Zákazníci mohou získat 50 procent z dobité částky navíc, a to ve formě extra kreditu. Maximálně je to 300 korun,“ přibližuje omezení Jan Schmiedhammer, který má ve Vodafonu předplacené karty na starosti.

Dalším dárkem, vztahujícím se ale výlučně k předplacenkám Vodafonu (netýká se to tedy ani virtuála Oskarta ani Sazkamobilu), je možnost získat datový bonus 5 GB k vybraným datovým balíčkům ke kartě Fix. Například u balíčku Volání v síti neomezeně a 1,5 GB dat pak za 149 korun měsíčně lze získat 6,5 GB dat. Aktivace tohoto dárku je možná jen přes samoobsluhu Můj Vodafone, a to do 31. ledna, a to nanejvýš třikrát: v listopadu, v prosinci a lednu.

T-Mobile láká na losovačku

Také T-Mobile finanční úsporu cílí hlavně na předplacenkáře. Pro ně přichystal předvánoční losovačku. Stačí v listopadu dobít kredit alespoň 200 korunami a zařadit se tak do slosování, ve kterém stovka šťastlivců získá tu samou dobíjenou částku každý měsíc celý příští rok. Seznam výherců růžový operátor odtajní 9. prosince. Kromě toho 10 vylosovaných získá ještě telefon T Phone.

Twist zákazníci pak s poloviční slevou mohou získat jeden z dvojice dlouhodobých datových balíčků. Stojí stejně, jednorázově 699 korun a v obou případech je dohromady dostupných 24 GB dat. Liší se jen „dávkováním“. Zatímco u Internetu na rok jsou k dispozici každý měsíc 2 GB dat, u Internetu na 180 dnů je tato porce dat dvojnásobná, ale musí být spotřebována už za půl roku.

Tak jako v předešlých letech i letos T-Mobile spustí v zákaznické aplikaci adventní kalendář. Pod políčky mají být nachystány překvapení, odměny a dárky jak pro zákazníky s paušálem, tak pro předplacenkáře. Podrobnosti hodlá operátor teprve představit.

Další bonus je navázaný na koupi hardwaru. Při pořízení telefonu od operátora spolu s tarifem Next na dva roky bude až do konce prosince možné získat sluchátka Baseus za korunu, když běžná cena je 1499 korun. To platí i pro firemní zákazníky a drobné podnikatele.

O2 zlevní pecky do uší

Zatím nejméně toho víme o předvánoční nadílce u O2. Na stránce věnované vánočním akcím operátor zatím prezentuje pouze výhody obnovy zastaralého telefonu za 5G přístroj, když tyto nabízí na svém e-shopu se slevou. K tomu nabízí šrotovné, neboli výkupní bonus. Typicky jde o 500 korun, ale může vzrůst až na 2500 Kč. Těm, kteří už svůj technologický park inovovali, přes aplikaci Moje O2 nabízí slevové vouchery na lokalizační čip O2 tag, bezdrátová sluchátka a reproduktor.

Skromnou předvánoční nabídku O2 tak vylepšují pouze dvojice virtuálních operátorů v jeho síti. Bleskmobil přichází s balíčkem neomezeného volání do všech sítí (nikoliv SMS) a k tomu 12 GB dat za akční cenu 249 korun měsíčně při pořízení do konce roku. Jedná se o tarif Star, který běžně stojí 499 korun a přechodně je do konce dubna dostupný za polovic.

Na data o poznání štědřejší je virtuál TescoMobile, který za cenu 299 korun měsíčně dá k neomezenému tarifu (zahrnujícímu i SMS) 18 GB dat. Tuto SIM v limitované edici je možné pořídit jen do konce listopadu, standardní akční balíček s těmito parametry má v ceníku hodnotu o stokorunu vyšší s tím, že ho je možné pořídit jen do konce roku.

Ostatní virtuálové svou vánoční nabídku buď ještě nepředstavili, nebo žádnou letos ani nechystají. Marně také budeme hledat nějaké zaznamenáníhodné slevy u virtuálů stoprocentně vlastněných síťovým operátorem. Kaktus (T-Mobile), O2Family (O2) ani Oskarta (Vodafone) s žádnými speciálními slevami letos nepřicházejí.